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Десна
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Мариуполь
0' 24'
44
Паст
Евгений
32
Имереков
Максим
4
Тамм
Йоонас
3
Полегенько
Павел
26
Конопля
Ефим
7
Огиря
Владислав
8
Домбровский
Андрей
14
Мудрик
Михаил
25
Гуцуляк
Алексей
77
Дегтярёв
Максим
13
Хлёбас
Дмитрий
1
Гальчук
Евгений
95
Стасюк
Пётр
37
Муравский
Назарий
4
Чоботенко
Сергей
17
Горбунов
Сергей
Олегович
11
Oleh
Ocheretko
34
Петерман
Никита
6
Чех
Максим
7
Топалов
Дмитрий
9
Мишнёв
Дмитрий
99
Сикан
Даниил
Десна
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будковский Филипп 5 (1) 0.38
2. Тотовицкий Андрей 4 (2) 0.31
3. Дегтярёв Максим 2 0.15
4. Шевцов Илья 1 0.08
5. Гитченко Андрей 1 0.08
6. Мостовой Андрей II 1 0.08
7. Тамм Йоонас 1 0.08
8. Филиппов Александр 1 (1) 0.08
9. Калитвинцев Владислав 0 0
10. Гуцуляк Алексей 0 0
11. Конопля Ефим 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.23
2. Мишнёв Дмитрий 2 (1) 0.15
3. Топалов Дмитрий 2 0.15
4. Сикан Даниил 2 (1) 0.15
5. Кулаков Андрей 1 0.08
6. Горбунов Сергей Олегович 1 0.08
7. Oleh Ocheretko 1 0.08
8. Танковский Вячеслав 1 0.08
9. Сагуткин Даниил 1 0.08

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 4 2
2. Мостовой Андрей II 5 0
3. Калитвинцев Владислав 4 0
4. Гитченко Андрей 3 0
5. Огиря Владислав 3 0
6. Конопля Ефим 3 0
7. Будковский Филипп 2 0
8. Домбровский Андрей 2 0
9. Ермаков Виталий 2 0
10. Паст Евгений 1 0
11. Картушов Егор 1 0
12. Тамм Йоонас 1 0
13. Литовка Игорь 1 0
14. Тотовицкий Андрей 1 0
15. Гуцуляк Алексей 1 0
16. Хлёбас Дмитрий 1 0
17. Мудрик Михаил 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Игнатенко Даниил 3 1
2. Петерман Никита 3 1
3. Быков Алексей 4 0
4. Сагуткин Даниил 2 1
5. Мишнёв Дмитрий 3 0
6. Топалов Дмитрий 3 0
7. Чех Максим 1 1
8. Oleh Ocheretko 2 0
9. Тищенко Игорь 1 0
10. Гальчук Евгений 1 0
11. Чоботенко Сергей 1 0
12. Кащук Алексей 1 0
13. Кирюханцев Игорь 1 0
14. Сикан Даниил 1 0
15. Стасюк Пётр 1 0
16. Кулаков Андрей 1 0
17. Муравский Назарий 1 0
18. Доброхотов Ярослав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3)
 Мариуполь 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай
Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь
Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1

Последние игры между собой

Десна: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Десна 4:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:4 Десна Премьер-лига Десна 2:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Десна Премьер-лига
Мариуполь 1:1 Десна Первый дивизион Десна 3:1 Мариуполь Первый дивизион Десна 0:1 Мариуполь Первый дивизион Мариуполь 0:1 Десна Первый дивизион Мариуполь 2:1 Десна Разное
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Десна 0:0 Заявка 13 5 6 2 16 - 11 21
4. Ворскла Заявка 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Колос Ковалёвка Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
6. Заря Заявка 11 4 5 2 21 - 10 17
7. Олимпик Донецк Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
8. Мариуполь 0:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
9. Александрия Заявка 12 4 4 4 19 - 16 16
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай Заявка 12 2 4 6 9 - 23 10
12. Львов Заявка 12 2 3 7 8 - 26 9
13. Рух Львов Заявка 13 1 6 6 12 - 23 9
14. Днепр-1 Заявка 13 2 2 9 16 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Десна 0:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
4. Динамо Киев Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
6. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
8. Заря Заявка 6 2 3 1 10 - 5 9
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Рух Львов Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 15 17
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Десна 0:0 Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Львов Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
10. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
13. Александрия Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Десна 80.1% (121)
X 13.9% (21)
Мариуполь 6% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Десна
Ничья
Мариуполь
1.84
3.85
4.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.85 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.55 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.70 4.30
  1.77 3.62 4.55

Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.01 8.90 1.05 3.25 1.33 2.50 1.53 2.10 1.73 1.80 2.00 1.76 2.07 1.42 2.85 1.82 1.99 1.28 3.60 1.14 6.10 1.09 7.20 1.03 10.00 1.02 11.00 1.03 18.00 1.02 11.00
9.80 1.01 8.50 1.03 3.48 1.26 2.77 1.41 1.95 1.89 1.54 2.38 1.33 3.04 1.14 4.75 1.11 5.70 1.02 9.60 1.02 9.10 1.00 11.00
2.98 1.37 2.63 1.46 2.29 1.61 1.93 1.89 1.70 2.14 1.51 2.49 1.32 3.19 1.54 2.52 1.41 2.91 1.48 2.58 1.15 5.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 3.70 1.14 5.30
2.99 1.36 2.04 1.73 1.44 2.66 1.21 4.10
2.07 1.75 1.69 2.13 1.31 3.22 1.21 4.04 1.47 2.72 1.34 3.33
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.07 1.27 3.55 1.23 4.05
2.70 1.43 1.69 2.09 1.28 3.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.29
Где смотреть матч Десна 0:0 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Десна 0:0 Мариуполь

Исход игры
Десна
80.1% (121)
Ничья
13.9% (21)
Мариуполь
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (56)
Меньше
62.16% (92)
Обе команды забьют
Да
50% (74)
Нет
50% (74)
Популярный счёт
1:0 Десна
40.4% (61)
2:1 Десна
31.8% (48)
1:1 Ничья
11.9% (18)
2:0 Десна
4% (6)
0:1 Мариуполь
2.6% (4)
3:1 Десна
2.6% (4)
1:2 Мариуполь
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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