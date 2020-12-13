Десна
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Мариуполь
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будковский Филипп
|5 (1)
|0.38
|2.
|Тотовицкий Андрей
|4 (2)
|0.31
|3.
|Дегтярёв Максим
|2
|0.15
|4.
|Шевцов Илья
|1
|0.08
|5.
|Гитченко Андрей
|1
|0.08
|6.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.08
|7.
|Тамм Йоонас
|1
|0.08
|8.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.08
|9.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|10.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|11.
|Конопля Ефим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.23
|2.
|Мишнёв Дмитрий
|2 (1)
|0.15
|3.
|Топалов Дмитрий
|2
|0.15
|4.
|Сикан Даниил
|2 (1)
|0.15
|5.
|Кулаков Андрей
|1
|0.08
|6.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0.08
|7.
|Oleh Ocheretko
|1
|0.08
|8.
|Танковский Вячеслав
|1
|0.08
|9.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Имереков Максим
|4
|2
|2.
|Мостовой Андрей II
|5
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|4
|0
|4.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|5.
|Огиря Владислав
|3
|0
|6.
|Конопля Ефим
|3
|0
|7.
|Будковский Филипп
|2
|0
|8.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|9.
|Ермаков Виталий
|2
|0
|10.
|Паст Евгений
|1
|0
|11.
|Картушов Егор
|1
|0
|12.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|13.
|Литовка Игорь
|1
|0
|14.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|15.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|16.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|17.
|Мудрик Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатенко Даниил
|3
|1
|2.
|Петерман Никита
|3
|1
|3.
|Быков Алексей
|4
|0
|4.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|5.
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|6.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|7.
|Чех Максим
|1
|1
|8.
|Oleh Ocheretko
|2
|0
|9.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|10.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|11.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|12.
|Кащук Алексей
|1
|0
|13.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|14.
|Сикан Даниил
|1
|0
|15.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|16.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|17.
|Муравский Назарий
|1
|0
|18.
|Доброхотов Ярослав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|Мариуполь
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай
Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =4 -8Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь
Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1
Последние игры между собой
Десна: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Десна
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|16 - 11
|21
|4.
|Ворскла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|6.
|Заря
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 10
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|8.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|9.
|Александрия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 23
|10
|12.
|Львов
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 26
|9
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 23
|9
|14.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Десна
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 5
|9
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Десна
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|13.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Десна 0:0 Мариуполь
Исход игры
Десна
80.1% (121)
Ничья
13.9% (21)
Мариуполь
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (56)
Меньше
62.16% (92)
Обе команды забьют
Да
50% (74)
Нет
50% (74)
Популярный счёт
1:0 Десна
40.4% (61)
2:1 Десна
31.8% (48)
1:1 Ничья
11.9% (18)
2:0 Десна
4% (6)
0:1 Мариуполь
2.6% (4)
3:1 Десна
2.6% (4)
1:2 Мариуполь
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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