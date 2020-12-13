  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
Аполлон Смирнис
1:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
АЕК
13
Верхульст
Давино
5
Dias
VII
4
Лисгарас
Христос
20
Цабурис
Саввас
6
Баксеванидис
Димос
88
Китоко
Ричи
14
Сливка
Выкинтас
3
Хухумис
Диамантис
17
Фернандес
Марк
9
Иоаннидис
Николаос
7
Коль
Исраэль
1
Цидотас
Панайотис
27
Паулинью
Паулу
26
Хнид
Нассим
24
Сварнас
Эфстратиос
40
Митай
Марио
28
Шахов
Евгений
20
Манталос
Петрос
8
Симоэш
Андре
9
Гарсия
Леви
11
Ансарифард
Карим
10
Ливайя
Марко
Аполлон Смирнис
5-4-1
АЕК
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Ансарифард Карим
(Митай Марио)
9'
Фернандес Марк
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фатион Антони 3 (1) 0.27
2. Цилулис Сотирис 2 0.18
3. Иоаннидис Николаос 2 0.18
4. Томас Бединелли 1 0.09
5. Дауда Абиола 1 0.09
6. Dias VII 1 0.09
7. Цабурис Саввас 0 0
8. Хухумис Диамантис 0 0
9. Коль Исраэль 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 4 (1) 0.4
2. Ливайя Марко 2 0.2
3. Манталос Петрос 1 0.1
4. Шахов Евгений 1 0.1
5. Симоэш Андре 1 0.1
6. Махаирас Теодосиос 1 0.1
7. Крстичич Ненад 1 0.1
8. Оливейра Нелсон 1 0.1
9. Неделчару Ионуц 1 0.1
10. Энобахаре Брайт 1 0.1
11. Гарсия Леви 1 0.1
12. Галанопулос Костас 1 0.1
13. Танкович Муамер 0 0
14. Паулинью Паулу 0 0
15. Албанис Христос 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 5 0
2. Цабурис Саввас 4 0
3. Томас Бединелли 4 0
4. Лисгарас Христос 3 0
5. Бручич Карло 3 0
6. Dias VII 3 0
7. Фернандес Марк 2 0
8. Баксеванидис Димос 2 0
9. Хухумис Диамантис 2 0
10. Сливка Выкинтас 2 0
11. Витлис Вассилис 2 0
12. Верхульст Давино 1 0
13. Китоко Ричи 1 0
14. Цилулис Сотирис 1 0
15. Иоаннидис Николаос 1 0
16. Коль Исраэль 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 6 0
2. Ливайя Марко 3 0
3. Инсуа Эмануэль 3 0
4. Неделчару Ионуц 2 0
5. Сварнас Эфстратиос 2 0
6. Манталос Петрос 0 1
7. Шахов Евгений 1 0
8. Чигринский Дмитрий 1 0
9. Паулинью Паулу 1 0
10. Оливейра Нелсон 1 0
11. Ансарифард Карим 1 0
12. Симоэш Андре 1 0
13. Цидотас Панайотис 1 0
14. Лопеш Элдер 1 0
15. Танкович Муамер 1 0
16. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 20% (2) 0 10% (1) 30% (3) 20% (2) 20% (2)
 АЕК 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос
АЕК Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК
АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
АЕК: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:2 АЕК Суперлига Аполлон Смирнис 0:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 3:3 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 9 1 0 27 - 3 28
2. ПАОК Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
3. Арис Салоники Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
4. АЕК 0:0 Заявка 10 6 2 2 16 - 7 20
5. Панатинаикос Заявка 12 5 3 4 13 - 10 18
6. ОФИ Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
7. Волос 0:0 Заявка 12 3 6 3 14 - 17 15
8. Атромитос Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
9. Астерас Заявка 11 3 4 4 10 - 13 13
10. ПАС Янина Заявка 12 3 3 6 13 - 15 12
11. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 14 10
12. Панетоликос 0:0 Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
13. Лариса Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 6 6 0 0 16 - 1 18
2. ПАОК Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. АЕК 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Арис Салоники Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Панатинаикос Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
6. Астерас Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. ОФИ Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Волос 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
10. ПАС Янина Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
11. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12. Панетоликос 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. ПАОК Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
3. Олимпиакос Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
4. АЕК 0:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. ОФИ Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
6. Волос 0:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
7. Панатинаикос Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
9. Атромитос Заявка 5 1 3 1 4 - 7 6
10. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Астерас Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
12. Лариса Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Панетоликос 0:0 Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
АЕК
7.50
8.34
1.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.50 4.00 1.50
  16.86 8.34 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
3.39 1.32 2.85 1.43 2.64 1.50 2.14 1.72 3.23 1.32 2.83 1.40 2.44 1.54 2.00 1.83 1.74 2.08 1.55 2.40 1.36 2.99 1.10 7.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.82 1.44 2.32 1.62 1.81 2.04 1.50 2.60 2.58 1.48 2.13 1.71 1.64 2.21 1.40 2.81 1.28 3.40
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 1:1 АЕК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный