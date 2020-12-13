Аполлон Смирнис
3:4
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
АЕК
0:1
6' ГолАнсарифард Карим
1:1
8' ГолФернандес Марк
1:2
19' ГолГарсия Леви
1:3
25' ГолАнсарифард Карим
44' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
2:3
66' ГолЦабурис Саввас
70' Желтая карточкаТанкович Муамер
79' Желтая карточкаКрстичич Ненад
84' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
86' Желтая карточкаЛагос Тасcос
2:4
88' ГолОливейра Нелсон
3:4
90' ГолБаксеванидис Димос
5
Dias
VII
88
Китоко
Ричи
26
Хнид
Нассим
40
Митай
Марио
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
-
40 Митай МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
6'
0:1
8'
1:1
19'
1:2
25'
1:3
66'
2:3
70'
79'
84'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 9
-
2 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 25
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фатион Антони
|3 (1)
|0.27
|2.
|Цилулис Сотирис
|2
|0.18
|3.
|Иоаннидис Николаос
|2
|0.18
|4.
|Цабурис Саввас
|1
|0.09
|5.
|Томас Бединелли
|1
|0.09
|6.
|Дауда Абиола
|1
|0.09
|7.
|Фернандес Марк
|1
|0.09
|8.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.09
|9.
|Dias VII
|1
|0.09
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|6 (1)
|0.6
|2.
|Оливейра Нелсон
|2
|0.2
|3.
|Ливайя Марко
|2
|0.2
|4.
|Гарсия Леви
|2
|0.2
|5.
|Манталос Петрос
|1
|0.1
|6.
|Шахов Евгений
|1
|0.1
|7.
|Симоэш Андре
|1
|0.1
|8.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.1
|9.
|Крстичич Ненад
|1
|0.1
|10.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.1
|11.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.1
|12.
|Галанопулос Костас
|1
|0.1
|13.
|Танкович Муамер
|0
|0
|14.
|Митай Марио
|0
|0
|15.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|16.
|Албанис Христос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|5
|0
|2.
|Цабурис Саввас
|4
|0
|3.
|Томас Бединелли
|4
|0
|4.
|Лисгарас Христос
|3
|0
|5.
|Бручич Карло
|3
|0
|6.
|Dias VII
|3
|0
|7.
|Фернандес Марк
|2
|0
|8.
|Баксеванидис Димос
|2
|0
|9.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|10.
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|11.
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|12.
|Витлис Вассилис
|2
|0
|13.
|Верхульст Давино
|1
|0
|14.
|Китоко Ричи
|1
|0
|15.
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|16.
|Лагос Тасcос
|1
|0
|17.
|Коль Исраэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|7
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|3.
|Ливайя Марко
|3
|0
|4.
|Танкович Муамер
|2
|0
|5.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|6.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|7.
|Манталос Петрос
|0
|1
|8.
|Шахов Евгений
|1
|0
|9.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|10.
|Паулинью Паулу
|1
|0
|11.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|12.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|13.
|Симоэш Андре
|1
|0
|14.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|15.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|16.
|Хнид Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|23.08% (3)
|0
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|АЕК
|15% (3)
|20% (4)
|5% (1)
|10% (2)
|20% (4)
|30% (6)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =4 -7ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос
АЕК Последние 20 матчей: +9 =1 -10Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
АЕК: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|27 - 3
|28
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|3.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|4.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 10
|18
|6.
|ОФИ
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 17
|15
|8.
|Атромитос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|9.
|Астерас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|6.
|Астерас
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|ОФИ
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|АЕК
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|5.
|ОФИ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|6.
|Волос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|7.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|9.
|Атромитос
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|Лариса
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|31.00
|8.50
|1.09
|
|37.91
|7.79
|1.10
Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров