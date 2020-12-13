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Аполлон Смирнис
3:4
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
0:1
6' Гол
Ансарифард Карим
1:1
8' Гол
Фернандес Марк
1:2
19' Гол
Гарсия Леви
1:3
25' Гол
Ансарифард Карим
44' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
2:3
66' Гол
Цабурис Саввас
70' Желтая карточка
Танкович Муамер
79' Желтая карточка
Крстичич Ненад
84' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
86' Желтая карточка
Лагос Тасcос
2:4
88' Гол
Оливейра Нелсон
3:4
90' Гол
Баксеванидис Димос
90'+8
13
Верхульст
Давино
5
Dias
VII
4
Лисгарас
Христос
20
Цабурис
Саввас
6
Баксеванидис
Димос
88
Китоко
Ричи
14
Сливка
Выкинтас
3
Хухумис
Диамантис
17
Фернандес
Марк
9
Иоаннидис
Николаос
7
Коль
Исраэль
1
Цидотас
Панайотис
27
Паулинью
Паулу
26
Хнид
Нассим
24
Сварнас
Эфстратиос
40
Митай
Марио
28
Шахов
Евгений
20
Манталос
Петрос
8
Симоэш
Андре
9
Гарсия
Леви
11
Ансарифард
Карим
10
Ливайя
Марко
Аполлон Смирнис
3-4-3
АЕК
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Ансарифард Карим
(Митай Марио)
8'
Фернандес Марк
1:1
19'
1:2
Гарсия Леви
25'
1:3
Ансарифард Карим
(Митай Марио)
44'
Иоаннидис Николаос
 
46'
 
Танкович Муамер
Гарсия Леви
46'
Цилулис Сотирис
Хухумис Диамантис
 
66'
Цабурис Саввас
(Коль Исраэль)
2:3
68'
 
Оливейра Нелсон
Ансарифард Карим
68'
 
Галанопулос Костас
Симоэш Андре
68'
 
Крстичич Ненад
Манталос Петрос
70'
 
Танкович Муамер
70'
Дауда Абиола
Китоко Ричи
 
71'
Бручич Карло
Цабурис Саввас
 
79'
 
Крстичич Ненад
80'
Мунье Антони
Фернандес Марк
 
81'
 
Инсуа Эмануэль
Митай Марио
84'
 
Инсуа Эмануэль
86'
Лагос Тасcос
 
88'
2:4
Оливейра Нелсон
(Танкович Муамер)
90'
Карагунис Танасис
Иоаннидис Николаос
 
90'
Баксеванидис Димос
(Мунье Антони)
3:4

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 25
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фатион Антони 3 (1) 0.27
2. Цилулис Сотирис 2 0.18
3. Иоаннидис Николаос 2 0.18
4. Цабурис Саввас 1 0.09
5. Томас Бединелли 1 0.09
6. Дауда Абиола 1 0.09
7. Фернандес Марк 1 0.09
8. Баксеванидис Димос 1 0.09
9. Dias VII 1 0.09
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 6 (1) 0.6
2. Оливейра Нелсон 2 0.2
3. Ливайя Марко 2 0.2
4. Гарсия Леви 2 0.2
5. Манталос Петрос 1 0.1
6. Шахов Евгений 1 0.1
7. Симоэш Андре 1 0.1
8. Махаирас Теодосиос 1 0.1
9. Крстичич Ненад 1 0.1
10. Неделчару Ионуц 1 0.1
11. Энобахаре Брайт 1 0.1
12. Галанопулос Костас 1 0.1
13. Танкович Муамер 0 0
14. Митай Марио 0 0
15. Паулинью Паулу 0 0
16. Албанис Христос 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 5 0
2. Цабурис Саввас 4 0
3. Томас Бединелли 4 0
4. Лисгарас Христос 3 0
5. Бручич Карло 3 0
6. Dias VII 3 0
7. Фернандес Марк 2 0
8. Баксеванидис Димос 2 0
9. Хухумис Диамантис 2 0
10. Сливка Выкинтас 2 0
11. Иоаннидис Николаос 2 0
12. Витлис Вассилис 2 0
13. Верхульст Давино 1 0
14. Китоко Ричи 1 0
15. Цилулис Сотирис 1 0
16. Лагос Тасcос 1 0
17. Коль Исраэль 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 7 0
2. Инсуа Эмануэль 4 0
3. Ливайя Марко 3 0
4. Танкович Муамер 2 0
5. Неделчару Ионуц 2 0
6. Сварнас Эфстратиос 2 0
7. Манталос Петрос 0 1
8. Шахов Евгений 1 0
9. Чигринский Дмитрий 1 0
10. Паулинью Паулу 1 0
11. Оливейра Нелсон 1 0
12. Ансарифард Карим 1 0
13. Симоэш Андре 1 0
14. Цидотас Панайотис 1 0
15. Лопеш Элдер 1 0
16. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 23.08% (3) 0 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3)
 АЕК 15% (3) 20% (4) 5% (1) 10% (2) 20% (4) 30% (6)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос
АЕК Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК
АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
АЕК: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:2 АЕК Суперлига Аполлон Смирнис 0:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 3:3 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 9 1 0 27 - 3 28
2. Арис Салоники Заявка 11 8 2 1 17 - 7 26
3. ПАОК Заявка 11 7 3 1 18 - 6 24
4. АЕК Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
5. Панатинаикос Заявка 12 5 3 4 13 - 10 18
6. ОФИ Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
7. Волос Заявка 12 3 6 3 14 - 17 15
8. Атромитос Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
9. Астерас Заявка 11 3 4 4 10 - 13 13
10. ПАС Янина Заявка 12 3 3 6 13 - 15 12
11. Аполлон Смирнис Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
12. Панетоликос Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
13. Лариса Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 6 6 0 0 16 - 1 18
2. ПАОК Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
5. Панатинаикос Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
6. Астерас Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. ОФИ Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Волос Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
10. ПАС Янина Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
11. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
12. Панетоликос Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. АЕК Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. ПАОК Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Олимпиакос Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
5. ОФИ Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
6. Волос Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
7. Панатинаикос Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
9. Атромитос Заявка 5 1 3 1 4 - 7 6
10. Аполлон Смирнис Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Астерас Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
12. Лариса Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 31.00 8.50 1.09
  37.91 7.79 1.10

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5
3.39 1.32 2.85 1.43 2.64 1.50 2.14 1.72 3.23 1.32 2.83 1.40 2.44 1.54 2.00 1.83 1.74 2.08 1.55 2.40 1.36 2.99 3.32 1.30 3.55 1.27 3.00 1.36 2.45 1.54 1.89 1.93 2.16 1.68 1.81 2.02 1.42 2.79 1.28 3.45 1.21 4.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25
2.82 1.44 2.32 1.62 1.81 2.04 1.50 2.60 2.58 1.48 2.13 1.71 1.64 2.21 1.40 2.81 1.28 3.40 1.73 2.10 1.43 2.71 1.15 4.84 1.11 5.88
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