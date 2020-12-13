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ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Урал
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
5
Васин
Виктор
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
10
Дзагоев
Алан
8
Влашич
Никола
98
Обляков
Иван
19
Зайнутдинов
Бактиёр
99
Шкурин
Илья
11
Эджуке
Чидера
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
93
Герасимов
Алексей
6
Августиняк
Рафал
13
Калинин
Игорь
18
Йовичич
Бранко
19
Мишкич
Даниэль
11
Ефремов
Дмитрий
5
Егорычев
Андрей
58
Эль
Кабир
Отман
9
Погребняк
Павел
ЦСКА Москва
4-4-2
Урал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 7 0.41
2. Кучаев Константин 6 0.35
3. Чалов Фёдор 2 (1) 0.12
4. Сигурдссон Арнор 2 0.12
5. Дзагоев Алан 2 0.12
6. Эджуке Чидера 2 0.12
7. Бистрович Кристиян 2 0.12
8. Шкурин Илья 2 0.12
9. Обляков Иван 1 0.06
10. Магнуссон Хёрдур 1 0.06
11. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.06
12. Дивеев Игорь 1 0.06
13. Марадишвили Константин 1 0.06
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.29
2. Погребняк Павел 1 0.06
3. Страндберг Стефан 1 0.06
4. Панюков Андрей 1 0.06
5. Евсеев Алексей 1 0.06
6. Подберёзкин Вячеслав 1 0.06
7. Егорычев Андрей 1 0.06
8. Шаболин Артём 1 0.06
9. Августиняк Рафал 1 0.06
10. Эль Кабир Отман 0 0
11. Мишкич Даниэль 0 0
12. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 4 1
3. Дивеев Игорь 4 0
4. Тикнизян Наяир 4 0
5. Обляков Иван 3 0
6. Щенников Георгий 2 0
7. Влашич Никола 2 0
8. Сигурдссон Арнор 2 0
9. Магнуссон Хёрдур 0 1
10. Акинфеев Игорь 1 0
11. Васин Виктор 1 0
12. Дзагоев Алан 1 0
13. Карпов Вадим 1 0
14. Фернандес Марио 1 0
15. Ахметов Ильзат 1 0
16. Кучаев Константин 1 0
17. Чалов Фёдор 1 0
18. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
19. Гайч Адольфо 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 7 0
2. Емельянов Роман 3 1
3. Мишкич Даниэль 4 0
4. Калинин Игорь 4 0
5. Страндберг Стефан 2 1
6. Бикфалви Эрик 3 0
7. Подберёзкин Вячеслав 3 0
8. Помазун Илья 3 0
9. Золотов Николай 3 0
10. Августиняк Рафал 3 0
11. Кулаков Денис 2 0
12. Араторе Марко 2 0
13. Йовичич Бранко 2 0
14. Егорычев Андрей 2 0
15. Годзюр Ярослав 1 0
16. Погребняк Павел 1 0
17. Панюков Андрей 1 0
18. Ароян Вараздат 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Магомадов Чингиз 1 0
23. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 6.67% (2) 20% (6) 20% (6) 26.67% (8) 10% (3) 16.67% (5)
 Урал 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва
Урал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва
Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
Урал 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Урал Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Урал Кубок ЦСКА Москва 3:2 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Урал Премьер-лига Урал 3:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 1:0 ЦСКА Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 18 9 3 6 24 - 19 30
5. Сочи Заявка 18 8 6 4 26 - 22 30
6. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 18 3 5 10 17 - 29 14
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор Заявка 18 2 5 11 8 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Сочи Заявка 9 5 4 0 15 - 8 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 9 0 1 8 5 - 19 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 152
    ЦСКА Москва 94.7% (144)
    X 3.3% (5)
    Урал 2% (3)
    Все прогнозы
    1.68 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Урал
    1.40
    5.20
    9.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.00 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.20 9.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.00 9.00

    Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    13.50 1.01 9.50 1.03 3.90 1.27 3.05 1.36 2.10 1.78 1.87 1.98 1.64 2.35 1.41 3.05 1.19 4.80 1.14 5.20 1.05 9.70 1.04 9.90 0.00 16.50 0.00 18.50
    13.75 1.03 12.00 1.04 4.05 1.25 3.18 1.36 2.12 1.80 1.63 2.31 1.41 2.95 1.18 5.10 1.14 5.95 1.04 11.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.79 1.45 2.70 1.16 5.40
    3.38 1.32 2.22 1.66 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 1.80 1.96 1.35 3.05
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.74 2.09 1.31 3.45 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    94.7% (144)
    Ничья
    3.3% (5)
    Урал
    2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.89% (62)
    Меньше
    58.11% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    36.49% (54)
    Нет
    63.51% (94)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    36.2% (55)
    2:1 ЦСКА Москва
    25% (38)
    1:0 ЦСКА Москва
    18.4% (28)
    3:0 ЦСКА Москва
    7.2% (11)
    3:1 ЦСКА Москва
    5.9% (9)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    1:2 Урал
    1.3% (2)
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