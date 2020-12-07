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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 7 0.41
2. Кучаев Константин 6 0.35
3. Чалов Фёдор 2 (1) 0.12
4. Сигурдссон Арнор 2 0.12
5. Дзагоев Алан 2 0.12
6. Эджуке Чидера 2 0.12
7. Бистрович Кристиян 2 0.12
8. Шкурин Илья 2 0.12
9. Обляков Иван 1 0.06
10. Магнуссон Хёрдур 1 0.06
11. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.06
12. Дивеев Игорь 1 0.06
13. Марадишвили Константин 1 0.06
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.29
2. Погребняк Павел 1 0.06
3. Страндберг Стефан 1 0.06
4. Панюков Андрей 1 0.06
5. Евсеев Алексей 1 0.06
6. Подберёзкин Вячеслав 1 0.06
7. Егорычев Андрей 1 0.06
8. Шаболин Артём 1 0.06
9. Августиняк Рафал 1 0.06
10. Эль Кабир Отман 0 0
11. Мишкич Даниэль 0 0
12. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 4 1
3. Дивеев Игорь 4 0
4. Тикнизян Наяир 4 0
5. Обляков Иван 3 0
6. Щенников Георгий 2 0
7. Влашич Никола 2 0
8. Сигурдссон Арнор 2 0
9. Магнуссон Хёрдур 0 1
10. Акинфеев Игорь 1 0
11. Васин Виктор 1 0
12. Дзагоев Алан 1 0
13. Карпов Вадим 1 0
14. Фернандес Марио 1 0
15. Ахметов Ильзат 1 0
16. Кучаев Константин 1 0
17. Чалов Фёдор 1 0
18. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
19. Гайч Адольфо 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 7 0
2. Емельянов Роман 3 1
3. Мишкич Даниэль 4 0
4. Калинин Игорь 4 0
5. Страндберг Стефан 2 1
6. Бикфалви Эрик 3 0
7. Подберёзкин Вячеслав 3 0
8. Помазун Илья 3 0
9. Золотов Николай 3 0
10. Августиняк Рафал 3 0
11. Кулаков Денис 2 0
12. Араторе Марко 2 0
13. Йовичич Бранко 2 0
14. Егорычев Андрей 2 0
15. Годзюр Ярослав 1 0
16. Погребняк Павел 1 0
17. Панюков Андрей 1 0
18. Ароян Вараздат 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Магомадов Чингиз 1 0
23. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 6.67% (2) 20% (6) 20% (6) 26.67% (8) 10% (3) 16.67% (5)
 Урал 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва
Урал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва
Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
Урал 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Урал Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Урал Кубок ЦСКА Москва 3:2 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Урал Премьер-лига Урал 3:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 1:0 ЦСКА Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 17 9 3 5 23 - 16 30
5. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
6. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Сочи Заявка 17 7 6 4 25 - 22 27
8. Ахмат Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Химки Заявка 17 5 4 8 20 - 28 19
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
14. Уфа Заявка 17 3 4 10 14 - 29 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Сочи Заявка 8 4 4 0 14 - 8 16
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Уфа Заявка 8 2 1 5 6 - 18 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    ЦСКА Москва 96.8% (61)
    X 3.2% (2)
    Урал 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Урал
    1.38
    5.15
    9.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.00 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 4.80 10.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.15 9.40

    Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    14.00 1.01 9.30 1.03 3.85 1.27 3.00 1.39 2.04 1.83 1.82 2.06 1.60 2.44 1.39 3.00 1.18 4.90 1.15 5.30 1.05 9.60 1.04 9.30 0.00 16.00 0.00 18.50
    12.50 1.03 11.00 1.05 4.05 1.25 3.10 1.38 2.10 1.82 1.61 2.35 1.41 2.95 1.19 4.80 1.15 5.60 1.05 10.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.07 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30
    3.26 1.34 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.75 2.01 1.37 3.20
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.71
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.25
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    96.8% (61)
    Ничья
    3.2% (2)
    Урал
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (27)
    Меньше
    55% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (24)
    Нет
    60% (36)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    34.9% (22)
    2:1 ЦСКА Москва
    27% (17)
    1:0 ЦСКА Москва
    15.9% (10)
    3:1 ЦСКА Москва
    7.9% (5)
    3:0 ЦСКА Москва
    6.3% (4)
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