ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Урал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|7
|0.41
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.35
|3.
|Чалов Фёдор
|2 (1)
|0.12
|4.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.12
|5.
|Дзагоев Алан
|2
|0.12
|6.
|Эджуке Чидера
|2
|0.12
|7.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.12
|8.
|Шкурин Илья
|2
|0.12
|9.
|Обляков Иван
|1
|0.06
|10.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.06
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.06
|12.
|Дивеев Игорь
|1
|0.06
|13.
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|14.
|Васин Виктор
|0
|0
|15.
|Фернандес Марио
|0
|0
|16.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|17.
|Гайч Адольфо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (3)
|0.29
|2.
|Погребняк Павел
|1
|0.06
|3.
|Страндберг Стефан
|1
|0.06
|4.
|Панюков Андрей
|1
|0.06
|5.
|Евсеев Алексей
|1
|0.06
|6.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.06
|7.
|Егорычев Андрей
|1
|0.06
|8.
|Шаболин Артём
|1
|0.06
|9.
|Августиняк Рафал
|1
|0.06
|10.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|11.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|12.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|7
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|4
|1
|3.
|Дивеев Игорь
|4
|0
|4.
|Тикнизян Наяир
|4
|0
|5.
|Обляков Иван
|3
|0
|6.
|Щенников Георгий
|2
|0
|7.
|Влашич Никола
|2
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|9.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|10.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|11.
|Васин Виктор
|1
|0
|12.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|13.
|Карпов Вадим
|1
|0
|14.
|Фернандес Марио
|1
|0
|15.
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|16.
|Кучаев Константин
|1
|0
|17.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|19.
|Гайч Адольфо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|7
|0
|2.
|Емельянов Роман
|3
|1
|3.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|4.
|Калинин Игорь
|4
|0
|5.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|6.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|8.
|Помазун Илья
|3
|0
|9.
|Золотов Николай
|3
|0
|10.
|Августиняк Рафал
|3
|0
|11.
|Кулаков Денис
|2
|0
|12.
|Араторе Марко
|2
|0
|13.
|Йовичич Бранко
|2
|0
|14.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|15.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|16.
|Погребняк Павел
|1
|0
|17.
|Панюков Андрей
|1
|0
|18.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|19.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|20.
|Бавин Юрий
|1
|0
|21.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|22.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|23.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|6.67% (2)
|20% (6)
|20% (6)
|26.67% (8)
|10% (3)
|16.67% (5)
|Урал
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва
Урал Последние 20 матчей: +6 =8 -6Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Урал Кубок ЦСКА Москва 3:2 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Урал Премьер-лига Урал 3:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 1:0 ЦСКА Москва Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|37 - 13
|35
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 17
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|23 - 16
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|7.
|Сочи
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 22
|27
|8.
|Ахмат
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|9.
|Краснодар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 19
|24
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|24
|11.
|Химки
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 28
|19
|12.
|Урал
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 29
|13
|15.
|Тамбов
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 27
|12
|16.
|Ротор
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|7 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 8
|21
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|14 - 8
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 18
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал
Исход игры
ЦСКА Москва
96.8% (61)
Ничья
3.2% (2)
Урал
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45% (27)
Меньше
55% (33)
Обе команды забьют
Да
40% (24)
Нет
60% (36)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
34.9% (22)
2:1 ЦСКА Москва
27% (17)
1:0 ЦСКА Москва
15.9% (10)
3:1 ЦСКА Москва
7.9% (5)
3:0 ЦСКА Москва
6.3% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!