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Ахмат
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.35
2. Ильин Владимир 4 (1) 0.24
3. Тимофеев Артём 3 0.18
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.12
5. Роши Одисе 2 0.12
6. Исмаэл Силва 1 0.06
7. Анхель Вилькер 1 0.06
8. Иванов Олег 0 0
9. Нижич Зоран 0 0
10. Ненахов Максим 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.29
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.24
3. Байрамян Хорен 3 0.18
4. Мамаев Павел 2 0.12
5. Ионов Алексей 1 0.06
6. Глебов Данил 1 0.06
7. Ерёменко Роман 1 0.06
8. Норманн Матиас 1 0.06
9. Чернов Евгений 1 0.06
10. Терентьев Денис 0 0
11. Осипенко Максим 0 0
12. Хаджикадунич Деннис 0 0
13. Алмквист Понтус 0 0
14. Гапечкин Александр 0 0
15. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 8 1
2. Швец Антон 5 2
3. Семёнов Андрей 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Богосавац Мирослав 2 1
8. Быстров Марат 2 1
9. Нижич Зоран 3 0
10. Ильин Владимир 3 0
11. Роши Одисе 2 0
12. Мелкадзе Георгий 2 0
13. Харин Евгений 2 0
14. Иванов Олег 1 0
15. Кадыров Абубакар 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 6 1
2. Хаджикадунич Деннис 4 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 3 0
5. Чернов Евгений 3 0
6. Хасимото Кэнто 3 0
7. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
8. Глебов Данил 1 1
9. Ионов Алексей 2 0
10. Козлов Алексей 2 0
11. Терентьев Денис 2 0
12. Попов Ивелин 1 0
13. Полоз Дмитрий 1 0
14. Обухов Владимир 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Алеесами Хайтам 1 0
18. Поярков Николай 1 0
19. Долгов Александр 1 0
20. Жигович Армин 1 0
21. Тошевски Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 15.79% (3) 5.26% (1) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 21.05% (4)
 Ростов 5.26% (1) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат
Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат
Ростов Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов
Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ростов 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 17 9 3 5 23 - 16 30
5. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
6. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Сочи Заявка 17 7 6 4 25 - 22 27
8. Ахмат Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Химки Заявка 17 5 4 8 20 - 28 19
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
14. Уфа Заявка 17 3 4 10 14 - 29 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Сочи Заявка 8 4 4 0 14 - 8 16
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Уфа Заявка 8 2 1 5 6 - 18 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Ахмат 31.7% (20)
    X 46% (29)
    Ростов 22.2% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Ростов
    2.40
    3.45
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.20 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.45 3.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.32 3.35
      2.27 3.37 3.31

    Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    8.20 1.06 6.40 1.12 2.80 1.42 2.12 1.74 1.81 2.03 1.63 2.33 1.29 3.50 1.21 4.20 1.06 7.70 1.05 8.40 1.01 15.00 1.01 15.00 0.00 15.00 0.00 21.00
    8.10 1.08 6.50 1.12 2.79 1.45 2.06 1.78 1.64 2.40 1.29 3.68 1.21 4.55 1.07 8.80 1.06 9.60 1.00 19.00
    2.86 1.43 2.50 1.55 2.12 1.75 1.79 2.08 1.61 2.38 1.45 2.84 1.21 4.57
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.66 2.21 1.32 3.35 1.06 7.80
    2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 8.00 1.06 9.40
    2.62 1.51 2.15 1.74 1.66 2.27 1.43 2.92
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60
    3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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    Прогнозы на матч Ахмат - Ростов

    Исход игры
    Ахмат
    31.7% (20)
    Ничья
    46% (29)
    Ростов
    22.2% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (27)
    Меньше
    55% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (52)
    Нет
    13.33% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.7% (25)
    2:1 Ахмат
    17.5% (11)
    1:2 Ростов
    17.5% (11)
    1:0 Ахмат
    9.5% (6)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
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