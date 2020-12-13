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  3. Украина
Александрия
0:2
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
3' Желтая карточка
Кабаев Владислав
4' Желтая карточка
Гладкий Александр
8' Желтая карточка
Абу-Ханна Джоэл
0:1
31' Гол
Иванисеня Дмитрий
35' Желтая карточка
Довгий Алексей
50' Вторая желтая карточка
Кабаев Владислав
61' Желтая карточка
Ситало Артём
82' Желтая карточка
Безбородько Денис
84' Вторая желтая карточка
Безбородько Денис
84' Желтая карточка
Иванисеня Дмитрий
0:2
90' Гол
Сайяд Аллахьяр
90'+7
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
55
Бондаренко
Валерий
47
Вантух
Роман
17
Лучкевич
Валерий
3
Гордиенко
Артём
8
Довгий
Алексей
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
18
Ситало
Артём
23
Василь
Никола
45
Фаворов
Денис
21
Иванисеня
Дмитрий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
27
Назарина
Егор
80
Юрченко
Владлен
28
Громов
Артём
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
11
Гладкий
Александр
Александрия
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Банада Евгений 3 0.23
2. Ситало Артём 2 0.15
3. Третьяков Максим 2 (1) 0.15
4. Безбородько Денис 2 0.15
5. Шастал Дмитрий 2 0.15
6. Лучкевич Валерий 1 0.08
7. Мышенко Богдан 1 0.08
8. Грицук Василий 1 0.08
9. Гордиенко Артём 1 0.08
10. Бондаренко Валерий 1 0.08
11. Устименко Денис 1 0.08
12. Mykyta Dudka 1 0.08
13. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.08
14. Ковалец Кирилл 0 0
15. Пашаев Павел 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 5 0.42
2. Иванисеня Дмитрий 4 0.33
3. Гладкий Александр 4 0.33
4. Громов Артём 4 0.33
5. Юрченко Владлен 3 (2) 0.25
6. Сайяд Аллахьяр 2 0.17
7. Фаворов Денис 1 0.08
8. Кабаев Владислав 0 0
9. Хомченовский Дмитрий 0 0
10. Назарина Егор 0 0
11. Руфати Агрон 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 6 0
2. Гречишкин Дмитрий 4 0
3. Мышенко Богдан 4 0
4. Банада Евгений 2 1
5. Безбородько Денис 2 1
6. Бондаренко Валерий 2 1
7. Ситало Артём 3 0
8. Лучкевич Валерий 1 1
9. Третьяков Максим 2 0
10. Бабогло Владислав 2 0
11. Мельник Александр 2 0
12. Гордиенко Артём 1 0
13. Мирошниченко Денис 1 0
14. Довгий Алексей 1 0
15. Панькив Юрий 1 0
16. Задерака Максим 1 0
17. Ковалец Кирилл 1 0
18. Грицук Василий 1 0
19. Дубра Каспар 1 0
20. Стецков Тимур 1 0
Заря
# Игрок      
1. Кабаев Владислав 4 1
2. Вернидуб Виталий 5 0
3. Цвек Ловро 4 0
4. Юрченко Владлен 2 1
5. Фаворов Денис 3 0
6. Иванисеня Дмитрий 3 0
7. Абу-Ханна Джоэл 3 0
8. Хомченовский Дмитрий 1 1
9. Кочергин Владислав 2 0
10. Гречкин Максим 2 0
11. Гладкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 15.79% (3) 0 21.05% (4) 26.32% (5) 21.05% (4) 15.79% (3)
 Заря 8.7% (2) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия
Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Заря Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брага 2:0 Заря Заря 3:1 Днепр-1 Заря 1:0 Лестер Минай 0:3 Заря
АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1

Последние игры между собой

Александрия: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Заря: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Заря 4:0 Александрия Товарищеские матчи Заря 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Александрия 1:0 Заря Премьер-лига
Александрия 1:1 Заря Кубок Заря 1:2 Александрия Премьер-лига Заря 3:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Заря Премьер-лига Александрия 2:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Кубок Александрия 0:1 Заря Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Десна Заявка 13 6 5 2 18 - 11 23
4. Заря Заявка 12 5 5 2 23 - 10 20
5. Ворскла Заявка 13 5 5 3 17 - 10 20
6. Колос Ковалёвка Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
7. Олимпик Донецк Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
8. Александрия Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
9. Мариуполь Заявка 13 4 4 5 14 - 19 16
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай Заявка 12 2 4 6 9 - 23 10
12. Львов Заявка 12 2 3 7 8 - 26 9
13. Рух Львов Заявка 13 1 6 6 12 - 23 9
14. Днепр-1 Заявка 13 2 2 9 16 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Александрия Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
4. Динамо Киев Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
6. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
8. Заря Заявка 6 2 3 1 10 - 5 9
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Рух Львов Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 6 3 2 1 13 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Львов Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
10. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
13. Александрия Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Александрия 18.8% (29)
X 44.8% (69)
Заря 36.4% (56)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 27.00 4.50 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 45.00 9.50 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.16 2.34
  12.44 3.41 1.44

Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.10 1.12 4.75 1.18 1.20 4.44 1.50 2.55 2.03 1.79 1.25 3.90 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
6.55 1.07 3.04 1.33 2.40 1.53 1.79 2.07 1.40 2.81 1.27 3.40 1.09 5.95 1.06 6.60
3.76 1.24 2.56 1.49 2.00 1.81 1.62 2.25 1.24 3.68 1.16 4.65 1.56 2.37 1.37 2.91 1.19 4.17 1.25 3.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.77 2.04 1.19 4.60 1.03 12.00 1.08 7.00
2.65 1.44 1.78 1.97 1.38 2.90
1.47 2.64 1.25 3.66 1.58 2.33 1.36 2.95 1.26 3.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.60 1.28 2.50 1.49 1.62 2.27 1.27 3.75
2.45 1.51 1.61 2.23 1.24 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.70 1.31
Где смотреть матч Александрия 0:2 Заря онлайн

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Прогнозы на матч Александрия 0:2 Заря

Исход игры
Александрия
18.8% (29)
Ничья
44.8% (69)
Заря
36.4% (56)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (56)
Меньше
62.67% (94)
Обе команды забьют
Да
78% (117)
Нет
22% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (61)
1:2 Заря
22.7% (35)
0:1 Заря
9.1% (14)
2:1 Александрия
9.1% (14)
1:0 Александрия
8.4% (13)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:2 Заря
1.3% (2)
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