Александрия
0:2
Конец матча
Стадион: Ника
Заря
3' Желтая карточкаКабаев Владислав
4' Желтая карточкаГладкий Александр
8' Желтая карточкаАбу-Ханна Джоэл
0:1
31' ГолИванисеня Дмитрий
35' Желтая карточкаДовгий Алексей
50' Вторая желтая карточкаКабаев Владислав
61' Желтая карточкаСитало Артём
82' Желтая карточкаБезбородько Денис
84' Вторая желтая карточкаБезбородько Денис
84' Желтая карточкаИванисеня Дмитрий
0:2
90' ГолСайяд Аллахьяр
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
28
Громов
Артём
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Mykyta Dudka
-
19 Andrij Globa
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
31'
35'
50'
61'
90'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Банада Евгений
|3
|0.23
|2.
|Ситало Артём
|2
|0.15
|3.
|Третьяков Максим
|2 (1)
|0.15
|4.
|Безбородько Денис
|2
|0.15
|5.
|Шастал Дмитрий
|2
|0.15
|6.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.08
|7.
|Мышенко Богдан
|1
|0.08
|8.
|Грицук Василий
|1
|0.08
|9.
|Гордиенко Артём
|1
|0.08
|10.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.08
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.08
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.08
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|14.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|15.
|Пашаев Павел
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|5
|0.42
|2.
|Иванисеня Дмитрий
|4
|0.33
|3.
|Гладкий Александр
|4
|0.33
|4.
|Громов Артём
|4
|0.33
|5.
|Юрченко Владлен
|3 (2)
|0.25
|6.
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0.17
|7.
|Фаворов Денис
|1
|0.08
|8.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|10.
|Назарина Егор
|0
|0
|11.
|Руфати Агрон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|6
|0
|2.
|Гречишкин Дмитрий
|4
|0
|3.
|Мышенко Богдан
|4
|0
|4.
|Банада Евгений
|2
|1
|5.
|Безбородько Денис
|2
|1
|6.
|Бондаренко Валерий
|2
|1
|7.
|Ситало Артём
|3
|0
|8.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|9.
|Третьяков Максим
|2
|0
|10.
|Бабогло Владислав
|2
|0
|11.
|Мельник Александр
|2
|0
|12.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|13.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|14.
|Довгий Алексей
|1
|0
|15.
|Панькив Юрий
|1
|0
|16.
|Задерака Максим
|1
|0
|17.
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|18.
|Грицук Василий
|1
|0
|19.
|Дубра Каспар
|1
|0
|20.
|Стецков Тимур
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабаев Владислав
|4
|1
|2.
|Вернидуб Виталий
|5
|0
|3.
|Цвек Ловро
|4
|0
|4.
|Юрченко Владлен
|2
|1
|5.
|Фаворов Денис
|3
|0
|6.
|Иванисеня Дмитрий
|3
|0
|7.
|Абу-Ханна Джоэл
|3
|0
|8.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|1
|9.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|10.
|Гречкин Максим
|2
|0
|11.
|Гладкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|15.79% (3)
|0
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|Заря
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия
Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Заря Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брага 2:0 Заря Заря 3:1 Днепр-1 Заря 1:0 Лестер Минай 0:3 Заря
Последние игры между собой
Александрия: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Заря: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Александрия 1:1 Заря Кубок Заря 1:2 Александрия Премьер-лига Заря 3:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Заря Премьер-лига Александрия 2:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Кубок Александрия 0:1 Заря Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Десна
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|4.
|Заря
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 10
|20
|5.
|Ворскла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|8.
|Александрия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 23
|10
|12.
|Львов
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 26
|9
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 23
|9
|14.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 5
|9
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|13.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Александрия 0:2 Заря
Исход игры
Александрия
18.8% (29)
Ничья
44.8% (69)
Заря
36.4% (56)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (56)
Меньше
62.67% (94)
Обе команды забьют
Да
78% (117)
Нет
22% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (61)
1:2 Заря
22.7% (35)
0:1 Заря
9.1% (14)
2:1 Александрия
9.1% (14)
1:0 Александрия
8.4% (13)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:2 Заря
1.3% (2)
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