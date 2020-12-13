  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Твенте
0:2
Второй тайм: 62'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
33' Желтая карточка
Дроммел Йоэл
0:1
34' Пенальти
Коопмейнерс Теун
0:2
43' Гол
Сугавара Юкинари
62'
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
5
Смал
Гийс
6
Брама
Вут
20
Румерату
Годфрид
8
Илич
Лука
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
1
Бизот
Марко
26
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
22
Летсерт
Тимо
5
Вайндал
Оуэн
24
Рейндерс
Тиджани
7
Стенгс
Келвин
8
Коопмейнерс
Теун
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Боаду
Мирон
17
Абухлал
Закария
Твенте
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

Ход матча

33'
Дроммел Йоэл
 
34'
0:1
Коопмейнерс Теун
43'
0:2
Сугавара Юкинари
(Карлссон Йеспер III)
46'
Остерволде Джейден
Смал Гийс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 9 (2) 0.75
2. Мениг Квинси 5 0.42
3. Черны Вацлав 4 0.33
4. Брама Вут 1 0.08
5. Илич Лука 1 0.08
6. Остерволде Джейден 1 0.08
7. Еремеефф Александер 1 0.08
8. Ван Леувен Тейс 1 0.08
9. Эбюэхи Тайронн 0 0
10. Плегесуэло Хулио 0 0
11. Смал Гийс 0 0
12. Зерруки Рамиз 0 0
АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коопмейнерс Теун 5 (3) 0.45
2. Карлссон Йеспер III 3 0.27
3. Де Вит Дани 3 0.27
4. Гудмундссон Альберт 3 0.27
5. Боаду Мирон 3 0.27
6. Стенгс Келвин 2 0.18
7. Абухлал Закария 2 0.18
8. Инди Мартинс 1 0.09
9. Сугавара Юкинари 1 0.09
10. Свенссон Юнас 0 0
11. Мидтше Фредрик 0 0
12. Хацидиакос Пантелис 0 0
13. Вайндал Оуэн 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Плегесуэло Хулио 3 0
2. Остерволде Джейден 3 0
3. Черны Вацлав 2 0
4. Пири Кик 2 0
5. Зерруки Рамиз 2 0
6. Мениг Квинси 1 0
7. Эбюэхи Тайронн 1 0
8. Лампру Лазарос 1 0
9. Дроммел Йоэл 1 0
10. Бош Йессе 1 0
АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Де Вит Дани 3 0
2. Бизот Марко 1 1
3. Инди Мартинс 1 1
4. Свенссон Юнас 1 1
5. Мидтше Фредрик 1 1
6. Стенгс Келвин 1 1
7. Хацидиакос Пантелис 2 0
8. Коопмейнерс Теун 2 0
9. Вайндал Оуэн 1 0
10. Абухлал Закария 1 0
11. Боаду Мирон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 21.74% (5) 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5) 8.7% (2) 21.74% (5)
 АЗ Алкмаар 23.81% (5) 23.81% (5) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4) 4.76% (1)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте
Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень

Последние игры между собой

Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АЗ Алкмаар: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 4:0 Твенте Кубок Твенте 0:4 АЗ Алкмаар Эредивизие
АЗ Алкмаар 2:0 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Кубок АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. ПСВ Заявка 12 8 3 1 25 - 9 27
3. Витесс Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
4. Фейеноорд Заявка 12 7 5 0 26 - 11 26
5. Гронинген Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
6. Твенте 0:2 Заявка 12 6 3 3 23 - 14 21
7. АЗ Алкмаар 2:0 Заявка 11 5 5 1 24 - 15 20
8. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
9. Спарта Роттердам Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
10. Утрехт Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
11. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
12. ПЕК Зволле Заявка 12 2 6 4 14 - 22 12
13. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
14. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
15. ВВВ-Венло Заявка 12 2 3 7 18 - 36 9
16. Виллем II Заявка 12 2 2 8 12 - 24 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 12 0 4 8 13 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
2. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
3. Витесс Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте 0:2 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. АЗ Алкмаар 2:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11. ПЕК Зволле Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
16. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 7 - 23 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. АЗ Алкмаар 2:0 Заявка 6 3 3 0 16 - 10 12
4. Твенте 0:2 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
7. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
12. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
13. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Утрехт Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
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Прогнозы
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Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
АЗ Алкмаар
38.00
3.55
2.23
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 34.00 11.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 12.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.14 3.55 2.23
  26.35 11.11 1.09

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «АЗ Алкмаар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 12.00 1.01 3.75 1.25 4.10 1.23 3.75 1.25 2.03 1.79 1.79 2.03 1.62 2.20 1.32 3.10 1.15 5.00 1.11 6.70 1.02 11.00 1.01 12.00 1.01 12.50
11.25 1.00 4.85 1.13 4.05 1.21 2.46 1.52 1.98 1.83 1.66 2.35 1.33 3.30 1.24 3.88 1.09 6.25 1.07 6.70
6.18 1.15 3.17 1.36 2.74 1.46 3.42 1.31 2.63 1.49 2.31 1.64 4.29 1.22 2.73 1.46 2.18 1.72 1.93 1.96 1.62 2.34 1.47 2.71 1.37 3.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.62 1.45 2.48 1.50 1.30 3.30 1.22 3.85 1.05 8.50
3.64 1.28 2.50 1.53 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
2.17 1.71 1.80 2.07 1.40 2.99 1.26 3.76 1.28 3.76 1.14 5.69 1.22 4.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.70 1.55 2.37 1.33 3.15
5.25 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.65 1.48
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