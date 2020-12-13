Твенте
1:3
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
АЗ Алкмаар
33' Желтая карточкаДроммел Йоэл
0:1
34' ПенальтиКоопмейнерс Теун
0:2
43' ГолСугавара Юкинари
1:2
73' ПенальтиПерейра Данило II
89' Красная карточкаОстерволде Джейден
1:3
90' ГолКоопмейнерс Теун
90' Желтая карточкаПерейра Данило II
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
39 Daan Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Реус БоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Леувин РамонЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконНападающий
-
14 Дрёйф ФердиНападающий
- Нападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
33'
34'
0:1
43'
73'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 8
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|10 (3)
|0.83
|2.
|Мениг Квинси
|5
|0.42
|3.
|Черны Вацлав
|4
|0.33
|4.
|Брама Вут
|1
|0.08
|5.
|Илич Лука
|1
|0.08
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.08
|7.
|Еремеефф Александер
|1
|0.08
|8.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0.08
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|10.
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
|11.
|Смал Гийс
|0
|0
|12.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коопмейнерс Теун
|6 (3)
|0.55
|2.
|Карлссон Йеспер III
|3
|0.27
|3.
|Де Вит Дани
|3
|0.27
|4.
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.27
|5.
|Боаду Мирон
|3
|0.27
|6.
|Стенгс Келвин
|2
|0.18
|7.
|Абухлал Закария
|2
|0.18
|8.
|Инди Мартинс
|1
|0.09
|9.
|Сугавара Юкинари
|1
|0.09
|10.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|11.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|12.
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|13.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Черны Вацлав
|2
|0
|4.
|Пири Кик
|2
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|6.
|Мениг Квинси
|1
|0
|7.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|8.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|9.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|10.
|Перейра Данило II
|1
|0
|11.
|Бош Йессе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Вит Дани
|3
|0
|2.
|Бизот Марко
|1
|1
|3.
|Инди Мартинс
|1
|1
|4.
|Свенссон Юнас
|1
|1
|5.
|Мидтше Фредрик
|1
|1
|6.
|Стенгс Келвин
|1
|1
|7.
|Хацидиакос Пантелис
|2
|0
|8.
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|9.
|Вайндал Оуэн
|1
|0
|10.
|Абухлал Закария
|1
|0
|11.
|Боаду Мирон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|АЗ Алкмаар
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|25% (6)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте
Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =8 -5Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень
Последние игры между собой
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АЗ Алкмаар: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АЗ Алкмаар 2:0 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Кубок АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|47 - 7
|30
|2.
|ПСВ
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 9
|27
|3.
|Витесс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|26 - 11
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|6.
|Твенте
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 15
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 16
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 16
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|10.
|Утрехт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 20
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 22
|12
|13.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|18 - 36
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|13 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|2.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|3.
|Витесс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 23
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|7.
|Гронинген
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|ПСВ
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Утрехт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «АЗ Алкмаар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров