АЗ Алкмаар
1:0
Второй тайм: 74'
Стадион: АФАС
Эммен
1:0
11' ГолИнди Мартинс
60' Красная карточкаБернаду Лукас
62' Желтая карточкаКавлан Канер
15
Инди
Мартинс
10
Де
Вит
Дани
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Инди МартинсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Реус БоВратарь
- Вратарь
-
27 Леувин РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
-
14 Дрёйф ФердиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
60'
62'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
12 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Вит Дани
|3
|0.38
|2.
|Карлссон Йеспер III
|3
|0.38
|3.
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.38
|4.
|Коопмейнерс Теун
|2 (1)
|0.25
|5.
|Стенгс Келвин
|2
|0.25
|6.
|Абухлал Закария
|2
|0.25
|7.
|Боаду Мирон
|2
|0.25
|8.
|Инди Мартинс
|1
|0.13
|9.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|10.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|11.
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|12.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|5
|0.56
|2.
|Лаурсен Николай
|2
|0.22
|3.
|Колар Марко
|1
|0.11
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.11
|5.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.11
|6.
|Кавлан Канер
|0
|0
|7.
|Бейл Гленн
|0
|0
|8.
|Luciano Carty
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бизот Марко
|1
|1
|2.
|Хацидиакос Пантелис
|2
|0
|3.
|Де Вит Дани
|2
|0
|4.
|Свенссон Юнас
|0
|1
|5.
|Стенгс Келвин
|0
|1
|6.
|Абухлал Закария
|1
|0
|7.
|Боаду Мирон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|1
|1
|3.
|Бейл Гленн
|1
|1
|4.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|5.
|Де Леув Михаэль
|2
|0
|6.
|Баккер Ник
|2
|0
|7.
|Чакон Майкл
|2
|0
|8.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|9.
|Пенья Серхио
|1
|0
|10.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|11.
|Кавлан Канер
|1
|0
|12.
|Колар Марко
|1
|0
|13.
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|14.
|Араухо Мигель
|1
|0
|15.
|Luciano Carty
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЗ Алкмаар
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|Эммен
|30% (3)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =6 -7Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека
АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг
Эммен Последние 20 матчей: +4 =5 -11Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен
Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|37 - 5
|24
|2.
|Витесс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 10
|21
|4.
|ПСВ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 9
|18
|6.
|Херенвен
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|7.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|19 - 12
|14
|8.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|9.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|11.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 28
|8
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 26
|4
|17.
|Эммен
|0:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 22
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|12 - 25
|3
Победитель
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