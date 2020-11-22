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  3. Голландия
АЗ Алкмаар
1:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Эммен
0'
1:0
11' Гол
Инди Мартинс
60' Красная карточка
Бернаду Лукас
62' Желтая карточка
Кавлан Канер
74'
1
Бизот
Марко
2
Свенссон
Юнас
3
Хацидиакос
Пантелис
15
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
8
Коопмейнерс
Теун
7
Стенгс
Келвин
28
Гудмундссон
Альберт
11
Карлссон
Йеспер
III
1
Видвальд
Феликс
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
34
Ван
Рейн
Рикардо
22
Кавлан
Канер
11
Лаурсен
Николай
7
Тибблинг
Симон
3
Веендорп
Кезиа
24
Бернаду
Лукас
8
Де
Леув
Михаэль
6
Янсен
Анко
АЗ Алкмаар
4-3-3
Эммен
4-4-2

Ход матча

11'
Инди Мартинс
(Хацидиакос Пантелис)
1:0
60'
 
Бернаду Лукас
62'
 
Кавлан Канер
63'
 
Афдияй Донис
Янсен Анко
65'
Боаду Мирон
Карлссон Йеспер III
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Вит Дани 3 0.38
2. Карлссон Йеспер III 3 0.38
3. Гудмундссон Альберт 3 0.38
4. Коопмейнерс Теун 2 (1) 0.25
5. Стенгс Келвин 2 0.25
6. Абухлал Закария 2 0.25
7. Боаду Мирон 2 0.25
8. Инди Мартинс 1 0.13
9. Свенссон Юнас 0 0
10. Мидтше Фредрик 0 0
11. Хацидиакос Пантелис 0 0
12. Вайндал Оуэн 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.56
2. Лаурсен Николай 2 0.22
3. Колар Марко 1 0.11
4. Де Вос Робберт 1 0.11
5. Янсен Анко 1 (1) 0.11
6. Кавлан Канер 0 0
7. Бейл Гленн 0 0
8. Luciano Carty 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Бизот Марко 1 1
2. Хацидиакос Пантелис 2 0
3. Де Вит Дани 2 0
4. Свенссон Юнас 0 1
5. Стенгс Келвин 0 1
6. Абухлал Закария 1 0
7. Боаду Мирон 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 1 1
3. Бейл Гленн 1 1
4. Лаурсен Николай 1 1
5. Де Леув Михаэль 2 0
6. Баккер Ник 2 0
7. Чакон Майкл 2 0
8. Ван Рейн Рикардо 1 0
9. Пенья Серхио 1 0
10. Видвальд Феликс 1 0
11. Кавлан Канер 1 0
12. Колар Марко 1 0
13. Веендорп Кезиа 1 0
14. Араухо Мигель 1 0
15. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЗ Алкмаар 23.53% (4) 23.53% (4) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 5.88% (1)
 Эммен 30% (3) 0 10% (1) 40% (4) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека
АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг
Эммен Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен
Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен

Последние игры между собой

АЗ Алкмаар: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эредивизие АЗ Алкмаар 5:0 Эммен Эредивизие Эммен 1:4 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Кубок
АЗ Алкмаар 3:2 Эммен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 8 0 1 37 - 5 24
2. Витесс Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
3. Фейеноорд Заявка 9 6 3 0 22 - 10 21
4. ПСВ Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 21 - 9 18
6. Херенвен Заявка 9 5 2 2 17 - 12 17
7. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 8 3 5 0 19 - 12 14
8. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
9. Утрехт Заявка 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Хераклес Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
13. ВВВ-Венло Заявка 9 2 2 5 14 - 28 8
14. ПЕК Зволле Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
15. Ваалвейк Заявка 9 1 3 5 6 - 16 6
16. АДО Ден Хааг Заявка 9 1 1 7 8 - 26 4
17. Эммен 0:1 Заявка 9 0 3 6 11 - 22 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 9 0 3 6 12 - 25 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Эммен
1.25
8.00
47.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.10 8.00 47.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.25 11.25
  1.25 6.56 10.27

Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.45 1.07 5.75 1.11 3.14 1.34 2.59 1.50 1.97 1.92 1.58 2.38 1.40 2.86 1.19 4.20 1.14 4.70 1.04 7.70
7.02 1.11 1.97 1.88 2.26 1.67 1.93 1.94 1.66 2.28 1.51 2.63 1.55 2.50 1.71 2.19 1.55 2.50 1.15 5.55 1.16 5.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.45 1.21 3.15 1.36 1.86 1.94 1.40 2.95 1.26 3.85
3.21 1.36 2.21 1.69 1.33 3.40 1.18 5.09 1.59 2.41 1.38 3.11
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.10 1.17 2.43 1.56 1.81 2.00 1.47 2.68 1.20 4.55
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