Киндия Тырговиште
1:2
Второй тайм: 78'
Стадион: Марин Анастасовичи
Сепси
25' Желтая карточкаРаца Вадим
1:0
39' ГолDenis Dumitrascu
57' Желтая карточкаГоловфка Кэтэлин
60' Желтая карточкаMarco Dulca
65' Желтая карточкаФлоря Константин
1:1
69' ГолАганович Аднан
76' Желтая карточкаПурече Флориан
76' Желтая карточкаDaniel Popa III
1:2
77' ГолАхабар Анасс
25
Mihai
Aioani
66
Paul
Iacob
22
Раца
Вадим
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
-
66 Paul IacobЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Костя МихайНападающий
-
24 Alex Negrea
-
-
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нувье БрианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
25'
39'
1:0
57'
60'
65'
69'
1:1
76'
76'
77'
1:2
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Константин
|2
|0.18
|2.
|Daniel Popa III
|2 (1)
|0.18
|3.
|Раца Вадим
|1
|0.09
|4.
|Denis Dumitrascu
|1
|0.09
|5.
|Бериша Вальмир
|1 (1)
|0.09
|6.
|Cristian Negut
|0
|0
|7.
|Tomas Diaz2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Istvan Fulop
|2 (1)
|0.18
|2.
|Шафранко Павол
|2
|0.18
|3.
|Ахабар Анасс
|2
|0.18
|4.
|Rachid Bouhenna
|2
|0.18
|5.
|Lorand Levente Fulop
|1
|0.09
|6.
|Аганович Аднан
|1
|0.09
|7.
|Admir Bajrovic
|1
|0.09
|8.
|Пурече Флориан
|1
|0.09
|9.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.09
|10.
|Васвари Габриэл
|1 (1)
|0.09
|11.
|Нувье Бриан
|0
|0
|12.
|Митря Богдан
|0
|0
|13.
|Головфка Кэтэлин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Daniel Popa III
|4
|0
|2.
|Denis Dumitrascu
|2
|1
|3.
|Флоря Константин
|3
|0
|4.
|Раца Вадим
|3
|0
|5.
|Paul Iacob
|1
|1
|6.
|Marco Dulca
|2
|0
|7.
|Franck Yameogo
|2
|0
|8.
|Mihai Aioani
|2
|0
|9.
|Cristian Negut
|2
|0
|10.
|Cornel Dinu
|2
|0
|11.
|Tomas Diaz2
|2
|0
|12.
|Пициан Андрей
|1
|0
|13.
|Adrian Ionita
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Митря Богдан
|4
|0
|2.
|Димитров Радослав
|3
|0
|3.
|Marius Stefanescu
|3
|0
|4.
|Фофана Бубакар II
|3
|0
|5.
|Аганович Аднан
|2
|0
|6.
|Ахабар Анасс
|2
|0
|7.
|Васвари Габриэл
|2
|0
|8.
|Istvan Fulop
|2
|0
|9.
|Rachid Bouhenna
|2
|0
|10.
|Нувье Бриан
|2
|0
|11.
|Головфка Кэтэлин
|2
|0
|12.
|Пурече Флориан
|1
|0
|13.
|Шафранко Павол
|1
|0
|14.
|Lorand Levente Fulop
|1
|0
|15.
|Штефан Флорин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Сепси
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =3 -10Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш
Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы
Сепси Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси
Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Сепси: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|8
|1
|2
|14 - 5
|25
|2.
|ФКСБ
|10
|8
|0
|2
|28 - 10
|24
|3.
|ЧФР Клуж
|11
|6
|3
|2
|12 - 6
|21
|4.
|Академика Клинчени
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Сепси
|2:1
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|6.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|1:2
|11
|4
|2
|5
|7 - 9
|14
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|9.
|Вииторул Констанца
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|10.
|Волунтари
|11
|4
|1
|6
|14 - 16
|13
|11.
|Ботошани
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|12.
|Германнштадт
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|10
|3
|1
|6
|13 - 27
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|11
|2
|3
|6
|12 - 14
|9
|15.
|Арджеш
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|16.
|Астра
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
Победитель
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