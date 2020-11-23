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  3. Румыния
Киндия Тырговиште
1:2
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
25' Желтая карточка
Раца Вадим
1:0
39' Гол
Denis Dumitrascu
56' Желтая карточка
Головфка Кэтэлин
60' Желтая карточка
Marco Dulca
64' Желтая карточка
Флоря Константин
1:1
69' Гол
Аганович Аднан
75' Желтая карточка
Пурече Флориан
76' Желтая карточка
Daniel Popa III
1:2
77' Гол
Ахабар Анасс
90' Желтая карточка
Штефан Флорин
90'+4
25
Mihai
Aioani
98
Tiberio
Capusa
66
Paul
Iacob
17
Пициан
Андрей
48
Fomba
Bourama
20
Cristian
Negut
8
Marco
Dulca
22
Раца
Вадим
80
Denis
Dumitrascu
19
Daniel
Popa
III
11
Флоря
Константин
12
Фернандес
Хесус
88
Димитров
Радослав
4
Тинчу
Разван
20
Andres
Dumitrescu
96
Штефан
Флорин
90
Головфка
Кэтэлин
17
Фофана
Бубакар
II
8
Васвари
Габриэл
30
Пурече
Флориан
27
Петрила
Клаудиу
13
Admir
Bajrovic
Киндия Тырговиште
Сепси

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Константин 2 0.18
2. Daniel Popa III 2 (1) 0.18
3. Раца Вадим 1 0.09
4. Denis Dumitrascu 1 0.09
5. Бериша Вальмир 1 (1) 0.09
6. Cristian Negut 0 0
7. Tomas Diaz2 0 0
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Istvan Fulop 2 (1) 0.18
2. Шафранко Павол 2 0.18
3. Ахабар Анасс 2 0.18
4. Rachid Bouhenna 2 0.18
5. Lorand Levente Fulop 1 0.09
6. Аганович Аднан 1 0.09
7. Admir Bajrovic 1 0.09
8. Пурече Флориан 1 0.09
9. Петрила Клаудиу 1 0.09
10. Васвари Габриэл 1 (1) 0.09
11. Нувье Бриан 0 0
12. Митря Богдан 0 0
13. Головфка Кэтэлин 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Daniel Popa III 4 0
2. Denis Dumitrascu 2 1
3. Флоря Константин 3 0
4. Раца Вадим 3 0
5. Paul Iacob 1 1
6. Marco Dulca 2 0
7. Franck Yameogo 2 0
8. Mihai Aioani 2 0
9. Cristian Negut 2 0
10. Cornel Dinu 2 0
11. Tomas Diaz2 2 0
12. Пициан Андрей 1 0
13. Adrian Ionita 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 4 0
2. Димитров Радослав 3 0
3. Marius Stefanescu 3 0
4. Фофана Бубакар II 3 0
5. Аганович Аднан 2 0
6. Ахабар Анасс 2 0
7. Васвари Габриэл 2 0
8. Istvan Fulop 2 0
9. Rachid Bouhenna 2 0
10. Нувье Бриан 2 0
11. Головфка Кэтэлин 2 0
12. Штефан Флорин 2 0
13. Пурече Флориан 1 0
14. Шафранко Павол 1 0
15. Lorand Levente Fulop 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Сепси 0 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш
Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы
Сепси Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси
Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Сепси: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Лига 1 Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Товарищеские матчи Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Лига 1 Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Первая лига
Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Первая лига Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Лига II Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Лига II
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 11 8 1 2 14 - 5 25
2. ФКСБ 10 8 0 2 28 - 10 24
3. ЧФР Клуж 11 6 3 2 12 - 6 21
4. Академика Клинчени 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Сепси 11 5 4 2 15 - 10 19
6. УТА Арад 11 4 5 2 12 - 11 17
7. Киндия Тырговиште 11 4 2 5 7 - 9 14
8. Газ-Метан Медиаш 10 4 1 5 15 - 14 13
9. Вииторул Констанца 10 3 4 3 15 - 16 13
10. Волунтари 11 4 1 6 14 - 16 13
11. Ботошани 11 3 3 5 15 - 17 12
12. Германнштадт 11 2 5 4 11 - 16 11
13. КСМ Политехника Яссы 10 3 1 6 13 - 27 10
14. Динамо Бухарест 11 2 3 6 12 - 14 9
15. Арджеш 11 2 3 6 10 - 18 9
16. Астра 11 2 2 7 11 - 20 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.15 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 7.50 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Киндия Тырговиште» – «Сепси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сепси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Киндия Тырговиште» – «Сепси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.50 1.27 5.20 1.14 2.15 1.65 2.21 1.66 1.89 1.91 1.70 2.15 1.20 4.20 1.21 4.10 1.42 2.75 1.04 9.20 1.03 10.00 1.01 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.28 3.45 1.53 2.48 1.11 5.80 1.05 8.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.01 1.75 1.45 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 1:2 Сепси онлайн

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