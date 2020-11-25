  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Сьон
2:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Серветт
0'
10' Желтая карточка
Тосетти Маттео
1:0
15' Гол
Бамер Жан
2:0
58' Гол
Jared Khasa
67' Желтая карточка
Dennis Iapichino
71'
18
Фикентшер
Кевин
23
Тосетти
Маттео
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
21
Dennis
Iapichino
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
7
Клеменца
Лука
99
Оаро
Гийом
17
Карлен
Гаэтан
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
15
Валь
Тео
29
Ондуа
Гаэль
17
Имери
Кастриот
8
Конья
Тимоте
27
Антунес
Алексис
25
Киэ
Грежон
Сьон
4-1-2-1-2
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

10'
Тосетти Маттео
 
15'
Бамер Жан
(Клеменца Лука)
1:0
46'
Абделлауи Аюб
Тосетти Маттео
 
46'
Jared Khasa
Карлен Гаэтан
 
46'
 
Koro Kone
Антунес Алексис
58'
 
Фофана Бубакар II
Киэ Грежон
58'
 
Сеспедес Борис
Ондуа Гаэль
58'
Jared Khasa
(Клеменца Лука)
2:0
67'
Dennis Iapichino
 
68'
Edgar Andre
Гргич Анто
 
69'
Робертс Улдрикис
Оаро Гийом
 
71'
 
Схалк Алекс
Имери Кастриот

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jared Khasa 2 0.33
2. Гргич Анто 1 0.17
3. Карлен Гаэтан 1 0.17
4. Бамер Жан 1 0.17
5. Ди Сере 1 (1) 0.17
6. Клеменца Лука 0 0
7. Тосетти Маттео 0 0
8. Араз Муса 0 0
9. Робертс Улдрикис 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 2 (1) 0.33
2. Схалк Алекс 1 (1) 0.17
3. Сассо Венсан 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 2 1
2. Мартич Иван 2 0
3. Тосетти Маттео 1 0
4. Карлен Гаэтан 1 0
5. Араз Муса 1 0
6. Ндойе Бирама 1 0
7. Ди Сере 1 0
8. Бамер Жан 1 0
9. Baltazar 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Фофана Бубакар II 1 1
2. Стеванович Мирослав 2 0
3. Сеспедес Борис 2 0
4. Ондуа Гаэль 2 0
5. Сотье Антони 1 0
6. Сассо Венсан 1 0
7. Koro Kone 1 0
8. Фрик Джереми 1 0
9. Конья Тимоте 1 0
10. Менди Ариал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Серветт 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз
Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон
Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель
Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт

Последние игры между собой

Сьон: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Серветт 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Сьон Суперлига
Серветт 0:1 Сьон Товарищеские матчи Серветт 0:3 Сьон Товарищеские матчи Сьон 0:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Серветт Суперлига Сьон 2:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:2 Сьон Товарищеские матчи Сьон 3:0 Серветт Товарищеские матчи Сьон 1:0 Серветт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 7 3 4 0 10 - 7 13
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Цюрих 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Базель 1:0 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Лозанна-Спорт 0:1 7 2 3 2 10 - 7 9
7. Сьон 2:0 6 1 4 1 6 - 5 7
8. Серветт 0:2 6 1 2 3 3 - 6 5
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Люцерн 7 0 3 4 9 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Бамер Жан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Тосетти Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Серветт
3.36
9.03
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.77 3.45 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.15 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.36 3.46 2.15
  1.12 9.03 29.54

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 8.80 1.05 4.80 1.15 3.00 1.40 1.90 1.85 1.75 2.07 1.60 2.46 1.25 3.75 1.15 4.90 1.05 8.50 1.03 10.00 1.02 11.00
9.50 1.02 8.70 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.01 1.89 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.60 1.05 7.60
4.71 1.21 3.26 1.36 2.26 1.68 2.85 1.45 2.39 1.62 1.92 1.96 1.59 2.43 1.44 2.91 1.51 2.65 1.24 4.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.90 1.38 2.00 1.82 1.22 4.00 1.14 5.40 1.20 4.20 1.02 11.00
3.00 1.39 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.80 1.47 2.30 1.66 1.78 2.10 1.50 2.70 2.04 1.84 1.68 2.27 1.31 3.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25 1.28 3.45
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Сьон 2:0 Серветт онлайн

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