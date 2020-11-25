10' Желтая карточкаТосетти Маттео
1:0
15' ГолБамер Жан
2:0
59' ГолJared Khasa
67' Желтая карточкаDennis Iapichino
70' Желтая карточкаСеспедес Борис
34
Ндойе
Бирама
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
99
Оаро
Гийом
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
15
Валь
Тео
29
Ондуа
Гаэль
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Нападающий
-
-
64 Edgar Andre
-
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
10'
15'
1:0
59'
2:0
67'
70'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 10
-
3 Угловые 13
-
4 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jared Khasa
|2
|0.33
|2.
|Гргич Анто
|1
|0.17
|3.
|Карлен Гаэтан
|1
|0.17
|4.
|Бамер Жан
|1
|0.17
|5.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.17
|6.
|Клеменца Лука
|0
|0
|7.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|8.
|Араз Муса
|0
|0
|9.
|Робертс Улдрикис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.33
|2.
|Схалк Алекс
|1 (1)
|0.17
|3.
|Сассо Венсан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|2
|1
|2.
|Мартич Иван
|2
|0
|3.
|Dennis Iapichino
|1
|0
|4.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|5.
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|6.
|Араз Муса
|1
|0
|7.
|Ндойе Бирама
|1
|0
|8.
|Ди Сере
|1
|0
|9.
|Бамер Жан
|1
|0
|10.
|Baltazar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|3
|0
|2.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|3.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|4.
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|5.
|Сотье Антони
|1
|0
|6.
|Сассо Венсан
|1
|0
|7.
|Koro Kone
|1
|0
|8.
|Фрик Джереми
|1
|0
|9.
|Конья Тимоте
|1
|0
|10.
|Менди Ариал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Серветт
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз
Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель
Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт
Последние игры между собой
Сьон: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Серветт 0:1 Сьон Товарищеские матчи Серветт 0:3 Сьон Товарищеские матчи Сьон 0:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Серветт Суперлига Сьон 2:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:2 Сьон Товарищеские матчи Сьон 3:0 Серветт Товарищеские матчи Сьон 1:0 Серветт Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|2.
|Лугано
|7
|3
|4
|0
|10 - 7
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|5.
|Базель
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|6.
|Лозанна-Спорт
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Сьон
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|9.
|Вадуц
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Люцерн
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Лугано
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Лозанна-Спорт
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Серветт
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Люцерн
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|10.
|Вадуц
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|3.
|Цюрих
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|4.
|Базель
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|5.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Янг Бойз
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Вадуц
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|8.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Серветт
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Люцерн
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
Победитель
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