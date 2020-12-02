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  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Вадуц
0'
34' Желтая карточка
Визер Сандро
36'
40
Диао
Мори
5
Noah
Loosli
4
Moritz
Jenz
37
Ange
Nanizayamo
7
Кукурузович
Степан
25
Боранияшевич
Никола
21
Cameron
Puertas
8
Жейссманн
Жоэль
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Зехнини
Рафик
99
Туркес
Алдин
1
Бюхель
Бенджамин
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
23
Визер
Сандро
22
Хуг
Нико
11
Чичек
Тунахан
10
Кулибали
Мохамед
II
19
Dejan
Djokic
Лозанна-Спорт
3-1-4-2
Вадуц
3-4-2-1

Ход матча

34'
 
Визер Сандро

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 3 0.33
2. Гессан Эванн 2 0.22
3. Шнойвли Кристиан 1 0.11
4. Боранияшевич Никола 1 0.11
5. Фло Пер-Эгиль 1 0.11
6. Cameron Puertas 1 0.11
7. Зехнини Рафик 1 0.11
8. Joel Monteiro 1 0.11
9. Gabriel Bares 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.38
2. Гайич Милан 1 (1) 0.13
3. Милинчану Николай 1 0.13
4. Зуттер Мануэль 1 0.13
5. Дорн Пиус 1 0.13
6. Кулибали Мохамед II 1 0.13
7. Joel Schmied 1 0.13
8. Dejan Djokic 0 0
9. Прокопич Борис 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Кукурузович Степан 2 1
2. Боранияшевич Никола 3 0
3. Cameron Puertas 3 0
4. Ange Nanizayamo 1 1
5. Шнойвли Кристиан 2 0
6. Зехнини Рафик 2 0
7. Фло Пер-Эгиль 1 0
8. Жейссманн Жоэль 1 0
9. Туркес Алдин 1 0
10. Бразау Педру 1 0
11. Gabriel Bares 1 0
12. Moritz Jenz 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Люхингер Габриэль 4 0
2. Ссимани Денис 3 0
3. Шмид Янник 2 0
4. Гассер Седрик 2 0
5. Прокопич Борис 1 0
6. Зуттер Мануэль 1 0
7. Визер Сандро 1 0
8. Дорн Пиус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3)
 Вадуц 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт
Вадуц Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих
Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Вадуц: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
Лозанна-Спорт 6:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Вадуц 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:0 Вадуц Суперлига Лозанна-Спорт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 3 0 10 - 3 18
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Цюрих 0:0 8 3 3 2 12 - 11 12
4. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
5. Базель 8 3 1 4 11 - 11 10
6. Лозанна-Спорт 0:0 9 2 4 3 11 - 11 10
7. Сьон 0:0 8 1 5 2 7 - 9 8
8. Вадуц 0:0 8 1 4 3 9 - 11 7
9. Люцерн 0:0 9 1 4 4 12 - 15 7
10. Серветт 0:0 8 1 3 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Цюрих 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Базель 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Лозанна-Спорт 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
7. Сьон 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
8. Серветт 0:0 5 1 3 1 3 - 4 6
9. Вадуц 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Люцерн 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Янг Бойз 3 1 2 0 3 - 0 5
3. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Цюрих 0:0 5 1 2 2 7 - 9 5
5. Лозанна-Спорт 0:0 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Вадуц 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
8. Люцерн 0:0 5 1 0 4 7 - 10 3
9. Сьон 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Серветт 0:0 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    Визер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Вадуц
1.86
4.33
4.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.40 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.33 4.95
  1.86 3.58 4.47

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.04 11.50 1.02 3.20 1.32 3.75 1.27 1.77 1.97 2.10 1.73 1.85 1.95 1.72 2.12 1.28 3.45 1.27 3.55 1.09 6.50 1.07 7.00 1.02 11.00 1.01 13.50
13.00 1.00 12.25 1.01 4.80 1.17 3.76 1.27 2.45 1.61 1.88 1.92 1.53 2.43 1.25 3.62 1.19 4.15 1.06 6.80 1.05 7.40
5.28 1.18 2.81 1.48 2.40 1.62 1.99 1.91 1.75 2.18 1.56 2.55 1.73 2.21 1.57 2.52 1.56 2.54 1.22 4.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.33 1.59 1.22 4.00 1.20 4.20 1.02 11.00
3.52 1.30 2.48 1.54 1.61 2.31 1.22 4.25 1.16 5.25
1.98 1.93 1.62 2.40 1.28 3.94 1.65 2.36 1.46 2.88 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.79 1.48 2.60 1.28 3.35
4.95 1.17 3.45 1.31 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 0:0 Вадуц онлайн

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