Лозанна-Спорт
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Stade de la Tuiliere
Вадуц
34' Желтая карточкаВизер Сандро
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
23
Визер
Сандро
22
Хуг
Нико
19
Dejan
Djokic
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
-
22 Хуг НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Dejan DjokicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
34'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|3
|0.33
|2.
|Гессан Эванн
|2
|0.22
|3.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.11
|4.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.11
|5.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.11
|6.
|Cameron Puertas
|1
|0.11
|7.
|Зехнини Рафик
|1
|0.11
|8.
|Joel Monteiro
|1
|0.11
|9.
|Gabriel Bares
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.38
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.13
|3.
|Милинчану Николай
|1
|0.13
|4.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.13
|5.
|Дорн Пиус
|1
|0.13
|6.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0.13
|7.
|Joel Schmied
|1
|0.13
|8.
|Dejan Djokic
|0
|0
|9.
|Прокопич Борис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|2.
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|3.
|Cameron Puertas
|3
|0
|4.
|Ange Nanizayamo
|1
|1
|5.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|6.
|Зехнини Рафик
|2
|0
|7.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0
|9.
|Туркес Алдин
|1
|0
|10.
|Бразау Педру
|1
|0
|11.
|Gabriel Bares
|1
|0
|12.
|Moritz Jenz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Люхингер Габриэль
|4
|0
|2.
|Ссимани Денис
|3
|0
|3.
|Шмид Янник
|2
|0
|4.
|Гассер Седрик
|2
|0
|5.
|Прокопич Борис
|1
|0
|6.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|7.
|Визер Сандро
|1
|0
|8.
|Дорн Пиус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|Вадуц
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт
Вадуц Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Вадуц: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Лозанна-Спорт 6:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Вадуц 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:0 Вадуц Суперлига Лозанна-Спорт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Цюрих
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|4.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|5.
|Базель
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Сьон
|0:0
|8
|1
|5
|2
|7 - 9
|8
|8.
|Вадуц
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Люцерн
|0:0
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|10.
|Серветт
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Цюрих
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|Сьон
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Серветт
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Вадуц
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Люцерн
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Янг Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Цюрих
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|5.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Вадуц
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|8.
|Люцерн
|0:0
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|9.
|Сьон
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Серветт
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Победитель
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