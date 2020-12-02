Лозанна-Спорт
3:0
Конец матча
Стадион: Stade de la Tuiliere
Вадуц
34' Желтая карточкаВизер Сандро
40' Желтая карточкаЗехнини Рафик
42' Желтая карточкаAnge Nanizayamo
58' Вторая желтая карточкаВизер Сандро
1:0
59' ПенальтиТуркес Алдин
63' Желтая карточкаCameron Puertas
2:0
68' ГолТуркес Алдин
3:0
80' ГолЖейссманн Жоэль
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
23
Визер
Сандро
22
Хуг
Нико
19
Dejan
Djokic
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
-
22 Хуг НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Dejan DjokicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
34'
40'
42'
58'
59'
1:0
63'
68'
2:0
80'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.56
|2.
|Гессан Эванн
|2
|0.22
|3.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.11
|4.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.11
|5.
|Cameron Puertas
|1
|0.11
|6.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.11
|7.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.11
|8.
|Зехнини Рафик
|1
|0.11
|9.
|Joel Monteiro
|1
|0.11
|10.
|Gabriel Bares
|0
|0
|11.
|Moritz Jenz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.38
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.13
|3.
|Милинчану Николай
|1
|0.13
|4.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.13
|5.
|Дорн Пиус
|1
|0.13
|6.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0.13
|7.
|Joel Schmied
|1
|0.13
|8.
|Dejan Djokic
|0
|0
|9.
|Прокопич Борис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Cameron Puertas
|4
|0
|2.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|3.
|Ange Nanizayamo
|2
|1
|4.
|Зехнини Рафик
|3
|0
|5.
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|6.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|7.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0
|9.
|Туркес Алдин
|1
|0
|10.
|Бразау Педру
|1
|0
|11.
|Gabriel Bares
|1
|0
|12.
|Moritz Jenz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Люхингер Габриэль
|4
|0
|2.
|Визер Сандро
|2
|1
|3.
|Ссимани Денис
|3
|0
|4.
|Шмид Янник
|2
|0
|5.
|Гассер Седрик
|2
|0
|6.
|Прокопич Борис
|1
|0
|7.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|8.
|Дорн Пиус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|Вадуц
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт
Вадуц Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Вадуц: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Лозанна-Спорт 6:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Вадуц 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:0 Вадуц Суперлига Лозанна-Спорт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Лозанна-Спорт
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|5.
|Цюрих
|1:2
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|6.
|Базель
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|7.
|Люцерн
|9
|2
|3
|4
|14 - 15
|9
|8.
|Серветт
|2:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|9.
|Сьон
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|10.
|Вадуц
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Лозанна-Спорт
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Серветт
|2:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Цюрих
|1:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Люцерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Вадуц
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Янг Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Цюрих
|1:2
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|5.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|8.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|9.
|Сьон
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Серветт
|2:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Победитель
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