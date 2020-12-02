  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
3:0
Конец матча

Стадион:
Вадуц
0'
34' Желтая карточка
Визер Сандро
40' Желтая карточка
Зехнини Рафик
42' Желтая карточка
Ange Nanizayamo
58' Вторая желтая карточка
Визер Сандро
1:0
59' Пенальти
Туркес Алдин
63' Желтая карточка
Cameron Puertas
2:0
68' Гол
Туркес Алдин
3:0
80' Гол
Жейссманн Жоэль
90'+4
40
Диао
Мори
5
Noah
Loosli
4
Moritz
Jenz
37
Ange
Nanizayamo
7
Кукурузович
Степан
25
Боранияшевич
Никола
21
Cameron
Puertas
8
Жейссманн
Жоэль
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Зехнини
Рафик
99
Туркес
Алдин
1
Бюхель
Бенджамин
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
23
Визер
Сандро
22
Хуг
Нико
11
Чичек
Тунахан
10
Кулибали
Мохамед
II
19
Dejan
Djokic
Лозанна-Спорт
3-1-4-2
Вадуц
3-4-2-1

Ход матча

34'
 
Визер Сандро
40'
Зехнини Рафик
 
42'
Ange Nanizayamo
 
46'
 
Гассер Седрик
Хуг Нико
58'
 
Визер Сандро
59'
Туркес Алдин
1:0
61'
 
Люхингер Габриэль
Dejan Djokic
63'
Cameron Puertas
 
65'
Гессан Эванн
Зехнини Рафик
 
68'
Туркес Алдин
(Cameron Puertas)
2:0
73'
 
Зуттер Мануэль
Кулибали Мохамед II
73'
Бразау Педру
Туркес Алдин
 
73'
Marc Tsoungui
Кукурузович Степан
 
73'
 
Прокопич Борис
Joel Schmied
80'
Жейссманн Жоэль
(Moritz Jenz)
3:0
80'
 
Ди Джусто Маттео
Чичек Тунахан
80'
Да Кунья Лукас
Жейссманн Жоэль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 5 (1) 0.56
2. Гессан Эванн 2 0.22
3. Шнойвли Кристиан 1 0.11
4. Боранияшевич Никола 1 0.11
5. Cameron Puertas 1 0.11
6. Фло Пер-Эгиль 1 0.11
7. Жейссманн Жоэль 1 0.11
8. Зехнини Рафик 1 0.11
9. Joel Monteiro 1 0.11
10. Gabriel Bares 0 0
11. Moritz Jenz 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.38
2. Гайич Милан 1 (1) 0.13
3. Милинчану Николай 1 0.13
4. Зуттер Мануэль 1 0.13
5. Дорн Пиус 1 0.13
6. Кулибали Мохамед II 1 0.13
7. Joel Schmied 1 0.13
8. Dejan Djokic 0 0
9. Прокопич Борис 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Cameron Puertas 4 0
2. Кукурузович Степан 2 1
3. Ange Nanizayamo 2 1
4. Зехнини Рафик 3 0
5. Боранияшевич Никола 3 0
6. Шнойвли Кристиан 2 0
7. Фло Пер-Эгиль 1 0
8. Жейссманн Жоэль 1 0
9. Туркес Алдин 1 0
10. Бразау Педру 1 0
11. Gabriel Bares 1 0
12. Moritz Jenz 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Люхингер Габриэль 4 0
2. Визер Сандро 2 1
3. Ссимани Денис 3 0
4. Шмид Янник 2 0
5. Гассер Седрик 2 0
6. Прокопич Борис 1 0
7. Зуттер Мануэль 1 0
8. Дорн Пиус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3)
 Вадуц 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт
Вадуц Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих
Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Вадуц: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
Лозанна-Спорт 6:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Вадуц 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:0 Вадуц Суперлига Лозанна-Спорт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 3 0 10 - 3 18
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Лозанна-Спорт 9 3 3 3 14 - 11 12
5. Цюрих 1:2 8 3 2 3 13 - 13 11
6. Базель 8 3 1 4 11 - 11 10
7. Люцерн 9 2 3 4 14 - 15 9
8. Серветт 2:1 8 2 2 4 6 - 10 8
9. Сьон 8 1 4 3 7 - 11 7
10. Вадуц 8 1 3 4 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Лозанна-Спорт 5 3 0 2 9 - 5 9
4. Серветт 2:1 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Цюрих 1:2 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Базель 3 2 1 0 7 - 5 7
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Люцерн 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Янг Бойз 3 1 2 0 3 - 0 5
3. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Цюрих 1:2 5 1 1 3 8 - 11 4
5. Лозанна-Спорт 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
7. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
9. Сьон 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Серветт 2:1 3 0 0 3 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ange Nanizayamo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Зехнини Рафик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Визер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 7.50 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.33 4.95
  2.30 2.56 4.66

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 11.50 1.02 2.90 1.38 3.75 1.27 1.42 2.75 2.10 1.73 1.85 1.95 1.72 2.12 1.42 2.75 1.27 3.55 1.02 11.00 1.07 7.00 1.02 11.00 1.01 13.50
13.00 1.00 12.25 1.01 4.80 1.17 3.76 1.27 2.45 1.61 1.88 1.92 1.53 2.43 1.25 3.62 1.19 4.15 1.06 6.80 1.05 7.40
3.21 1.38 2.60 1.54 1.98 1.93 2.70 1.51 2.21 1.72 1.72 2.23 1.46 2.86 1.75 2.18 1.56 2.55 1.73 2.21 1.57 2.52 1.56 2.54 1.22 4.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.18 4.50 2.33 1.59 1.22 4.00 1.20 4.20 1.02 11.00
3.52 1.30 2.48 1.54 1.61 2.31 1.22 4.25 1.16 5.25
1.98 1.93 1.62 2.40 1.28 3.94 1.65 2.36 1.46 2.88 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.79 1.48 2.60 1.28 3.35
4.95 1.17 3.45 1.31 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
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