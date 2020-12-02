Серветт
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Цюрих
60' Желтая карточкаКиэ Грежон
1:0
69' ГолКиэ Грежон
1:1
75' ГолДомджони Тони
78' Желтая карточкаОндуа Гаэль
2:1
90' ГолВаль Тео
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
29
Ондуа
Гаэль
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
10
Схалк
Алекс
25
Киэ
Грежон
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
29 Ондуа ГаэльЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
-
10 Схалк АлексПолузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
-
-
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
Ход матча
60'
69'
1:0
74'
75'
1:1
78'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|3 (1)
|0.38
|2.
|Руй Стив
|1
|0.13
|3.
|Валь Тео
|1
|0.13
|4.
|Схалк Алекс
|1 (1)
|0.13
|5.
|Сассо Венсан
|0
|0
|6.
|Имери Кастриот
|0
|0
|7.
|Фофана Бубакар II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|3 (1)
|0.38
|2.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.38
|3.
|Зобих Лассе
|2
|0.25
|4.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.13
|5.
|Сисей Ассан
|1
|0.13
|6.
|Aiyegun Tosin
|1
|0.13
|7.
|Домджони Тони
|1
|0.13
|8.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0.13
|9.
|Крамер Блаж
|0
|0
|10.
|Silvan Wallner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|3
|0
|2.
|Ондуа Гаэль
|3
|0
|3.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|4.
|Koro Kone
|2
|0
|5.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|6.
|Менди Ариал
|2
|0
|7.
|Сотье Антони
|1
|0
|8.
|Сассо Венсан
|1
|0
|9.
|Фрик Джереми
|1
|0
|10.
|Киэ Грежон
|1
|0
|11.
|Конья Тимоте
|1
|0
|12.
|Moussa Diallo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ousmane Doumbia
|3
|0
|2.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|3.
|Aiyegun Tosin
|1
|1
|4.
|Nathan V
|2
|0
|5.
|Маркезано Антонио
|1
|0
|6.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|7.
|Бреше Янник
|1
|0
|8.
|Алити Фидан
|1
|0
|9.
|Сисей Ассан
|1
|0
|10.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|Цюрих
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +6 =4 -10Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих
Последние игры между собой
Серветт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Цюрих: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Лозанна-Спорт
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|5.
|Цюрих
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|6.
|Базель
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|7.
|Люцерн
|9
|2
|3
|4
|14 - 15
|9
|8.
|Серветт
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|9.
|Сьон
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|10.
|Вадуц
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Лозанна-Спорт
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Люцерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Вадуц
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Янг Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Цюрих
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|5.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|8.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|9.
|Сьон
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Серветт
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Победитель
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