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  3. Швейцария
Серветт
2:1
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
60' Желтая карточка
Киэ Грежон
1:0
69' Гол
Киэ Грежон
1:1
75' Гол
Домджони Тони
78' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
2:1
90' Гол
Валь Тео
90'+5
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
29
Ондуа
Гаэль
19
Севрен
Йоан
5
Сеспедес
Борис
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
10
Схалк
Алекс
25
Киэ
Грежон
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
5
Зобих
Лассе
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
9
Сисей
Ассан
Серветт
4-1-4-1
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

59'
 
Крамер Блаж
Сисей Ассан
60'
Киэ Грежон
 
64'
Фофана Бубакар II
Схалк Алекс
 
64'
Имери Кастриот
Конья Тимоте
 
69'
Киэ Грежон
(Фофана Бубакар II)
1:0
70'
 
Шёнбахлер Марко
Маркезано Антонио
74'
Koro Kone
Киэ Грежон
 
75'
1:1
Домджони Тони
(Крамер Блаж)
78'
Ондуа Гаэль
 
84'
 
Крьезиу Хекуран
Домджони Тони
84'
 
Degnand Wilfried Gnonto
Кололли Беньямин
90'
Валь Тео
(Имери Кастриот)
2:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 3 (1) 0.38
2. Руй Стив 1 0.13
3. Валь Тео 1 0.13
4. Схалк Алекс 1 (1) 0.13
5. Сассо Венсан 0 0
6. Имери Кастриот 0 0
7. Фофана Бубакар II 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 3 (1) 0.38
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.38
3. Зобих Лассе 2 0.25
4. Шёнбахлер Марко 1 0.13
5. Сисей Ассан 1 0.13
6. Aiyegun Tosin 1 0.13
7. Домджони Тони 1 0.13
8. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.13
9. Крамер Блаж 0 0
10. Silvan Wallner 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 3 0
2. Ондуа Гаэль 3 0
3. Фофана Бубакар II 1 1
4. Koro Kone 2 0
5. Стеванович Мирослав 2 0
6. Менди Ариал 2 0
7. Сотье Антони 1 0
8. Сассо Венсан 1 0
9. Фрик Джереми 1 0
10. Киэ Грежон 1 0
11. Конья Тимоте 1 0
12. Moussa Diallo 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 3 0
2. Крьезиу Хекуран 1 1
3. Aiyegun Tosin 1 1
4. Nathan V 2 0
5. Маркезано Антонио 1 0
6. Шёнбахлер Марко 1 0
7. Бреше Янник 1 0
8. Алити Фидан 1 0
9. Сисей Ассан 1 0
10. Degnand Wilfried Gnonto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 0 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 66.67% (4)
 Цюрих 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих
Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих

Последние игры между собой

Серветт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Цюрих: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Цюрих 2:0 Серветт Суперлига Серветт 4:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:5 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига
Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 3 0 10 - 3 18
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Лозанна-Спорт 9 3 3 3 14 - 11 12
5. Цюрих 8 3 2 3 13 - 13 11
6. Базель 8 3 1 4 11 - 11 10
7. Люцерн 9 2 3 4 14 - 15 9
8. Серветт 8 2 2 4 6 - 10 8
9. Сьон 8 1 4 3 7 - 11 7
10. Вадуц 8 1 3 4 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Лозанна-Спорт 5 3 0 2 9 - 5 9
4. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Цюрих 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Базель 3 2 1 0 7 - 5 7
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Люцерн 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Янг Бойз 3 1 2 0 3 - 0 5
3. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Цюрих 5 1 1 3 8 - 11 4
5. Лозанна-Спорт 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
7. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
9. Сьон 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Серветт 3 0 0 3 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 1.60 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 1.40 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.80 3.05
  3.97 2.02 3.45

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.05 1.35 12.00 1.02 1.45 2.62 3.75 1.23 1.45 2.62 2.12 1.72 1.87 1.93 1.03 10.00 1.28 3.50 1.13 5.40 1.08 7.00 1.03 10.00 1.01 13.00
12.50 1.00 11.75 1.01 4.70 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.85 1.95 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 7.00 1.05 7.60
2.50 1.58 2.11 1.80 1.70 2.25 1.49 2.77 1.88 2.02 1.66 2.33 1.45 2.92 1.50 2.73 1.88 2.02 1.67 2.32 1.46 2.87 1.60 2.45 1.58 2.49 1.23 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 2.37 1.59 1.27 3.55 1.21 4.40 1.04 9.00
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.35
2.05 1.85 1.68 2.28 1.32 3.61 1.67 2.32 1.47 2.82 1.42 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.98 1.77 1.47 2.55 1.29 3.40
4.90 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч Серветт 2:1 Цюрих онлайн

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