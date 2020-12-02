  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Люцерн
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Сьон
0' 35'
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
14
Карбонель
Алекс
15
Шульц
Марвин
29
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
19
Угриниц
Филип
9
Соргич
Деян
18
Фикентшер
Кевин
27
Мартич
Иван
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
21
Dennis
Iapichino
23
Тосетти
Маттео
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
10
Итаитинга
7
Клеменца
Лука
17
Карлен
Гаэтан
Люцерн
4-2-3-1
Сьон
4-4-2

Ход матча

5'
 
Ди Сере
Клеменца Лука

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 3 0.33
2. Шауб Луис 2 0.22
3. Шюрпф Паскаль 1 0.11
4. Угриниц Филип 1 0.11
5. Stefan Knezevic1 1 0.11
6. Шульц Марвин 1 (1) 0.11
7. Lucao II 1 0.11
8. Ibrahima N'Diaye II 1 0.11
9. Silvan Sidler 0 0
10. Ashvin Balaruban 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jared Khasa 2 0.25
2. Робертс Улдрикис 1 0.13
3. Гргич Анто 1 0.13
4. Карлен Гаэтан 1 0.13
5. Бамер Жан 1 0.13
6. Ди Сере 1 (1) 0.13
7. Тосетти Маттео 0 0
8. Клеменца Лука 0 0
9. Араз Муса 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 2 1
2. Silvan Sidler 3 0
3. Lucao II 1 1
4. Соргич Деян 2 0
5. Мюллер Мариус 2 0
6. Бюрки Марко 2 0
7. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
8. Ташар Варол 2 0
9. Stefan Knezevic1 2 0
10. Шауб Луис 1 0
11. Угриниц Филип 1 0
12. Вока Идриз 1 0
13. Yvan Alounga 1 0
14. Lorik Emini 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 2 1
2. Мартич Иван 2 0
3. Ди Сере 2 0
4. Baltazar 2 0
5. Оаро Гийом 1 0
6. Dennis Iapichino 1 0
7. Тосетти Маттео 1 0
8. Карлен Гаэтан 1 0
9. Араз Муса 1 0
10. Ндойе Бирама 1 0
11. Робертс Улдрикис 1 0
12. Бамер Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Сьон 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн
Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн
Сьон Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт
Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Сьон: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Люцерн 1:2 Сьон Суперлига Сьон 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Люцерн Суперлига
Сьон 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Люцерн 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:3 Люцерн Суперлига Сьон 0:0 Люцерн Кубок Люцерн 0:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 3 0 10 - 3 18
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Цюрих 0:0 8 3 3 2 12 - 11 12
4. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
5. Базель 8 3 1 4 11 - 11 10
6. Лозанна-Спорт 0:0 9 2 4 3 11 - 11 10
7. Сьон 0:0 8 1 5 2 7 - 9 8
8. Вадуц 0:0 8 1 4 3 9 - 11 7
9. Люцерн 0:0 9 1 4 4 12 - 15 7
10. Серветт 0:0 8 1 3 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Цюрих 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Базель 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Лозанна-Спорт 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
7. Сьон 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
8. Серветт 0:0 5 1 3 1 3 - 4 6
9. Вадуц 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Люцерн 0:0 4 0 4 0 5 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Янг Бойз 3 1 2 0 3 - 0 5
3. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Цюрих 0:0 5 1 2 2 7 - 9 5
5. Лозанна-Спорт 0:0 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Вадуц 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
7. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
8. Люцерн 0:0 5 1 0 4 7 - 10 3
9. Сьон 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Серветт 0:0 3 0 0 3 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Сьон
1.95
3.65
5.13
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.60 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.65 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.65 4.50
  1.80 3.46 5.13

Самый высокий коэффициент на матч «Люцерн» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люцерн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люцерн» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 8.50 1.05 2.75 1.42 2.75 1.42 1.58 2.30 1.72 2.12 1.51 2.55 1.20 4.20 1.14 5.10 1.05 8.50 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
9.90 1.01 8.90 1.04 3.54 1.28 2.77 1.44 1.95 1.94 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 10.75
2.62 1.54 2.28 1.68 1.95 1.95 1.68 2.29 1.53 2.63 1.61 2.44 1.53 2.64 1.54 2.61 1.36 3.32 1.13 6.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.98 1.83 1.17 4.70 1.13 5.50 1.01 12.60
3.10 1.37 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
1.86 2.04 1.54 2.61 1.23 4.53 1.48 2.80 1.35 3.42 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.69 2.08 1.29 3.40
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Люцерн 0:0 Сьон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный