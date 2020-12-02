Люцерн
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Свисспорарена
Сьон
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
29
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
27
Мартич
Иван
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
10
Итаитинга
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
29 Ташар ВаролПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel Alabi
-
22 Yvan Alounga
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
10 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Нападающий
-
29 Jared Khasa
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|3
|0.33
|2.
|Шауб Луис
|2
|0.22
|3.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.11
|4.
|Угриниц Филип
|1
|0.11
|5.
|Stefan Knezevic1
|1
|0.11
|6.
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.11
|7.
|Lucao II
|1
|0.11
|8.
|Ibrahima N'Diaye II
|1
|0.11
|9.
|Silvan Sidler
|0
|0
|10.
|Ashvin Balaruban
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jared Khasa
|2
|0.25
|2.
|Робертс Улдрикис
|1
|0.13
|3.
|Гргич Анто
|1
|0.13
|4.
|Карлен Гаэтан
|1
|0.13
|5.
|Бамер Жан
|1
|0.13
|6.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.13
|7.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|8.
|Клеменца Лука
|0
|0
|9.
|Араз Муса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|2
|1
|2.
|Silvan Sidler
|3
|0
|3.
|Lucao II
|1
|1
|4.
|Соргич Деян
|2
|0
|5.
|Мюллер Мариус
|2
|0
|6.
|Бюрки Марко
|2
|0
|7.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|8.
|Ташар Варол
|2
|0
|9.
|Stefan Knezevic1
|2
|0
|10.
|Шауб Луис
|1
|0
|11.
|Угриниц Филип
|1
|0
|12.
|Вока Идриз
|1
|0
|13.
|Yvan Alounga
|1
|0
|14.
|Lorik Emini
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|2
|1
|2.
|Мартич Иван
|2
|0
|3.
|Ди Сере
|2
|0
|4.
|Baltazar
|2
|0
|5.
|Оаро Гийом
|1
|0
|6.
|Dennis Iapichino
|1
|0
|7.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|8.
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|9.
|Араз Муса
|1
|0
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|0
|11.
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|12.
|Бамер Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Сьон
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн
Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн
Сьон Последние 20 матчей: +8 =7 -5Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Сьон: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Сьон 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Люцерн 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:3 Люцерн Суперлига Сьон 0:0 Люцерн Кубок Люцерн 0:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Цюрих
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|4.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|5.
|Базель
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Сьон
|0:0
|8
|1
|5
|2
|7 - 9
|8
|8.
|Вадуц
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Люцерн
|0:0
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|10.
|Серветт
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Цюрих
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|Сьон
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Серветт
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Вадуц
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Люцерн
|0:0
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Янг Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Цюрих
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|5.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Вадуц
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|8.
|Люцерн
|0:0
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|9.
|Сьон
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Серветт
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Победитель
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