  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Вадуц
0:2
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
16' Желтая карточка
Сотье Антони
0:1
27' Гол
Стеванович Мирослав
27' Желтая карточка
Шмид Янник
31' Желтая карточка
Ссимани Денис
0:2
49' Гол
Киэ Грежон
61' Желтая карточка
Гайич Милан
90'+11
1
Бюхель
Бенджамин
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
30
Люхингер
Габриэль
12
Gianni
Antoniazzi
11
Чичек
Тунахан
7
Ди
Джусто
Маттео
9
Зуттер
Мануэль
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
17
Имери
Кастриот
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
Вадуц
3-4-2-1
Серветт
4-1-2-3

Ход матча

16'
 
Сотье Антони
27'
0:1
Стеванович Мирослав
(Схалк Алекс)
27'
Шмид Янник
 
31'
Ссимани Денис
 
49'
0:2
Киэ Грежон
(Стеванович Мирослав)
59'
Кулибали Мохамед II
Ди Джусто Маттео
 
61'
Гайич Милан
 
62'
 
Антунес Алексис
Имери Кастриот
62'
 
Фофана Бубакар II
Схалк Алекс
70'
Прокопич Борис
Ссимани Денис
 
70'
Dejan Djokic
Зуттер Мануэль
 
77'
Хуг Нико
Gianni Antoniazzi
 
77'
Гассер Седрик
Чичек Тунахан
 
86'
 
Moussa Diallo
Клиши Гаэль
90'
 
Вуйоз Николя
Стеванович Мирослав
90'
 
Ricardo Azevedo
Киэ Грежон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.33
2. Гайич Милан 1 (1) 0.11
3. Милинчану Николай 1 0.11
4. Зуттер Мануэль 1 0.11
5. Дорн Пиус 1 0.11
6. Кулибали Мохамед II 1 0.11
7. Joel Schmied 1 0.11
8. Dejan Djokic 0 0
9. Прокопич Борис 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 4 (1) 0.4
2. Стеванович Мирослав 1 0.1
3. Схалк Алекс 1 (1) 0.1
4. Руй Стив 1 0.1
5. Валь Тео 1 0.1
6. Сассо Венсан 0 0
7. Имери Кастриот 0 0
8. Фофана Бубакар II 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Ссимани Денис 4 0
2. Люхингер Габриэль 4 0
3. Визер Сандро 2 1
4. Шмид Янник 3 0
5. Дорн Пиус 2 0
6. Гассер Седрик 2 0
7. Прокопич Борис 1 0
8. Зуттер Мануэль 1 0
9. Гайич Милан 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 4 0
2. Сотье Антони 3 0
3. Сеспедес Борис 3 0
4. Фофана Бубакар II 1 1
5. Koro Kone 2 0
6. Стеванович Мирослав 2 0
7. Киэ Грежон 2 0
8. Менди Ариал 2 0
9. Сассо Венсан 1 0
10. Фрик Джереми 1 0
11. Конья Тимоте 1 0
12. Moussa Diallo 1 0
13. Имери Кастриот 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Серветт 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц
Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау
Серветт Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт
Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Серветт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Вадуц 1:5 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Серветт 4:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Серветт Челлендж Лига
Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:1 Серветт Челлендж Лига Вадуц 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:3 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:4 Серветт Челлендж Лига Вадуц 1:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 9 6 3 0 13 - 5 21
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Базель 10 5 1 4 16 - 13 16
4. Санкт-Галлен 9 4 3 2 10 - 9 15
5. Цюрих 10 4 2 4 18 - 15 14
6. Лозанна-Спорт 10 3 3 4 14 - 15 12
7. Серветт 10 3 2 5 8 - 11 11
8. Люцерн 10 2 3 5 16 - 18 9
9. Сьон 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Вадуц 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 4 1 0 12 - 7 13
2. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
3. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 5 3 0 2 9 - 5 9
6. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Люцерн 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Цюрих 5 1 1 3 8 - 11 4
5. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
6. Серветт 5 1 0 4 3 - 6 3
7. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Лозанна-Спорт 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Ссимани Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Шмид Янник получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Стеванович Мирослав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Сотье Антони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 44.00 13.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.74 2.07
  9.23 4.98 1.38

Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 11.00 1.02 4.80 1.15 3.45 1.28 1.42 2.75 2.00 1.81 1.76 2.07 1.03 10.00 1.23 3.85 1.07 7.50 1.06 7.80 1.05 8.50 1.01 14.00
11.75 1.00 11.00 1.02 4.33 1.20 3.45 1.31 2.26 1.71 1.74 2.09 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.80
3.64 1.31 2.81 1.46 4.10 1.26 3.47 1.33 2.45 1.58 1.18 5.33 2.12 1.78 1.68 2.24 1.47 2.80 1.35 3.33 1.65 2.31 1.41 3.03 1.32 3.52 1.19 5.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 2.26 1.64 1.20 4.20 1.18 4.50 1.02 11.00
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
1.91 1.98 1.57 2.48 1.25 4.12 1.19 5.09 1.46 2.84 1.30 3.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75
4.65 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Вадуц 0:2 Серветт онлайн

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