16' Желтая карточкаСотье Антони
0:1
27' ГолСтеванович Мирослав
27' Желтая карточкаШмид Янник
31' Желтая карточкаСсимани Денис
0:2
49' ГолКиэ Грежон
61' Желтая карточкаГайич Милан
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хуг НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Dejan Djokic
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
16'
27'
27'
31'
49'
61'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.33
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.11
|3.
|Милинчану Николай
|1
|0.11
|4.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.11
|5.
|Дорн Пиус
|1
|0.11
|6.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0.11
|7.
|Joel Schmied
|1
|0.11
|8.
|Dejan Djokic
|0
|0
|9.
|Прокопич Борис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|4 (1)
|0.4
|2.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.1
|3.
|Схалк Алекс
|1 (1)
|0.1
|4.
|Руй Стив
|1
|0.1
|5.
|Валь Тео
|1
|0.1
|6.
|Сассо Венсан
|0
|0
|7.
|Имери Кастриот
|0
|0
|8.
|Фофана Бубакар II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ссимани Денис
|4
|0
|2.
|Люхингер Габриэль
|4
|0
|3.
|Визер Сандро
|2
|1
|4.
|Шмид Янник
|3
|0
|5.
|Дорн Пиус
|2
|0
|6.
|Гассер Седрик
|2
|0
|7.
|Прокопич Борис
|1
|0
|8.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|9.
|Гайич Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|4
|0
|2.
|Сотье Антони
|3
|0
|3.
|Сеспедес Борис
|3
|0
|4.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|5.
|Koro Kone
|2
|0
|6.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|7.
|Киэ Грежон
|2
|0
|8.
|Менди Ариал
|2
|0
|9.
|Сассо Венсан
|1
|0
|10.
|Фрик Джереми
|1
|0
|11.
|Конья Тимоте
|1
|0
|12.
|Moussa Diallo
|1
|0
|13.
|Имери Кастриот
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Серветт
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц
Серветт Последние 20 матчей: +6 =4 -10Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт
Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Серветт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:1 Серветт Челлендж Лига Вадуц 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:3 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:4 Серветт Челлендж Лига Вадуц 1:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Базель
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|4.
|Санкт-Галлен
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|5.
|Цюрих
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|6.
|Лозанна-Спорт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|7.
|Серветт
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|8.
|Люцерн
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|9.
|Сьон
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Вадуц
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|3.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|Вадуц
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Цюрих
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|5.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|6.
|Серветт
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
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