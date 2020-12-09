  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
4:2
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
1:0
10' Гол
Клозе Тимм
1:1
27' Пенальти
Гргич Анто
2:1
36' Гол
Касами Пайтим
3:1
40' Гол
Кабрал Артур
3:2
61' Гол
Робертс Улдрикис
67' Желтая карточка
Julian Von Moos
4:2
81' Гол
Касами Пайтим
4:2
89' Не забитый пенальти
Гргич Анто
90' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
90'+11
13
Линднер
Хайнц
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
7
Дзуффи
Лука
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
23
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
98
Кабрал
Артур
18
Фикентшер
Кевин
77
Sandro
Theler
5
Бамер
Жан
68
Руиз
Жан
30
Абделлауи
Аюб
14
Гргич
Анто
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
10
Итаитинга
9
Робертс
Улдрикис
19
Siyar
Doldur
Базель
4-2-3-1
Сьон
4-3-3

Ход матча

10'
Клозе Тимм
(Дзуффи Лука)
1:0
27'
1:1
Гргич Анто
36'
Касами Пайтим
(Видмер Сильван)
2:1
40'
Кабрал Артур
(Видмер Сильван)
3:1
55'
 
Jared Khasa
Siyar Doldur
60'
Julian Von Moos
Штокер Валентин
 
61'
3:2
Робертс Улдрикис
(Араз Муса)
65'
Маршан Янник
Дзуффи Лука
 
67'
Julian Von Moos
 
76'
Пюлюлю Афимико
Жегрова Эдон
 
76'
Ван Волфсвинкель Рикки
Кабрал Артур
 
81'
Касами Пайтим
(Пюлюлю Афимико)
4:2
84'
 
Dennis Iapichino
Руиз Жан
84'
 
Карлен Гаэтан
Ди Сере
84'
 
Yamato Wakatsuki
Итаитинга
89'
4:2
Гргич Анто
90'
 
Тосетти Маттео
Робертс Улдрикис
90'
 
Карлен Гаэтан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 5 (1) 0.5
2. Касами Пайтим 5 0.5
3. Штокер Валентин 3 0.3
4. Фрай Фабиан 1 0.1
5. Жегрова Эдон 1 0.1
6. Клозе Тимм 1 0.1
7. Пюлюлю Афимико 0 0
8. Видмер Сильван 0 0
9. Дзуффи Лука 0 0
10. Жорже Марко 0 0
11. Кампо Самуэле 0 0
12. Julian Von Moos 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робертс Улдрикис 2 0.22
2. Jared Khasa 2 0.22
3. Гргич Анто 2 (1) 0.22
4. Карлен Гаэтан 1 0.11
5. Бамер Жан 1 0.11
6. Ди Сере 1 (1) 0.11
7. Тосетти Маттео 0 0
8. Араз Муса 0 0
9. Клеменца Лука 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Кабрал Артур 3 0
2. Ван дер Верфф Яспер 1 1
3. Фрай Фабиан 2 0
4. Пюлюлю Афимико 2 0
5. Буняку Оргес 2 0
6. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
7. Клозе Тимм 1 0
8. Касами Пайтим 1 0
9. Видмер Сильван 1 0
10. Альдерете Омар 1 0
11. Andrea Padula 1 0
12. Николич Джордже 1 0
13. Жегрова Эдон 1 0
14. Julian Von Moos 1 0
15. Albian Hajdari 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 2 1
2. Мартич Иван 3 0
3. Карлен Гаэтан 2 0
4. Араз Муса 2 0
5. Ди Сере 2 0
6. Бамер Жан 2 0
7. Baltazar 2 0
8. Оаро Гийом 1 0
9. Dennis Iapichino 1 0
10. Тосетти Маттео 1 0
11. Ндойе Бирама 1 0
12. Робертс Улдрикис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 25% (4) 6.25% (1) 37.5% (6) 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3)
 Сьон 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель
Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано
Сьон Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель

Последние игры между собой

Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Сьон 1:0 Базель Суперлига Базель 2:0 Сьон Суперлига Базель 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:4 Базель Суперлига
Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 9 6 3 0 13 - 5 21
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Базель 10 5 1 4 16 - 13 16
4. Санкт-Галлен 9 4 3 2 10 - 9 15
5. Цюрих 10 4 2 4 18 - 15 14
6. Лозанна-Спорт 10 3 3 4 14 - 15 12
7. Серветт 10 3 2 5 8 - 11 11
8. Люцерн 10 2 3 5 16 - 18 9
9. Сьон 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Вадуц 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 4 1 0 12 - 7 13
2. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
3. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 5 3 0 2 9 - 5 9
6. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Люцерн 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Цюрих 5 1 1 3 8 - 11 4
5. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
6. Серветт 5 1 0 4 3 - 6 3
7. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Лозанна-Спорт 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Гргич Анто из команды Сьон забивает с точки!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Клозе Тимм бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.10 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.90 8.30
  1.26 5.26 19.82

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7.5 7.5 8.5 8.5
16.50 1.01 11.00 1.02 12.00 1.01 3.55 1.27 3.90 1.23 2.03 1.79 1.79 2.03 2.01 1.75 1.25 3.75 5.55 1.12 1.07 7.50 3.35 1.28 1.01 14.00 1.55 2.35 1.05 8.50 1.02 11.00
12.75 1.00 12.75 1.00 4.70 1.17 3.85 1.26 2.39 1.64 1.83 1.97 1.51 2.49 1.25 3.62 1.17 4.25 1.05 7.30 1.04 7.90
4.86 1.20 2.76 1.49 3.15 1.38 2.81 1.46 2.45 1.58 2.06 1.83 1.82 2.05 1.63 2.35 1.44 2.90 1.21 4.76 4.20 1.25 3.53 1.32 2.45 1.58 3.06 1.40 2.53 1.55 2.01 1.88 1.62 2.37 1.23 4.44 1.31 3.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
3.55 1.27 2.31 1.61 2.42 1.52 1.19 4.30 1.28 3.45 1.04 9.00
3.76 1.27 2.50 1.53 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
3.42 1.35 3.04 1.42 2.40 1.62 1.83 2.07 2.13 1.77 1.75 2.14 1.37 3.23 1.26 4.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.70
4.85 1.18 3.45 1.31 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Базель 4:2 Сьон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный