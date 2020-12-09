Базель
4:2
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Сьон
1:0
10' ГолКлозе Тимм
1:1
27' ПенальтиГргич Анто
2:1
36' ГолКасами Пайтим
3:1
40' ГолКабрал Артур
3:2
61' ГолРобертс Улдрикис
67' Желтая карточкаJulian Von Moos
4:2
81' ГолКасами Пайтим
4:2
89' Не забитый пенальтиГргич Анто
90' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
68
Руиз
Жан
14
Гргич
Анто
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
10
Итаитинга
19
Siyar
Doldur
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
10 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
19 Siyar DoldurНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
10'
1:0
27'
1:1
36'
2:1
40'
3:1
61'
3:2
67'
81'
4:2
84'
89'
4:2
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|5 (1)
|0.5
|2.
|Касами Пайтим
|5
|0.5
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.3
|4.
|Фрай Фабиан
|1
|0.1
|5.
|Жегрова Эдон
|1
|0.1
|6.
|Клозе Тимм
|1
|0.1
|7.
|Пюлюлю Афимико
|0
|0
|8.
|Видмер Сильван
|0
|0
|9.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|10.
|Жорже Марко
|0
|0
|11.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|12.
|Julian Von Moos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.22
|2.
|Jared Khasa
|2
|0.22
|3.
|Гргич Анто
|2 (1)
|0.22
|4.
|Карлен Гаэтан
|1
|0.11
|5.
|Бамер Жан
|1
|0.11
|6.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.11
|7.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|8.
|Араз Муса
|0
|0
|9.
|Клеменца Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабрал Артур
|3
|0
|2.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|3.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|4.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|5.
|Буняку Оргес
|2
|0
|6.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|7.
|Клозе Тимм
|1
|0
|8.
|Касами Пайтим
|1
|0
|9.
|Видмер Сильван
|1
|0
|10.
|Альдерете Омар
|1
|0
|11.
|Andrea Padula
|1
|0
|12.
|Николич Джордже
|1
|0
|13.
|Жегрова Эдон
|1
|0
|14.
|Julian Von Moos
|1
|0
|15.
|Albian Hajdari
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|2
|1
|2.
|Мартич Иван
|3
|0
|3.
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|4.
|Араз Муса
|2
|0
|5.
|Ди Сере
|2
|0
|6.
|Бамер Жан
|2
|0
|7.
|Baltazar
|2
|0
|8.
|Оаро Гийом
|1
|0
|9.
|Dennis Iapichino
|1
|0
|10.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|0
|12.
|Робертс Улдрикис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|25% (4)
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|Сьон
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +8 =4 -8Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель
Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано
Сьон Последние 20 матчей: +8 =7 -5Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих
Последние игры между собой
Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Базель
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|4.
|Санкт-Галлен
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|5.
|Цюрих
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|6.
|Лозанна-Спорт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|7.
|Серветт
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|8.
|Люцерн
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|9.
|Сьон
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Вадуц
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|3.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|Вадуц
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Цюрих
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|5.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|6.
|Серветт
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
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