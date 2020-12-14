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  3. Греция
Астерас
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Атромитос
0'
1:0
30' Гол
Regis1
41' Желтая карточка
Костаньо Хосе
62' Желтая карточка
Томашевич Йосип III
66' Желтая карточка
Агайев Амир
2:0
85' Пенальти
Барралес Джеронимо
88' Желтая карточка
Juan Manuel Munafo
90'+5
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
12
Juan
Manuel
Munafo
17
Иглесиас
Матиас
11
Regis1
20
Гомес
Родриго
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
22
Янниотис
Андреас
3
Галвао
Лукас
9
Манусос
Йоргос
14
Муньис
Хуан
4
Гутас
Димитрис
16
Нацос
Спиридон
6
Харисис
Харилаос
12
Гало
Родриго
59
Н'Сикулу
Кларк
50
Томашевич
Йосип
III
27
Нтавиотис
Георгиос
Астерас
4-2-3-1
Атромитос
4-4-2

Ход матча

18'
Риера Адриан
Гомес Родриго
 
30'
Regis1
1:0
41'
Костаньо Хосе
 
46'
 
Коцопулос Костас
Н'Сикулу Кларк
56'
 
Христодулопулос Лазарос
Манусос Йоргос
56'
 
Агайев Амир
Харисис Харилаос
57'
 
Умбидес Хавьер
Муньис Хуан
61'
Luis Fernandez1
Паскуаль Андрес
 
62'
 
Томашевич Йосип III
66'
 
Агайев Амир
73'
 
Рисванис Спирос
Томашевич Йосип III
82'
Ruben Garcia3
Котсирас Яннис
 
83'
Тилика Лео
Regis1
 
85'
Барралес Джеронимо
2:0
88'
Juan Manuel Munafo
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 8 (4) 0.67
2. Риера Адриан 2 0.17
3. Luis Fernandez1 1 0.08
4. Regis1 1 0.08
5. Тилика Лео 0 0
6. Котсирас Яннис 0 0
7. Альварес Федерико 0 0
8. Фернандес Борха II 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.42
2. Гутас Димитрис 2 0.17
3. Христодулопулос Лазарос 1 0.08
4. Муньис Хуан 1 0.08
5. Коцопулос Костас 1 0.08
6. Гало Родриго 0 0
7. Н'Сикулу Кларк 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 4 0
2. Христос Тасулис 4 0
3. Juan Manuel Munafo 3 0
4. Тилика Лео 3 0
5. Иглесиас Матиас 3 0
6. Альварес Федерико 2 0
7. Суарес Дани 2 0
8. Фернандес Борха II 2 0
9. Котсирас Яннис 2 0
10. Костаньо Хосе 2 0
11. Паскуаль Андрес 1 0
12. Пасалидис Триантафиллос 1 0
13. Вальенте Хосе 1 0
14. Антцулас Георгиос 1 0
15. Luis Fernandez1 1 0
16. Regis1 1 0
17. Ruben Garcia3 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 3 1
2. Саломон Патрик 4 0
3. Томашевич Йосип III 4 0
4. Матич Боян 2 1
5. Муньис Хуан 1 1
6. Рабельо Бриан 2 0
7. Харисис Харилаос 2 0
8. Агайев Амир 2 0
9. Галвао Лукас 2 0
10. Христодулопулос Лазарос 1 0
11. Бусуладжич Азер 1 0
12. Гало Родриго 1 0
13. Янниотис Андреас 1 0
14. Гутас Димитрис 1 0
15. Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 0 10% (1) 40% (4) 0 30% (3) 20% (2)
 Атромитос 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис
Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос
Атромитос Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос
Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос

Последние игры между собой

Астерас: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атромитос: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Астерас 1:0 Атромитос Товарищеские матчи Астерас 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Атромитос Суперлига
Астерас 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Кубок Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи Атромитос 3:1 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 9 1 0 27 - 3 28
2. Арис Салоники Заявка 11 8 2 1 17 - 7 26
3. ПАОК Заявка 11 7 3 1 18 - 6 24
4. АЕК Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
5. Панатинаикос Заявка 12 5 3 4 13 - 10 18
6. Астерас 2:0 Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
7. ОФИ Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8. Волос Заявка 12 3 6 3 14 - 17 15
9. Атромитос 0:2 Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
10. ПАС Янина Заявка 12 3 3 6 13 - 15 12
11. Аполлон Смирнис Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
12. Панетоликос Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
13. Лариса Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 6 6 0 0 16 - 1 18
2. ПАОК Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. Астерас 2:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. АЕК Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Панатинаикос Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Атромитос 0:2 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. ОФИ Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Волос Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
10. ПАС Янина Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
11. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
12. Панетоликос Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. АЕК Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. ПАОК Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Олимпиакос Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
5. ОФИ Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
6. Волос Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
7. Панатинаикос Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
9. Атромитос 0:2 Заявка 6 1 3 2 4 - 9 6
10. Аполлон Смирнис Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Астерас 2:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
12. Лариса Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Костаньо Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Francesc Regis бьет в цель!
  • 18'
    Гомес Родриго уходит с поля. Риера Адриан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Атромитос
2.44
6.67
38.14
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.12 6.30 58.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 5.55 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 2.74 3.64
  1.12 6.67 38.14

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.18 4.40 1.19 1.85 1.90 1.98 1.82 1.69 2.18 1.75 2.08 1.14 5.20 1.15 4.90 1.05 5.55 1.02 12.00 1.02 11.00 1.01 26.00 0.00 22.00 0.00 22.00
5.45 1.14 4.30 1.22 2.46 1.61 1.78 2.04 1.44 2.70 1.18 4.33 1.13 5.00 1.02 9.40
6.09 1.13 3.96 1.24 2.61 1.49 1.74 2.11 1.45 2.74 1.17 4.96 1.56 2.43 1.40 2.93 1.25 3.87 1.17 4.96 1.14 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.48 2.55 1.48 2.65 1.03 10.00 1.04 9.40
2.15 1.70 1.48 2.65 1.26 3.85
1.96 1.85 1.61 2.29 1.26 3.65 1.18 4.56 1.32 3.24 1.17 4.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.75 2.01 1.35 3.05 1.09 6.50
2.88 1.42 1.91 1.89 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
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