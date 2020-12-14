Астерас
2:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
Атромитос
1:0
29' ГолRegis1
41' Желтая карточкаКостаньо Хосе
62' Желтая карточкаТомашевич Йосип III
66' Желтая карточкаАгайев Амир
2:0
85' ПенальтиБарралес Джеронимо
88' Желтая карточкаJuan Manuel Munafo
15
Суарес
Дани
11
Regis1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Regis1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Муньис ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
29'
1:0
41'
66'
83'
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|8 (4)
|0.67
|2.
|Риера Адриан
|2
|0.17
|3.
|Luis Fernandez1
|1
|0.08
|4.
|Regis1
|1
|0.08
|5.
|Тилика Лео
|0
|0
|6.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|7.
|Альварес Федерико
|0
|0
|8.
|Фернандес Борха II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.42
|2.
|Гутас Димитрис
|2
|0.17
|3.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.08
|4.
|Муньис Хуан
|1
|0.08
|5.
|Коцопулос Костас
|1
|0.08
|6.
|Гало Родриго
|0
|0
|7.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|4
|0
|2.
|Juan Manuel Munafo
|4
|0
|3.
|Христос Тасулис
|4
|0
|4.
|Тилика Лео
|3
|0
|5.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|6.
|Альварес Федерико
|2
|0
|7.
|Суарес Дани
|2
|0
|8.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|9.
|Котсирас Яннис
|2
|0
|10.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|11.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|12.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|13.
|Вальенте Хосе
|1
|0
|14.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|15.
|Luis Fernandez1
|1
|0
|16.
|Regis1
|1
|0
|17.
|Ruben Garcia3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|2.
|Саломон Патрик
|4
|0
|3.
|Томашевич Йосип III
|4
|0
|4.
|Матич Боян
|2
|1
|5.
|Муньис Хуан
|1
|1
|6.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|7.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|8.
|Агайев Амир
|2
|0
|9.
|Галвао Лукас
|2
|0
|10.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|11.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|12.
|Гало Родриго
|1
|0
|13.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|14.
|Гутас Димитрис
|1
|0
|15.
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|0
|25% (3)
|25% (3)
|Атромитос
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +8 =8 -4Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис
Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос
Атромитос Последние 20 матчей: +9 =7 -4Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос
Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос
Последние игры между собой
Астерас: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атромитос: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Астерас 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Кубок Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи Атромитос 3:1 Астерас Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|27 - 3
|28
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|3.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|4.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 10
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|7.
|ОФИ
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 17
|15
|9.
|Атромитос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|АЕК
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|ОФИ
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|АЕК
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|5.
|ОФИ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|6.
|Волос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|7.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|9.
|Атромитос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|Лариса
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров