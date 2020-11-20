Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 22'
Расинг Авельянеда
26
Мелано
Лукас
27
Tiago
Banega
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Jonas Romero
-
29 Kevin Isa
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Tiago BanegaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Nahuel Gomez
-
-
-
34 Luca Andrada
-
-
25 Gaston Gomez
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gabriel Risso
|1
|0.25
|2.
|Ramiro Ruiz
|1
|0.25
|3.
|Матиас Алустиза
|1
|0.25
|4.
|Javier Fabian Toledo
|1
|0.25
|5.
|Мелано Лукас
|1
|0.25
|6.
|Ramiro Carrera
|1
|0.25
|7.
|Guillermo Acosta
|1
|0.25
|8.
|Leonardo Heredia
|1
|0.25
|9.
|Kevin Isa
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Маурисио
|1
|0.25
|2.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ramiro Carrera
|2
|0
|2.
|Cristian David Lucchetti
|1
|0
|3.
|Javier Fabian Toledo
|1
|0
|4.
|Marcelo Ortiz
|1
|0
|5.
|Gabriel Risso
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лисандро Лопес III
|1
|1
|2.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|3.
|Nery Dominguez
|1
|0
|4.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Тукуман
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +5 =8 -7Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман
Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =5 -5Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида
Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Расинг Авельянеда: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.00
|1.05
|9.70
|1.03
|2.80
|1.40
|3.10
|1.33
|—
|—
|1.62
|2.20
|1.83
|1.91
|1.62
|2.23
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.19
|4.40
|1.07
|7.50
|1.05
|9.50
|1.04
|10.00
|
|11.25
|1.01
|10.25
|1.02
|3.88
|1.22
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.19
|4.30
|1.13
|4.90
|1.03
|8.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.20
|1.22
|2.99
|1.39
|2.23
|1.63
|1.91
|1.89
|1.68
|2.14
|1.65
|2.22
|1.51
|2.54
|1.41
|2.84
|—
|—
|1.15
|5.43
|—
|—
|—
|—