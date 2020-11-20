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Атлетико Тукуман
2:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
28' Желтая карточка
Cristian David Lucchetti
1:0
36' Гол
Мелано Лукас
42' Желтая карточка
Leonardo Heredia
50' Желтая карточка
Tiago Banega
2:0
70' Гол
Leonardo Heredia
90'+7
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
6
Mauro
Osores
15
Jonathan
Cabral
30
Gabriel
Risso
26
Мелано
Лукас
21
Эрбес
Кристиан
8
Guillermo
Acosta
9
Augusto
Lotti
22
Javier
Fabian
Toledo
10
Leonardo
Heredia
31
Ибанес
Матиас
2
Juan
Caceres
12
Fernando
Prado
6
Орбан
Лукас
33
Серхио
Санчес
27
Tiago
Banega
26
Carlos
Alcaraz
42
Patricio
Tanda
22
Монтойя
Вальтер
20
Цвитанич
Дарио
8
Fabricio
Dominguez
Атлетико Тукуман
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Leonardo Heredia 2 0.5
2. Мелано Лукас 2 0.5
3. Gabriel Risso 1 0.25
4. Javier Fabian Toledo 1 0.25
5. Ramiro Ruiz 1 0.25
6. Матиас Алустиза 1 0.25
7. Ramiro Carrera 1 0.25
8. Guillermo Acosta 1 0.25
9. Kevin Isa 1 0.25
Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Маурисио 1 0.25
2. Leonel Ariel Miranda 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Cristian David Lucchetti 2 0
2. Ramiro Carrera 2 0
3. Javier Fabian Toledo 1 0
4. Marcelo Ortiz 1 0
5. Leonardo Heredia 1 0
6. Gabriel Risso 1 0
Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Лисандро Лопес III 1 1
2. Сигали Леонардо 1 0
3. Nery Dominguez 1 0
4. Tiago Banega 1 0
5. Carlos Alcaraz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Тукуман 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Расинг Авельянеда 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман
Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида
Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Расинг Авельянеда: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Кубок Лиги Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда Суперлига Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда Суперлига
Расинг Авельянеда 4:3 Атлетико Тукуман Примера Атлетико Тукуман 1:1 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Атлетико Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда Примера Атлетико Тукуман 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Тукуман Примера А
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Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.70 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.94 4.33
  1.22 4.77 19.36

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.05 9.70 1.03 2.75 1.42 3.10 1.33 1.48 2.55 1.83 1.91 1.62 2.23 1.04 9.00 1.19 4.40 1.04 9.00 1.05 9.50 1.04 10.00
11.25 1.01 10.25 1.02 3.88 1.22 3.20 1.35 2.16 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.60
2.62 1.46 2.16 1.68 1.68 2.16 1.94 1.85 1.26 3.64 1.13 5.45 1.65 2.22 1.51 2.54 1.41 2.84 1.15 5.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 2.08 1.69 1.18 4.50 1.16 5.20 1.02 11.00
3.26 1.34 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
1.88 1.92 1.54 2.41 1.76 2.04 1.47 2.61 1.47 2.64 1.31 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00
4.25 1.22 3.00 1.39 1.82 1.99 1.36 3.12 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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