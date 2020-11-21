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  3. Аргентина
Банфилд
0:0
Первый тайм: 11'
Ривер Плейт
0' 11'
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
18
Giuliano
Galoppo
30
Jorge
Rodriguez
I
21
Martin
Payero
17
Куэро
Маурисио
9
Agustin
Fontana
7
Бордагарай
Фабиан
25
Enrique
Bologna
20
Каско
Милтон
2
Рохас
Роберт
22
Пинола
Хавьер
II
3
Fabricio
Angileri
13
Соса
Сантьяго
23
Понцио
Леонардо
10
Фернандес
Игнасио
21
Cristian
Ferreira2
9
Альварес
Хулиан
27
Пратто
Лукас
Банфилд
4-3-3
Ривер Плейт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куэро Маурисио 2 0.5
2. Agustin Fontana 2 0.5
3. Giuliano Galoppo 2 0.5
4. Бордагарай Фабиан 1 0.25
5. Martin Payero 0 0
6. Claudio Bravo III 0 0
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де ла Крус Николас 1 0.25
2. Пратто Лукас 1 0.25
3. Борре Рафаэль 1 0.25
4. Federico Girotti 1 0.25
5. Суарес Матиас 0 0
6. Каско Милтон 0 0

Карточки

Банфилд
# Игрок      
1. Alexis Maldonado 2 0
2. Giuliano Galoppo 2 0
3. Лолло Лусиано 1 0
4. Куэро Маурисио 1 0
5. Agustin Fontana 1 0
6. Ivan Arboleda 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Диас Пауло 2 0
2. Карраскаль Хорхе 2 0
3. Каско Милтон 1 0
4. Перес Энцо 1 0
5. Де ла Крус Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Банфилд 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Ривер Плейт 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд
Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито
Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Ривер Плейт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Ривер Плейт 1:3 Банфилд Кубок Лиги Ривер Плейт 1:0 Банфилд Суперлига Банфилд 1:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 3:1 Банфилд Суперлига
Ривер Плейт 4:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 1:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 4:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 3:2 Банфилд Примера Ривер Плейт 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:3 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:2 Банфилд Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 0:0 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Ривер Плейт 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Росарио Сентраль 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Годой Крус 3 0 0 3 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Ривер Плейт
3.24
3.55
2.36
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.40 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.50 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.55 2.36
  3.24 3.55 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «Банфилд» – «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Банфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Банфилд» – «Ривер Плейт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 9.10 1.03 3.20 1.32 2.90 1.38 2.10 1.69 1.77 1.97 1.75 2.00 1.62 2.37 1.28 3.45 1.16 4.80 1.15 5.50 1.05 9.70 1.02 11.00
10.50 1.01 9.20 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.12 5.15 1.02 9.10
4.10 1.24 3.02 1.39 2.47 1.55 2.09 1.76 1.87 1.97 1.63 2.31 1.50 2.63 1.41 2.93 1.13 6.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.97 1.78 1.47 2.70 1.15 5.30 1.07 7.50
3.20 1.35 2.06 1.76 1.50 2.59 1.16 5.10 1.11 6.60
3.13 1.37 2.58 1.51 2.03 1.81 1.62 2.31 1.45 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.33 1.84 1.97 1.35 2.90
4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.21
Букмекер Да Нет
4.70 1.22
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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