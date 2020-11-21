Банфилд
0:0
Первый тайм: 11'
Ривер Плейт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куэро Маурисио
|2
|0.5
|2.
|Agustin Fontana
|2
|0.5
|3.
|Giuliano Galoppo
|2
|0.5
|4.
|Бордагарай Фабиан
|1
|0.25
|5.
|Martin Payero
|0
|0
|6.
|Claudio Bravo III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де ла Крус Николас
|1
|0.25
|2.
|Пратто Лукас
|1
|0.25
|3.
|Борре Рафаэль
|1
|0.25
|4.
|Federico Girotti
|1
|0.25
|5.
|Суарес Матиас
|0
|0
|6.
|Каско Милтон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alexis Maldonado
|2
|0
|2.
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|3.
|Лолло Лусиано
|1
|0
|4.
|Куэро Маурисио
|1
|0
|5.
|Agustin Fontana
|1
|0
|6.
|Ivan Arboleda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диас Пауло
|2
|0
|2.
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|3.
|Каско Милтон
|1
|0
|4.
|Перес Энцо
|1
|0
|5.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Банфилд
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Ривер Плейт
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд
Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =3 -4Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито
Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Ривер Плейт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Ривер Плейт 4:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 1:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 4:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 3:2 Банфилд Примера Ривер Плейт 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:3 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:2 Банфилд Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Годой Крус
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Победитель
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