Колон
1:0
Второй тайм: 51'
Дефенса и Хустисия
1:0
34' ГолCristian Bernardi
13
Alex
Vigo
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
27
Enzo
Coacci
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Enzo CoacciПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Tomas Ortiz
-
30 Raul Loaiza
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Cristian Bernardi
|3
|0.75
|2.
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0.25
|3.
|Wilson Morelo
|1
|0.25
|4.
|Лертора Федерико
|1
|0.25
|5.
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
|6.
|Чанкалай Томас
|0
|0
|7.
|Alex Vigo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|1
|0.25
|2.
|Marcelo Benitez II
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лертора Федерико
|2
|0
|2.
|Rafael Delgado
|2
|0
|3.
|Wilson Morelo
|1
|0
|4.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|5.
|Gonzalo Escobar
|1
|0
|6.
|Alex Vigo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nelson Acevedo
|1
|0
|2.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|3.
|Adonis Frias
|1
|0
|4.
|Franco Paredes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колон
|60% (3)
|0
|0
|0
|0
|40% (2)
|Дефенса и Хустисия
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +5 =3 -12Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон
Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон
Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Колон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Индепендьенте
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|4.
|Сентраль Кордоба
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Победитель
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