  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Колон
1:0
Второй тайм: 51'
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
34' Гол
Cristian Bernardi
51'
1
Леонардо
Буриан
6
Emanuel
Olivera
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
14
Лертора
Федерико
13
Alex
Vigo
23
Cristian
Bernardi
29
Rodrigo
Aliendro
31
Gonzalo
Escobar
10
Luis
Miguel
Rodriguez
19
Wilson
Morelo
22
Унсаин
Луис
25
Nestor
Breitenbruch
2
Adonis
Frias
4
Franco
Paredes
12
Ciro
Rius
5
Nelson
Acevedo
8
Зидан
Энцо
27
Enzo
Coacci
15
Nicolas
Leguizamon
19
Gabriel
Hachen
9
Miguel
Merentiel
Колон
3-1-4-2
Дефенса и Хустисия
3-4-2-1

Ход матча

34'
Cristian Bernardi
1:0
34'
 
Valentin Larralde
Зидан Энцо

Бомбардиры внутри турнира

Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Cristian Bernardi 3 0.75
2. Luis Miguel Rodriguez 1 0.25
3. Wilson Morelo 1 0.25
4. Лертора Федерико 1 0.25
5. Rodrigo Aliendro 0 0
6. Чанкалай Томас 0 0
7. Alex Vigo 0 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 1 0.25
2. Marcelo Benitez II 1 0.25

Карточки

Колон
# Игрок      
1. Лертора Федерико 2 0
2. Rafael Delgado 2 0
3. Wilson Morelo 1 0
4. Rodrigo Aliendro 1 0
5. Gonzalo Escobar 1 0
6. Alex Vigo 1 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Nelson Acevedo 1 0
2. Miguel Merentiel 1 0
3. Adonis Frias 1 0
4. Franco Paredes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колон 60% (3) 0 0 0 0 40% (2)
 Дефенса и Хустисия 100% (2) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон
Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон
Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Колон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Кубок Лиги Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Суперлига Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Суперлига Колон 3:1 Дефенса и Хустисия Суперлига
Колон 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 2:3 Колон Примера
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Enzo Fernandez уходит с поля. Valentin Larralde выходит вместо него
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Cristian Bernardi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.19
4.06
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 3.65 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 3.90 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.28 3.48
  1.41 4.04 9.18

Самый высокий коэффициент на матч «Колон» – «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колон» – «Дефенса и Хустисия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.11 6.10 1.10 3.55 1.27 2.06 1.71 1.76 2.03 1.62 2.20 1.28 3.50 1.15 5.00 1.07 7.70 1.02 11.00 0.00 22.00
7.10 1.05 6.00 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.62 2.44 1.28 3.68 1.19 4.50 1.05 8.20 1.03 8.70
2.69 1.46 2.16 1.70 2.91 1.40 2.30 1.62 1.76 2.07 1.53 2.50 1.35 3.15 1.20 4.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 1.60 2.23 1.08 7.00 1.07 7.70 1.04 9.00
2.56 1.51 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.40
1.64 2.27 1.37 3.03 1.46 2.71 1.41 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.30
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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