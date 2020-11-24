  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Годой Крус
0:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
12' Желтая карточка
Leonel Gonzalez
0:1
13' Гол
Новаретти Диего
22' Желтая карточка
Luciano Ferreyra
27' Желтая карточка
Lautaro Blanco
38' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
79' Желтая карточка
Gino Infantino
90'+9
23
Nelson
Martin
Ibanez
22
Gianluca
Ferrari
2
Gonzalo
Goni
3
Leonel
Gonzalez
26
Перес
Дамиан
11
Jalil
Elias
34
Luciano
Pizzaro
17
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
27
Sebastian
Lomonaco
9
Tomas
Badaloni
30
Marcelo
Mino
6
Joaquin
Laso
14
Новаретти
Диего
33
Боттинелли
Хонатан
4
Damian
Alberto
Martinez
21
Ринаудо
Фабиан
5
Rodrigo
Villagra
3
Lautaro
Blanco
19
Luciano
Ferreyra
28
Lucas
Emanuel
Gamba
10
Emiliano
Vecchio
Годой Крус
4-1-3-2
Росарио Сентраль
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hugo Ezequiel Silva 1 0.25
2. Martin Ojeda 0 0
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emiliano Vecchio 2 (1) 0.5
2. Ринаудо Фабиан 1 0.25
3. Новаретти Диего 1 0.25
4. Lucas Emanuel Gamba 1 0.25
5. Pedro Ojeda 1 0.25
6. Joel Lopez II 0 0
7. Fernando Torrent 0 0

Карточки

Годой Крус
# Игрок      
1. Gianluca Ferrari 3 0
2. Вильдер Картагена 1 0
3. Jalil Elias 1 0
4. Leonel Gonzalez 1 0
5. Marcelo Herrera1 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Joaquin Laso 0 1
2. Боттинелли Хонатан 1 0
3. Ринаудо Фабиан 1 0
4. Pedro Ojeda 1 0
5. Rodrigo Villagra 1 0
6. Luciano Ferreyra 1 0
7. Gino Infantino 1 0
8. Lautaro Blanco 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Годой Крус 0 0 0 0 100% (1) 0
 Росарио Сентраль 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =0 -15
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон
Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Росарио Сентраль: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Кубок Лиги Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус Суперлига
Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль Кубок Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 3:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Росарио Сентраль Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Ривер Плейт 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Росарио Сентраль 4 2 0 2 6 - 7 6
4. Годой Крус 4 0 0 4 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Gianluca Ferrari получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Lautaro Blanco получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Luciano Ferreyra получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Новаретти Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Leonel Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.20 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 4.50 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.36 3.60 2.11
  24.00 5.57 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Годой Крус» – «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Годой Крус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Годой Крус» – «Росарио Сентраль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 8.60 1.05 2.00 1.76 2.08 1.69 2.75 1.42 2.12 1.68 1.17 4.70 1.70 2.08 1.50 2.48 1.11 5.80 1.15 5.10 1.20 10.00 1.03 10.50 1.05 8.50 0.00 18.00
9.90 1.01 8.90 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
1.78 2.05 1.49 2.61 1.20 4.39 1.55 2.46 1.40 2.94 1.50 2.59 1.47 2.66 1.72 2.13 1.55 2.46 1.11 6.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.93 1.81 1.48 2.55 1.13 5.50 1.04 9.00 1.02 11.00
2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20
3.05 1.39 2.50 1.54 1.96 1.88 1.58 2.40 1.31 3.41 1.16 5.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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