Годой Крус
0:1
Конец матча
Росарио Сентраль
12' Желтая карточкаLeonel Gonzalez
0:1
13' ГолНоваретти Диего
22' Желтая карточкаLuciano Ferreyra
27' Желтая карточкаLautaro Blanco
38' Желтая карточкаGianluca Ferrari
79' Желтая карточкаGino Infantino
26
Перес
Дамиан
11
Jalil
Elias
17
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перес ДамианЗащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Juan BoladoВратарь
- Защитник
-
28 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
-
30 Marcelo MinoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
-
-
13 Joan Mazzaco
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
12'
13'
0:1
22'
27'
38'
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.25
|2.
|Martin Ojeda
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emiliano Vecchio
|2 (1)
|0.5
|2.
|Ринаудо Фабиан
|1
|0.25
|3.
|Новаретти Диего
|1
|0.25
|4.
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.25
|5.
|Pedro Ojeda
|1
|0.25
|6.
|Joel Lopez II
|0
|0
|7.
|Fernando Torrent
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gianluca Ferrari
|3
|0
|2.
|Вильдер Картагена
|1
|0
|3.
|Jalil Elias
|1
|0
|4.
|Leonel Gonzalez
|1
|0
|5.
|Marcelo Herrera1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joaquin Laso
|0
|1
|2.
|Боттинелли Хонатан
|1
|0
|3.
|Ринаудо Фабиан
|1
|0
|4.
|Pedro Ojeda
|1
|0
|5.
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|6.
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|7.
|Gino Infantino
|1
|0
|8.
|Lautaro Blanco
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Росарио Сентраль
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =0 -15Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =4 -8Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон
Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Росарио Сентраль: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль Кубок Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 3:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Росарио Сентраль Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|4.
|Годой Крус
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
Победитель
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