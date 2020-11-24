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  3. Аргентина
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Перерыв
Тальерес Кордоба
0'
3' Желтая карточка
1:0
4' Гол
Maxi Rodriguez1
14' Желтая карточка
Мендез Начо
39' Желтая карточка
Игнасио Скокко
45' Вторая желтая карточка
Мендез Начо
12
Ramiro
Macagno
35
Facundo
Nadalin
2
Manuel
Guanini
24
Фонтанини
Фабрицио
28
Биттоло
Мариано
8
Перес
Пабло
II
43
Морено
Анибал
34
Паласиос
Себастьян
11
Maxi
Rodriguez1
44
Francisco
Gonzalez2
32
Игнасио
Скокко
1
Mauricio
Ariel
Caranta
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
5
Federico
Navarro
8
Мендез
Начо
20
Фрагапане
Франко
7
Diego
Valoyes
23
Mateo
Retegui
32
Tomas
Pochettino
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Maxi Rodriguez1 2 0.5
2. Паласиос Себастьян 1 0.25
3. Игнасио Скокко 1 0.25
4. Фонтанини Фабрицио 1 0.25
5. Хентилетти Сантьяго 1 0.25
6. Francisco Gonzalez2 0 0
7. Биттоло Мариано 0 0
8. Морено Анибал 0 0
Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Joel Sonora 1 0.25
2. Diego Valoyes 1 0.25
3. Carlos Auzqui 1 0.25
4. Tomas Pochettino 1 0.25
5. Nahuel Tenaglia 1 0.25

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Биттоло Мариано 2 0
2. Хентилетти Сантьяго 2 0
3. Фонтанини Фабрицио 0 1
4. Перес Пабло II 1 0
5. Manuel Guanini 1 0
6. Facundo Nadalin 1 0
7. Морено Анибал 1 0
8. Maxi Rodriguez1 1 0
Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Мендез Начо 2 0
2. Комар Хуан 1 0
3. Joel Sonora 1 0
4. Paraguaio 1 0
5. Francis Mac Allister 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)
 Тальерес Кордоба 0 0 0 20% (1) 0 80% (4)

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Тальерес Кордоба: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Лиги Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига
Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи Тальерес Кордоба 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Тальерес Кордоба Кубок Аргентины Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Аргентины
  • Первый тайм
  • 45'
    Мендез Начо получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 45'
    Биттоло Мариано уходит с поля. Angelo Gabrielli выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Игнасио Скокко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Мендез Начо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Макси Родригес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Тальерес Кордоба
2.40
3.78
7.03
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.20 2.85
  1.52 3.78 7.03

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюэллс Олд Бойз» – «Тальерес Кордоба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюэллс Олд Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тальерес Кордоба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюэллс Олд Бойз» – «Тальерес Кордоба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
7.03 1.10 3.87 1.26 3.60 1.28 2.93 1.40 2.09 1.75 1.75 2.09 1.54 2.48 1.88 1.94 1.65 2.25 1.50 2.57 1.16 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
3.29 1.34 2.38 1.58 1.86 1.97 1.53 2.51 1.88 1.94 1.54 2.46
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