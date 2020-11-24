Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
1:0
4' ГолMaxi Rodriguez1
14' Желтая карточкаМендез Начо
39' Желтая карточкаИгнасио Скокко
45' Вторая желтая карточкаМендез Начо
51' Желтая карточкаMauricio Ariel Caranta
66' Желтая карточкаКомар Хуан
1:1
71' ГолTomas Pochettino
82' Желтая карточкаAngelo Gabrielli
85' Желтая карточкаTomas Pochettino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 ParaguaioНападающий
-
-
-
-
-
11 Brian Guzman
-
-
10 Joel Sonora
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
4'
1:0
14'
39'
45'
66'
71'
1:1
82'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Maxi Rodriguez1
|2
|0.5
|2.
|Паласиос Себастьян
|1
|0.25
|3.
|Игнасио Скокко
|1
|0.25
|4.
|Фонтанини Фабрицио
|1
|0.25
|5.
|Хентилетти Сантьяго
|1
|0.25
|6.
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
|7.
|Биттоло Мариано
|0
|0
|8.
|Морено Анибал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Tomas Pochettino
|2
|0.5
|2.
|Joel Sonora
|1
|0.25
|3.
|Diego Valoyes
|1
|0.25
|4.
|Carlos Auzqui
|1
|0.25
|5.
|Nahuel Tenaglia
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биттоло Мариано
|2
|0
|2.
|Хентилетти Сантьяго
|2
|0
|3.
|Фонтанини Фабрицио
|0
|1
|4.
|Игнасио Скокко
|1
|0
|5.
|Перес Пабло II
|1
|0
|6.
|Manuel Guanini
|1
|0
|7.
|Angelo Gabrielli
|1
|0
|8.
|Facundo Nadalin
|1
|0
|9.
|Морено Анибал
|1
|0
|10.
|Maxi Rodriguez1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендез Начо
|2
|1
|2.
|Комар Хуан
|2
|0
|3.
|Mauricio Ariel Caranta
|1
|0
|4.
|Joel Sonora
|1
|0
|5.
|Paraguaio
|1
|0
|6.
|Tomas Pochettino
|1
|0
|7.
|Francis Mac Allister
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюэллс Олд Бойз
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|66.67% (4)
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =4 -7Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Тальерес Кордоба: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|3.
|Ланус
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|2.40
|3.20
|2.85
|
|1.57
|3.70
|6.44
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