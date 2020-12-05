  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Серветт
0'
11' Желтая карточка
Видмер Сильван
19' Желтая карточка
Киэ Грежон
43' Желтая карточка
 44'
13
Линднер
Хайнц
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
8
Маршан
Янник
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
23
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
98
Кабрал
Артур
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
29
Ондуа
Гаэль
19
Севрен
Йоан
5
Сеспедес
Борис
15
Валь
Тео
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
Базель
4-2-3-1
Серветт
4-3-3

Ход матча

11'
Видмер Сильван
 
19'
 
Киэ Грежон
43'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 4 (1) 0.44
2. Штокер Валентин 3 0.33
3. Касами Пайтим 2 0.22
4. Фрай Фабиан 1 0.11
5. Жегрова Эдон 1 0.11
6. Пюлюлю Афимико 0 0
7. Жорже Марко 0 0
8. Кампо Самуэле 0 0
9. Julian Von Moos 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 3 (1) 0.33
2. Руй Стив 1 0.11
3. Валь Тео 1 0.11
4. Схалк Алекс 1 (1) 0.11
5. Сассо Венсан 0 0
6. Имери Кастриот 0 0
7. Фофана Бубакар II 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Ван дер Верфф Яспер 1 1
2. Пюлюлю Афимико 2 0
3. Кабрал Артур 2 0
4. Буняку Оргес 2 0
5. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
6. Фрай Фабиан 1 0
7. Касами Пайтим 1 0
8. Видмер Сильван 1 0
9. Альдерете Омар 1 0
10. Andrea Padula 1 0
11. Николич Джордже 1 0
12. Жегрова Эдон 1 0
13. Albian Hajdari 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 3 0
2. Ондуа Гаэль 3 0
3. Фофана Бубакар II 1 1
4. Koro Kone 2 0
5. Стеванович Мирослав 2 0
6. Киэ Грежон 2 0
7. Менди Ариал 2 0
8. Сотье Антони 1 0
9. Сассо Венсан 1 0
10. Фрик Джереми 1 0
11. Конья Тимоте 1 0
12. Moussa Diallo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 27.27% (3) 9.09% (1) 36.36% (4) 0 9.09% (1) 18.18% (2)
 Серветт 0 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 66.67% (4)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель
Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель
Серветт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано
Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн

Последние игры между собой

Базель: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Серветт 1:0 Базель Суперлига Серветт 2:2 Базель Суперлига Базель 2:2 Серветт Суперлига Серветт 2:0 Базель Суперлига
Базель 3:1 Серветт Суперлига Базель 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Базель Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 3 0 10 - 3 18
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Лозанна-Спорт 9 3 3 3 14 - 11 12
5. Цюрих 8 3 2 3 13 - 13 11
6. Базель 0:0 9 3 2 4 11 - 11 11
7. Люцерн 9 2 3 4 14 - 15 9
8. Серветт 0:0 9 2 3 4 6 - 10 9
9. Сьон 8 1 4 3 7 - 11 7
10. Вадуц 8 1 3 4 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Лозанна-Спорт 5 3 0 2 9 - 5 9
4. Базель 0:0 4 2 2 0 7 - 5 8
5. Серветт 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Цюрих 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Люцерн 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Янг Бойз 3 1 2 0 3 - 0 5
3. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Цюрих 5 1 1 3 8 - 11 4
5. Лозанна-Спорт 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Базель 0:0 5 1 0 4 4 - 6 3
7. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
9. Серветт 0:0 4 0 1 3 1 - 5 1
10. Сьон 4 0 1 3 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Киэ Грежон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Видмер Сильван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Серветт
1.99
4.10
4.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 4.10 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.40 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.95 4.00
  1.99 3.58 3.79

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.02 13.50 1.01 3.75 1.25 4.50 1.18 1.97 1.77 2.14 1.71 1.87 1.93 1.37 2.95 1.38 2.90 1.13 5.40 1.12 5.60 1.03 10.00 1.03 10.50 1.02 11.00
5.20 1.12 4.40 1.18 2.60 1.47 2.08 1.75 1.71 2.26 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.85 1.08 6.30 1.01 10.75
6.05 1.15 3.03 1.41 2.63 1.52 2.13 1.76 1.87 2.01 1.67 2.28 1.47 2.78 1.39 3.14 1.59 2.43 1.44 2.88 1.27 3.99 1.10 7.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 2.60 1.45 1.17 4.70 1.27 3.60 1.01 12.60
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
1.68 2.26 1.41 3.01 1.15 5.84 1.11 7.10 1.50 2.68 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.60 2.25 1.36 3.00
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Где смотреть матч Базель 0:0 Серветт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный