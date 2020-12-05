Базель
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Серветт
11' Желтая карточкаВидмер Сильван
19' Желтая карточкаКиэ Грежон
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
29
Ондуа
Гаэль
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
29 Ондуа ГаэльЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
11'
19'
43'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|4 (1)
|0.44
|2.
|Штокер Валентин
|3
|0.33
|3.
|Касами Пайтим
|2
|0.22
|4.
|Фрай Фабиан
|1
|0.11
|5.
|Жегрова Эдон
|1
|0.11
|6.
|Пюлюлю Афимико
|0
|0
|7.
|Жорже Марко
|0
|0
|8.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|9.
|Julian Von Moos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|3 (1)
|0.33
|2.
|Руй Стив
|1
|0.11
|3.
|Валь Тео
|1
|0.11
|4.
|Схалк Алекс
|1 (1)
|0.11
|5.
|Сассо Венсан
|0
|0
|6.
|Имери Кастриот
|0
|0
|7.
|Фофана Бубакар II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|2.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|3.
|Кабрал Артур
|2
|0
|4.
|Буняку Оргес
|2
|0
|5.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|6.
|Фрай Фабиан
|1
|0
|7.
|Касами Пайтим
|1
|0
|8.
|Видмер Сильван
|1
|0
|9.
|Альдерете Омар
|1
|0
|10.
|Andrea Padula
|1
|0
|11.
|Николич Джордже
|1
|0
|12.
|Жегрова Эдон
|1
|0
|13.
|Albian Hajdari
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|3
|0
|2.
|Ондуа Гаэль
|3
|0
|3.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|4.
|Koro Kone
|2
|0
|5.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|6.
|Киэ Грежон
|2
|0
|7.
|Менди Ариал
|2
|0
|8.
|Сотье Антони
|1
|0
|9.
|Сассо Венсан
|1
|0
|10.
|Фрик Джереми
|1
|0
|11.
|Конья Тимоте
|1
|0
|12.
|Moussa Diallo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Серветт
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|66.67% (4)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель
Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель
Серветт Последние 20 матчей: +7 =4 -9Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано
Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн
Последние игры между собой
Базель: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Лозанна-Спорт
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|5.
|Цюрих
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|6.
|Базель
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|7.
|Люцерн
|9
|2
|3
|4
|14 - 15
|9
|8.
|Серветт
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|9.
|Сьон
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|10.
|Вадуц
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Лозанна-Спорт
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Базель
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Серветт
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Люцерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Вадуц
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Янг Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Цюрих
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|5.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Базель
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|8.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|9.
|Серветт
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|10.
|Сьон
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Победитель
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