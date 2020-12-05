  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
1:0
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
11' Желтая карточка
Видмер Сильван
19' Желтая карточка
Киэ Грежон
42' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
45' Желтая карточка
Сотье Антони
1:0
51' Гол
Касами Пайтим
63' Желтая карточка
Кабрал Артур
74' Желтая карточка
Клозе Тимм
79' Желтая карточка
Фрай Фабиан
79' Желтая карточка
Имери Кастриот
90'+6
13
Линднер
Хайнц
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
8
Маршан
Янник
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
23
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
98
Кабрал
Артур
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
29
Ондуа
Гаэль
19
Севрен
Йоан
5
Сеспедес
Борис
15
Валь
Тео
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
Базель
4-2-3-1
Серветт
4-3-3

Ход матча

11'
Видмер Сильван
 
19'
 
Киэ Грежон
42'
 
Ондуа Гаэль
45'
 
Сотье Антони
51'
Касами Пайтим
(Штокер Валентин)
1:0
59'
 
Koro Kone
Киэ Грежон
59'
 
Имери Кастриот
Сеспедес Борис
61'
Julian Von Moos
Маршан Янник
 
63'
Кабрал Артур
 
69'
 
Фофана Бубакар II
Схалк Алекс
69'
 
Moussa Diallo
Сотье Антони
74'
Клозе Тимм
 
79'
Фрай Фабиан
 
79'
 
Имери Кастриот
84'
Пюлюлю Афимико
Жегрова Эдон
 
90'
Ван дер Верфф Яспер
Штокер Валентин
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 4 (1) 0.44
2. Штокер Валентин 3 0.33
3. Касами Пайтим 3 0.33
4. Фрай Фабиан 1 0.11
5. Жегрова Эдон 1 0.11
6. Пюлюлю Афимико 0 0
7. Жорже Марко 0 0
8. Кампо Самуэле 0 0
9. Julian Von Moos 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 3 (1) 0.33
2. Руй Стив 1 0.11
3. Валь Тео 1 0.11
4. Схалк Алекс 1 (1) 0.11
5. Сассо Венсан 0 0
6. Имери Кастриот 0 0
7. Фофана Бубакар II 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Кабрал Артур 3 0
2. Ван дер Верфф Яспер 1 1
3. Фрай Фабиан 2 0
4. Пюлюлю Афимико 2 0
5. Буняку Оргес 2 0
6. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
7. Клозе Тимм 1 0
8. Касами Пайтим 1 0
9. Видмер Сильван 1 0
10. Альдерете Омар 1 0
11. Andrea Padula 1 0
12. Николич Джордже 1 0
13. Жегрова Эдон 1 0
14. Albian Hajdari 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 4 0
2. Сеспедес Борис 3 0
3. Фофана Бубакар II 1 1
4. Сотье Антони 2 0
5. Koro Kone 2 0
6. Стеванович Мирослав 2 0
7. Киэ Грежон 2 0
8. Менди Ариал 2 0
9. Сассо Венсан 1 0
10. Фрик Джереми 1 0
11. Конья Тимоте 1 0
12. Moussa Diallo 1 0
13. Имери Кастриот 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Серветт 0 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 66.67% (4)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель
Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель
Серветт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано
Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн

Последние игры между собой

Базель: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Серветт 1:0 Базель Суперлига Серветт 2:2 Базель Суперлига Базель 2:2 Серветт Суперлига Серветт 2:0 Базель Суперлига
Базель 3:1 Серветт Суперлига Базель 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Базель Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 3 0 10 - 3 18
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Базель 9 4 1 4 12 - 11 13
4. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
5. Лозанна-Спорт 9 3 3 3 14 - 11 12
6. Цюрих 8 3 2 3 13 - 13 11
7. Люцерн 9 2 3 4 14 - 15 9
8. Серветт 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Сьон 8 1 4 3 7 - 11 7
10. Вадуц 8 1 3 4 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Базель 4 3 1 0 8 - 5 10
3. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Лозанна-Спорт 5 3 0 2 9 - 5 9
5. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Цюрих 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Люцерн 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Янг Бойз 3 1 2 0 3 - 0 5
3. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Цюрих 5 1 1 3 8 - 11 4
5. Лозанна-Спорт 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
7. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
9. Сьон 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Серветт 4 0 0 4 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Сотье Антони получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ондуа Гаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Киэ Грежон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Видмер Сильван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 5.70 45.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 9.00 71.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.95 4.00
  1.25 4.92 23.15

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.40 1.13 13.50 1.01 1.17 4.70 4.50 1.18 1.37 2.95 2.14 1.71 1.87 1.93 1.07 7.50 1.38 2.90 1.02 11.00 1.12 5.60 1.03 10.00 1.03 10.50 1.02 11.00
5.20 1.12 4.40 1.18 2.60 1.47 2.08 1.75 1.71 2.26 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.85 1.08 6.30 1.01 10.75
4.60 1.21 2.98 1.42 2.35 1.63 1.94 1.94 1.51 2.66 1.34 3.38 1.25 4.09 1.78 2.11 1.53 2.61 1.41 3.02 1.59 2.43 1.44 2.88 1.27 3.99 1.10 7.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 2.60 1.45 1.17 4.70 1.27 3.60 1.01 12.60
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
1.68 2.26 1.41 3.01 1.15 5.84 1.11 7.10 1.50 2.68 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.60 2.25 1.36 3.00
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Где смотреть матч Базель 1:0 Серветт онлайн

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