Базель
1:0
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Серветт
11' Желтая карточкаВидмер Сильван
19' Желтая карточкаКиэ Грежон
42' Желтая карточкаОндуа Гаэль
45' Желтая карточкаСотье Антони
1:0
51' ГолКасами Пайтим
63' Желтая карточкаКабрал Артур
74' Желтая карточкаКлозе Тимм
79' Желтая карточкаФрай Фабиан
79' Желтая карточкаИмери Кастриот
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
29
Ондуа
Гаэль
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
29 Ондуа ГаэльЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
11'
19'
42'
45'
51'
1:0
59'
63'
74'
79'
79'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|4 (1)
|0.44
|2.
|Штокер Валентин
|3
|0.33
|3.
|Касами Пайтим
|3
|0.33
|4.
|Фрай Фабиан
|1
|0.11
|5.
|Жегрова Эдон
|1
|0.11
|6.
|Пюлюлю Афимико
|0
|0
|7.
|Жорже Марко
|0
|0
|8.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|9.
|Julian Von Moos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|3 (1)
|0.33
|2.
|Руй Стив
|1
|0.11
|3.
|Валь Тео
|1
|0.11
|4.
|Схалк Алекс
|1 (1)
|0.11
|5.
|Сассо Венсан
|0
|0
|6.
|Имери Кастриот
|0
|0
|7.
|Фофана Бубакар II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабрал Артур
|3
|0
|2.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|3.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|4.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|5.
|Буняку Оргес
|2
|0
|6.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|7.
|Клозе Тимм
|1
|0
|8.
|Касами Пайтим
|1
|0
|9.
|Видмер Сильван
|1
|0
|10.
|Альдерете Омар
|1
|0
|11.
|Andrea Padula
|1
|0
|12.
|Николич Джордже
|1
|0
|13.
|Жегрова Эдон
|1
|0
|14.
|Albian Hajdari
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|4
|0
|2.
|Сеспедес Борис
|3
|0
|3.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|4.
|Сотье Антони
|2
|0
|5.
|Koro Kone
|2
|0
|6.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|7.
|Киэ Грежон
|2
|0
|8.
|Менди Ариал
|2
|0
|9.
|Сассо Венсан
|1
|0
|10.
|Фрик Джереми
|1
|0
|11.
|Конья Тимоте
|1
|0
|12.
|Moussa Diallo
|1
|0
|13.
|Имери Кастриот
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Серветт
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|66.67% (4)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель
Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель
Серветт Последние 20 матчей: +7 =4 -9Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано
Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн
Последние игры между собой
Базель: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Базель
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|4.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|5.
|Лозанна-Спорт
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|6.
|Цюрих
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Люцерн
|9
|2
|3
|4
|14 - 15
|9
|8.
|Серветт
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Сьон
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|10.
|Вадуц
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Лозанна-Спорт
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|5.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Люцерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Вадуц
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Янг Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Цюрих
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|5.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|8.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|9.
|Сьон
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Серветт
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Победитель
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