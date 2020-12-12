15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
23
Визер
Сандро
19
Dejan
Djokic
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Dejan DjokicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
-
22 Хуг НикоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.33
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.11
|3.
|Милинчану Николай
|1
|0.11
|4.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.11
|5.
|Дорн Пиус
|1
|0.11
|6.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0.11
|7.
|Joel Schmied
|1
|0.11
|8.
|Dejan Djokic
|0
|0
|9.
|Прокопич Борис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|5 (1)
|0.5
|2.
|Касами Пайтим
|5
|0.5
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.3
|4.
|Фрай Фабиан
|1
|0.1
|5.
|Жегрова Эдон
|1
|0.1
|6.
|Клозе Тимм
|1
|0.1
|7.
|Пюлюлю Афимико
|0
|0
|8.
|Видмер Сильван
|0
|0
|9.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|10.
|Жорже Марко
|0
|0
|11.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|12.
|Julian Von Moos
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ссимани Денис
|4
|0
|2.
|Люхингер Габриэль
|4
|0
|3.
|Визер Сандро
|2
|1
|4.
|Шмид Янник
|3
|0
|5.
|Дорн Пиус
|2
|0
|6.
|Гассер Седрик
|2
|0
|7.
|Прокопич Борис
|1
|0
|8.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|9.
|Гайич Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабрал Артур
|3
|0
|2.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|3.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|4.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|5.
|Буняку Оргес
|2
|0
|6.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|7.
|Клозе Тимм
|1
|0
|8.
|Касами Пайтим
|1
|0
|9.
|Видмер Сильван
|1
|0
|10.
|Альдерете Омар
|1
|0
|11.
|Andrea Padula
|1
|0
|12.
|Николич Джордже
|1
|0
|13.
|Жегрова Эдон
|1
|0
|14.
|Julian Von Moos
|1
|0
|15.
|Albian Hajdari
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Базель
|25% (4)
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц
Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц
Базель Последние 20 матчей: +9 =3 -8Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 14
Базель: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 1
Вадуц 1:5 Базель Суперлига Вадуц 0:0 Базель Суперлига Базель 5:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Вадуц Суперлига Базель 2:3 Вадуц Товарищеские матчи Базель 5:0 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Вадуц Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Базель
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|4.
|Санкт-Галлен
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|5.
|Цюрих
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|6.
|Лозанна-Спорт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|7.
|Люцерн
|2:1
|11
|3
|3
|5
|18 - 19
|12
|8.
|Серветт
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|Сьон
|1:2
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|10.
|Вадуц
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|3.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|1:2
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Люцерн
|2:1
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|Вадуц
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Люцерн
|2:1
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|5.
|Цюрих
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|6.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|7.
|Серветт
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|1:2
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров