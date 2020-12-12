  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Вадуц
0:2
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
21' Желтая карточка
Кулибали Мохамед II
32' Желтая карточка
Чичек Тунахан
45' Желтая карточка
Жегрова Эдон
48' Желтая карточка
Маршан Янник
0:1
55' Гол
Пюлюлю Афимико
60' Желтая карточка
Прокопич Борис
61' Желтая карточка
Петретта Рауль
0:2
62' Гол
Маршан Янник
68' Вторая желтая карточка
Прокопич Борис
79' Желтая карточка
Линднер Хайнц
90'+5
1
Бюхель
Бенджамин
6
Рахими
Фуад
15
Шмид
Янник
5
Joel
Schmied
21
Дорн
Пиус
28
Прокопич
Борис
23
Визер
Сандро
27
Обексер
Линус
11
Чичек
Тунахан
10
Кулибали
Мохамед
II
19
Dejan
Djokic
13
Линднер
Хайнц
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
8
Маршан
Янник
30
Жегрова
Эдон
23
Касами
Пайтим
11
Пюлюлю
Афимико
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Вадуц
3-4-1-2
Базель
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.3
2. Гайич Милан 1 (1) 0.1
3. Милинчану Николай 1 0.1
4. Зуттер Мануэль 1 0.1
5. Дорн Пиус 1 0.1
6. Кулибали Мохамед II 1 0.1
7. Joel Schmied 1 0.1
8. Dejan Djokic 0 0
9. Прокопич Борис 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 5 (1) 0.45
2. Касами Пайтим 5 0.45
3. Штокер Валентин 3 0.27
4. Пюлюлю Афимико 1 0.09
5. Фрай Фабиан 1 0.09
6. Жегрова Эдон 1 0.09
7. Клозе Тимм 1 0.09
8. Маршан Янник 1 0.09
9. Видмер Сильван 0 0
10. Дзуффи Лука 0 0
11. Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
12. Жорже Марко 0 0
13. Кампо Самуэле 0 0
14. Julian Von Moos 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Ссимани Денис 4 0
2. Люхингер Габриэль 4 0
3. Прокопич Борис 2 1
4. Визер Сандро 2 1
5. Шмид Янник 3 0
6. Дорн Пиус 2 0
7. Гассер Седрик 2 0
8. Зуттер Мануэль 1 0
9. Чичек Тунахан 1 0
10. Гайич Милан 1 0
11. Кулибали Мохамед II 1 0
Базель
# Игрок      
1. Кабрал Артур 3 0
2. Ван дер Верфф Яспер 1 1
3. Фрай Фабиан 2 0
4. Жегрова Эдон 2 0
5. Пюлюлю Афимико 2 0
6. Буняку Оргес 2 0
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
8. Линднер Хайнц 1 0
9. Клозе Тимм 1 0
10. Касами Пайтим 1 0
11. Видмер Сильван 1 0
12. Альдерете Омар 1 0
13. Andrea Padula 1 0
14. Николич Джордже 1 0
15. Петретта Рауль 1 0
16. Julian Von Moos 1 0
17. Маршан Янник 1 0
18. Albian Hajdari 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Базель 22.22% (4) 5.56% (1) 33.33% (6) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц
Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц
Базель Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 14
Базель: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 1
Базель 2:2 Вадуц Суперлига Базель 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Базель Суперлига Базель 6:0 Вадуц Суперлига
Вадуц 1:5 Базель Суперлига Вадуц 0:0 Базель Суперлига Базель 5:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Вадуц Суперлига Базель 2:3 Вадуц Товарищеские матчи Базель 5:0 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Вадуц Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 9 6 3 0 13 - 5 21
2. Базель 11 6 1 4 18 - 13 19
3. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
4. Санкт-Галлен 9 4 3 2 10 - 9 15
5. Цюрих 10 4 2 4 18 - 15 14
6. Лозанна-Спорт 10 3 3 4 14 - 15 12
7. Люцерн 11 3 3 5 18 - 19 12
8. Серветт 10 3 2 5 8 - 11 11
9. Сьон 10 1 4 5 10 - 17 7
10. Вадуц 10 1 3 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 4 1 0 12 - 7 13
2. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
3. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 5 3 0 2 9 - 5 9
6. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Люцерн 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
5. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
6. Цюрих 5 1 1 3 8 - 11 4
7. Серветт 5 1 0 4 3 - 6 3
8. Лозанна-Спорт 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Жегрова Эдон получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Чичек Тунахан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Кулибали Мохамед II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 2.75 1.97
Бонус: 5 000 ₽ 4.75 4.35 1.64
  5.39 2.62 2.06

Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.30 1.18 12.50 1.01 1.80 1.95 4.20 1.21 1.18 4.50 2.00 1.81 1.77 2.05 1.37 2.95 1.33 3.15 1.07 7.50 1.10 6.20 1.07 7.50 1.02 11.50 1.01 12.00
4.80 1.13 3.90 1.20 2.43 1.53 1.93 1.87 1.63 2.41 1.34 3.26 1.23 3.98 1.09 6.60 1.06 7.00 1.00 11.25
3.41 1.34 2.82 1.46 2.11 1.77 1.80 2.09 1.57 2.48 1.35 3.34 1.28 3.86 2.33 1.63 1.93 1.93 1.51 2.63 1.34 3.32 1.26 3.99 1.25 4.24 1.10 8.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 2.50 1.49 1.12 5.55 1.25 3.85 1.13 5.40
3.85 1.26 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.18 5.10
1.54 2.60 1.31 3.58 1.99 1.89 1.61 2.39 1.44 2.90 1.29 3.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20
5.15 1.16 3.68 1.28 2.05 1.77 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
Где смотреть матч Вадуц 0:2 Базель онлайн

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