21' Желтая карточкаКулибали Мохамед II
32' Желтая карточкаЧичек Тунахан
45' Желтая карточкаЖегрова Эдон
48' Желтая карточкаМаршан Янник
0:1
55' ГолПюлюлю Афимико
60' Желтая карточкаПрокопич Борис
61' Желтая карточкаПетретта Рауль
0:2
62' ГолМаршан Янник
68' Вторая желтая карточкаПрокопич Борис
79' Желтая карточкаЛинднер Хайнц
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
23
Визер
Сандро
19
Dejan
Djokic
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Dejan DjokicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
-
22 Хуг НикоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
32'
45'
48'
55'
60'
61'
62'
0:2
68'
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.3
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.1
|3.
|Милинчану Николай
|1
|0.1
|4.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.1
|5.
|Дорн Пиус
|1
|0.1
|6.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0.1
|7.
|Joel Schmied
|1
|0.1
|8.
|Dejan Djokic
|0
|0
|9.
|Прокопич Борис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|5 (1)
|0.45
|2.
|Касами Пайтим
|5
|0.45
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.27
|4.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.09
|5.
|Фрай Фабиан
|1
|0.09
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.09
|7.
|Клозе Тимм
|1
|0.09
|8.
|Маршан Янник
|1
|0.09
|9.
|Видмер Сильван
|0
|0
|10.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|11.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|0
|0
|12.
|Жорже Марко
|0
|0
|13.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|14.
|Julian Von Moos
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ссимани Денис
|4
|0
|2.
|Люхингер Габриэль
|4
|0
|3.
|Прокопич Борис
|2
|1
|4.
|Визер Сандро
|2
|1
|5.
|Шмид Янник
|3
|0
|6.
|Дорн Пиус
|2
|0
|7.
|Гассер Седрик
|2
|0
|8.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|9.
|Чичек Тунахан
|1
|0
|10.
|Гайич Милан
|1
|0
|11.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабрал Артур
|3
|0
|2.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|3.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|4.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|5.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|6.
|Буняку Оргес
|2
|0
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|8.
|Линднер Хайнц
|1
|0
|9.
|Клозе Тимм
|1
|0
|10.
|Касами Пайтим
|1
|0
|11.
|Видмер Сильван
|1
|0
|12.
|Альдерете Омар
|1
|0
|13.
|Andrea Padula
|1
|0
|14.
|Николич Джордже
|1
|0
|15.
|Петретта Рауль
|1
|0
|16.
|Julian Von Moos
|1
|0
|17.
|Маршан Янник
|1
|0
|18.
|Albian Hajdari
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Базель
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц
Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц
Базель Последние 20 матчей: +9 =3 -8Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 14
Базель: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 1
Вадуц 1:5 Базель Суперлига Вадуц 0:0 Базель Суперлига Базель 5:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Вадуц Суперлига Базель 2:3 Вадуц Товарищеские матчи Базель 5:0 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Вадуц Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|Базель
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|3.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|4.
|Санкт-Галлен
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|5.
|Цюрих
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|6.
|Лозанна-Спорт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|7.
|Люцерн
|11
|3
|3
|5
|18 - 19
|12
|8.
|Серветт
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|Сьон
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|10.
|Вадуц
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|3.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|Вадуц
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|5.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|6.
|Цюрих
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|7.
|Серветт
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
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