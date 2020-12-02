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  3. Украина: Кубок: 1/8 финала
ВПК-Агро
0:1
Второй тайм: 45'
Днепр-1
0'
5' Желтая карточка
Адамюк Владимир
0:1
24' Гол
Сафронов Александр
41' Желтая карточка
Логинов Сергей
43' Желтая карточка
Yuri Yaremenko
45'
ВПК-Агро
Днепр-1

Предыдущие игры

ВПК-Агро Последние 14 матчей: +4 =1 -9
ВПК-Агро 1:3 Альянс ВПК-Агро 0:1 Металлист-1925 Кристалл Херсон 1:2 ВПК-Агро ВПК-Агро 2:3 Агробизнес
ВПК-Агро 0:4 Николаев ВПК-Агро 1:0 Нива Тернополь Полесье 3:1 ВПК-Агро Кремень 2:0 ВПК-Агро ВПК-Агро 0:2 Черноморец Од Прикарпатье 0:1 ВПК-Агро ВПК-Агро 0:3 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 2:3 ВПК-Агро ВПК-Агро 1:1 Волынь Альянс 3:2 ВПК-Агро
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев
Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Oleksandr Loginov получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Логинов Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Сафронов Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Адамюк Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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