Второй тайм

90' Г О О О О Л - Когут Игорь бьет в цель!

90' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

87' Mykola Lyashenko уходит с поля. Anton Sharko выходит вместо него

81' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

71' Смирнов Егор получил желтую карточку от судьи

65' Кича Антон получил желтую карточку от судьи

64' Oleksandr Nazarenko уходит с поля. Чичиков Алексей выходит вместо него

59' Svyatoslav Shapovalov уходит с поля. Oleksiy Krasov выходит вместо него

53' Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!

46' Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!