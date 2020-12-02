5' Желтая карточкаАдамюк Владимир
0:1
24' ГолСафронов Александр
42' Желтая карточкаЛогинов Сергей
43' Желтая карточкаYuri Yaremenko
0:2
46' ГолНазаренко Александр
0:3
53' ГолНазаренко Александр
65' Желтая карточкаКича Антон
71' Желтая карточкаСмирнов Егор
0:4
72' ПенальтиДовбик Артём
0:5
90' ГолКогут Игорь
- Основной состав
-
27 Смирнов ЕгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
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-
-
25 Ivan Budniak
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
10 Anton Sharko
-
26 Ivan Bilyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
24'
42'
43'
46'
53'
65'
71'
72'
0:4
90'
0:5
Предыдущие игры
ВПК-Агро Последние 14 матчей: +4 =1 -9ВПК-Агро 1:3 Альянс ВПК-Агро 0:1 Металлист-1925 Кристалл Херсон 1:2 ВПК-Агро ВПК-Агро 2:3 Агробизнес
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев
Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1