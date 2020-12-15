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Мускрон-Перювельз
0:2
Второй тайм: 60'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
29' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
30' Желтая карточка
Агузуль Саад
30' Желтая карточка
Сова Камаль
30' Желтая карточка
Фараж Имад
0:1
42' Гол
Влитинк Тибо
54' Желтая карточка
Коффи Херве
0:2
55' Пенальти
Юбер Давид
60'
16
Коффи
Херве
13
Сиранни
Алессандро
26
Сильвестре
Матиас
5
Агузуль
Саад
11
Мохамед
Димитри
10
Бакич
Марко
8
Онана
Жан
14
Фараж
Имад
23
Шадаш
Бруну
7
Олинга
Фабрис
20
Да
Кошта
Нуну
90
Ромо
Рафаэль
24
Де
Норре
Каспер
2
Емелка
Вацлав
23
Котыш
Саша
5
Нгава
Пьер-Айвес
11
Влитинк
Тибо
6
Юбер
Давид
10
Мерсье
Ксавье
13
Аль-Тамари
Мусса
14
Сова
Камаль
32
Векеманс
Даан
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1
АХ Лёвен
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 3 0.18
2. Бакич Марко 2 0.12
3. Табеку Серж 2 0.12
4. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.12
5. Фараж Имад 1 0.06
6. Онана Жан 1 0.06
7. Сильвестре Матиас 1 0.06
8. Шадаш Бруну 0 0
9. Олинга Фабрис 0 0
10. Агузуль Саад 0 0
АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 12 (4) 0.71
2. Сова Камаль 6 0.35
3. Мерсье Ксавье 5 0.29
4. Мертенс Матье 3 0.18
5. Котыш Саша 1 0.06
6. Дуплюс Фредерик 1 0.06
7. Нгава Пьер-Айвес 1 0.06
8. Влитинк Тибо 1 0.06
9. Эппиа Джошуа 1 0.06
10. Малинов Кристиян 0 0
11. Мини Оливье 0 0
12. Де Норре Каспер 0 0
13. Емелка Вацлав 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Онана Жан 4 1
2. Бакич Марко 5 0
3. Сиранни Алессандро 5 0
4. Хочко Дени 3 1
5. Агузуль Саад 4 0
6. Бока Эрик 2 1
7. Да Кошта Нуну 2 0
8. Коффи Херве 2 0
9. Мохамед Димитри 1 0
10. Олинга Фабрис 1 0
11. Антонов Неманья 1 0
12. Бадибанга Бени 1 0
13. Шадаш Бруну 1 0
14. Фараж Имад 1 0
15. Брим Шарль-Андреас 1 0
16. Нландю Дарли 1 0
17. Капемба Освальдо Педро 1 0
АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 5 0
2. Мертенс Матье 2 1
3. Котыш Саша 3 0
4. Юбер Давид 3 0
5. Сова Камаль 3 0
6. Нгава Пьер-Айвес 2 0
7. Рэмекерс Тун 2 0
8. Дуплюс Фредерик 1 0
9. Ромо Рафаэль 1 0
10. Мерсье Ксавье 1 0
11. Анри Тома 1 0
12. Мини Оливье 1 0
13. Влитинк Тибо 1 0
14. Емелка Вацлав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 0 50% (6)
 АХ Лёвен 6.67% (2) 16.67% (5) 13.33% (4) 26.67% (8) 10% (3) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден
Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен
АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
АХ Лёвен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 5:0 АХ Лёвен Первый дивизион А АХ Лёвен 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:1 АХ Лёвен Лига Про
Мускрон-Перювельз 1:0 АХ Лёвен Кубок АХ Лёвен 1:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 16 10 3 3 32 - 11 33
2. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
3. АХ Лёвен 1:0 Заявка 17 9 4 4 31 - 25 31
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
5. Шарлеруа 0:2 Заявка 17 8 3 6 24 - 19 27
6. Андерлехт Заявка 16 6 8 2 26 - 20 26
7. Антверпен Заявка 16 7 4 5 28 - 25 25
8. Стандард Заявка 16 6 7 3 20 - 16 25
9. Остенде Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
10. Серкль Брюгге 2:0 Заявка 17 7 0 10 24 - 28 21
11. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
12. Кортрейк Заявка 16 5 5 6 21 - 24 20
13. Гент Заявка 16 6 1 9 24 - 26 19
14. Васланд-Беверен Заявка 16 5 3 8 24 - 32 18
15. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен Заявка 16 3 5 8 24 - 31 14
17. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 17 3 4 10 12 - 27 13
18. Сент-Трюйден Заявка 16 2 5 9 18 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
2. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
3. АХ Лёвен 1:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
4. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Андерлехт Заявка 8 4 4 0 11 - 5 16
6. Антверпен Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа 0:2 Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Серкль Брюгге 2:0 Заявка 9 4 0 5 15 - 15 12
11. Гент Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Кортрейк Заявка 8 2 2 4 14 - 18 8
15. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
16. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 8 5 2 1 19 - 5 17
2. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
3. АХ Лёвен 1:0 Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
4. Шарлеруа 0:2 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
5. Кортрейк Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
6. Стандард Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. Васланд-Беверен Заявка 8 3 2 3 14 - 16 11
8. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
9. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
12. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
13. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
14. Серкль Брюгге 2:0 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
16. Остенде Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    59'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Мохамед Димитри уходит с поля. Табеку Серж выходит вместо него
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Юбер Давид из команды АХ Лёвен забивает с точки!
  • Желтая карточка
    54'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мускрон-Перювельз
Ничья
АХ Лёвен
8.50
4.51
2.22
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.20 3.95 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 3.90 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.58 2.22
  7.34 4.51 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Мускрон-Перювельз» – «АХ Лёвен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АХ Лёвен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мускрон-Перювельз» – «АХ Лёвен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.09 9.10 1.04 4.20 1.20 2.90 1.38 1.68 2.11 1.78 2.04 1.57 2.41 1.18 4.50 1.16 4.80 1.05 8.50 1.03 9.70 1.02 11.00 1.01 17.00
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.85 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.30
4.40 1.22 3.70 1.29 2.52 1.55 2.06 1.81 3.85 1.27 3.19 1.37 2.26 1.67 3.23 1.36 2.69 1.49 2.14 1.75 1.70 2.21 1.50 2.66 1.33 3.40 1.15 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.48 2.55 2.08 1.75 1.03 10.00 1.14 5.00 1.04 9.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
1.25 3.92 1.13 6.03 1.43 2.85 1.29 3.62 1.21 4.39 1.27 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.73 2.04 1.31 3.30
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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