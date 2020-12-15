Мускрон-Перювельз
0:2
Второй тайм: 60'
Стадион: Stade Le Cannonier
АХ Лёвен
29' Желтая карточкаСиранни Алессандро
30' Желтая карточкаАгузуль Саад
30' Желтая карточкаСова Камаль
30' Желтая карточкаФараж Имад
0:1
42' ГолВлитинк Тибо
54' Желтая карточкаКоффи Херве
0:2
55' ПенальтиЮбер Давид
16
Коффи
Херве
10
Бакич
Марко
14
Фараж
Имад
23
Шадаш
Бруну
90
Ромо
Рафаэль
23
Котыш
Саша
11
Влитинк
Тибо
14
Сова
Камаль
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Котыш СашаЗащитник
- Защитник
-
11 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сова КамальНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
-
28 Рэмекерс ТунЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Эппиа ДжошуаНападающий
-
22 Мини ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
30'
30'
30'
42'
0:1
54'
55'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|3
|0.18
|2.
|Бакич Марко
|2
|0.12
|3.
|Табеку Серж
|2
|0.12
|4.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.12
|5.
|Фараж Имад
|1
|0.06
|6.
|Онана Жан
|1
|0.06
|7.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.06
|8.
|Шадаш Бруну
|0
|0
|9.
|Олинга Фабрис
|0
|0
|10.
|Агузуль Саад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|12 (4)
|0.71
|2.
|Сова Камаль
|6
|0.35
|3.
|Мерсье Ксавье
|5
|0.29
|4.
|Мертенс Матье
|3
|0.18
|5.
|Котыш Саша
|1
|0.06
|6.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.06
|7.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0.06
|8.
|Влитинк Тибо
|1
|0.06
|9.
|Эппиа Джошуа
|1
|0.06
|10.
|Малинов Кристиян
|0
|0
|11.
|Мини Оливье
|0
|0
|12.
|Де Норре Каспер
|0
|0
|13.
|Емелка Вацлав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Онана Жан
|4
|1
|2.
|Бакич Марко
|5
|0
|3.
|Сиранни Алессандро
|5
|0
|4.
|Хочко Дени
|3
|1
|5.
|Агузуль Саад
|4
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Да Кошта Нуну
|2
|0
|8.
|Коффи Херве
|2
|0
|9.
|Мохамед Димитри
|1
|0
|10.
|Олинга Фабрис
|1
|0
|11.
|Антонов Неманья
|1
|0
|12.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|13.
|Шадаш Бруну
|1
|0
|14.
|Фараж Имад
|1
|0
|15.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|16.
|Нландю Дарли
|1
|0
|17.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малинов Кристиян
|5
|0
|2.
|Мертенс Матье
|2
|1
|3.
|Котыш Саша
|3
|0
|4.
|Юбер Давид
|3
|0
|5.
|Сова Камаль
|3
|0
|6.
|Нгава Пьер-Айвес
|2
|0
|7.
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|8.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0
|9.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|10.
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|11.
|Анри Тома
|1
|0
|12.
|Мини Оливье
|1
|0
|13.
|Влитинк Тибо
|1
|0
|14.
|Емелка Вацлав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|50% (6)
|АХ Лёвен
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
|10% (3)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден
Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +11 =4 -5Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен
АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
АХ Лёвен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 11
|33
|2.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|3.
|АХ Лёвен
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 25
|31
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|5.
|Шарлеруа
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 19
|27
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|26 - 20
|26
|7.
|Антверпен
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 25
|25
|8.
|Стандард
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 16
|25
|9.
|Остенде
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|2:0 Заявка
|17
|7
|0
|10
|24 - 28
|21
|11.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 24
|20
|13.
|Гент
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|24 - 26
|19
|14.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|24 - 32
|18
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|24 - 31
|14
|17.
|Мускрон-Перювельз
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 27
|13
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|АХ Лёвен
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|4.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|6.
|Антверпен
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Серкль Брюгге
|2:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|15 - 15
|12
|11.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|15.
|Мускрон-Перювельз
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 5
|17
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|3.
|АХ Лёвен
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|4.
|Шарлеруа
|0:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|6.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|8.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|12.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|13.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|2:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|16.
|Остенде
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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