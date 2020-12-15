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Андерлехт
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Остенде
0'
1:0
18' Гол
Нмеча Лукас
41'
1
Велленройтер
Тимон
62
Мурильо
Микаэль
47
Лиссенс
Лукас
42
Делькруа
Ханнес
14
Михайличенко
Богдан
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
10
Влап
Михел
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
40
Амузу
Френсис
7
Нмеча
Лукас
12
Мукайру
Пол
28
Юбер
Гийом
23
Скуласон
Ари
5
Теате
Артур
4
Хендри
Джек
15
Якель
Фредерик
25
Батай
Йелле
8
Марке
Франсуа
17
Юльсагер
Эндрю
6
Д'Арпино
Максим
29
Д'Хасе
Робби
7
Гейе
Махтар
Андерлехт
4-3-3
Остенде
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 8 (3) 0.47
2. Тау Перси 4 0.24
3. Докю Жереми 2 0.12
4. Мурильо Микаэль 2 0.12
5. Требель Адриен 2 0.12
6. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0.12
7. Версхарен Яри 2 0.12
8. Димата Ландри 2 (1) 0.12
9. Мукайру Пол 1 0.06
10. Михайличенко Богдан 1 0.06
11. Коббо Элиас 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 5 (1) 0.29
2. Гейе Махтар 5 (1) 0.29
3. Вандандриш Кевин 3 0.18
4. Макгихан Кэмерон 2 0.12
5. Юльсагер Эндрю 1 0.06
6. Д'Арпино Максим 1 0.06
7. Хендри Джек 1 0.06
8. Д'Хасе Робби 1 0.06
9. Танье Антон 1 0.06
10. Теате Артур 1 0.06
11. Батай Йелле 0 0
12. Квасина Марко 0 0
13. Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 4 0
2. Цуль Петер 3 0
3. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
4. Требель Адриен 2 0
5. Лоуренс Кемар 2 0
6. Люккассен Деррик 2 0
7. Влап Михел 2 0
8. Михайличенко Богдан 2 0
9. Нмеча Лукас 2 0
10. Димата Ландри 2 0
11. Амузу Френсис 2 0
12. Враньеш Огнен 1 0
13. Куллен Джош 1 0
14. Тау Перси 1 0
15. Миазга Мэтт 1 0
16. Кана Марко 1 0
17. Докю Жереми 1 0
18. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
19. Арнстад Кристиан 1 0
20. Колассен Антуан 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 6 2
2. Гейе Махтар 6 0
3. Макгихан Кэмерон 4 0
4. Сакала Фэшн 4 0
5. Юльсагер Эндрю 3 0
6. Д'Арпино Максим 3 0
7. Теате Артур 3 0
8. Скуласон Ари 2 0
9. Вандандриш Кевин 2 0
10. Квасина Марко 2 0
11. Матам Тео Ндика 2 0
12. Танье Антон 2 0
13. Хендри Джек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 8% (2) 8% (2) 28% (7) 20% (5) 24% (6) 12% (3)
 Остенде 9.52% (2) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт
Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант
Остенде Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде
Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Остенде 2:2 Андерлехт Первый дивизион А Остенде 3:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 5:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Остенде Первый дивизион А Андерлехт 3:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Андерлехт Лига Про Остенде 0:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Андерлехт 2:1 Остенде Лига Про Остенде 4:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 16 10 3 3 32 - 11 33
2. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
3. Шарлеруа Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4. АХ Лёвен Заявка 17 8 5 4 32 - 27 29
5. Андерлехт 1:0 Заявка 17 7 8 2 27 - 20 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Антверпен Заявка 16 7 4 5 28 - 25 25
8. Стандард Заявка 16 6 7 3 20 - 16 25
9. Остенде 0:1 Заявка 17 6 4 7 21 - 20 22
10. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
11. Кортрейк Заявка 16 5 5 6 21 - 24 20
12. Гент Заявка 16 6 1 9 24 - 26 19
13. Васланд-Беверен Заявка 16 5 3 8 24 - 32 18
14. Серкль Брюгге Заявка 17 6 0 11 25 - 32 18
15. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен Заявка 16 3 5 8 24 - 31 14
17. Мускрон-Перювельз Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
18. Сент-Трюйден Заявка 16 2 5 9 18 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1:0 Заявка 9 5 4 0 12 - 5 19
2. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
3. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
4. АХ Лёвен Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
5. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
6. Антверпен Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Остенде 0:1 Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Гент Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
13. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
14. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15. Кортрейк Заявка 8 2 2 4 14 - 18 8
16. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 8 5 2 1 19 - 5 17
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Кортрейк Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
5. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
6. Стандард Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. Васланд-Беверен Заявка 8 3 2 3 14 - 16 11
8. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
9. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
12. Андерлехт 1:0 Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
13. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
14. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
16. Остенде 0:1 Заявка 9 2 2 5 5 - 10 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Нмеча Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Остенде
1.82
5.60
3.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 5.60 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.30 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.88 3.98
  1.27 5.28 11.94

Самый высокий коэффициент на матч «Андерлехт» – «Остенде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андерлехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Остенде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андерлехт» – «Остенде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.03 11.00 1.02 6.80 1.08 3.55 1.27 2.55 1.48 2.03 1.79 1.78 2.03 1.50 2.48 1.25 3.75 1.08 7.00 1.07 7.50 1.01 10.00 1.01 14.50
11.00 1.01 10.00 1.02 4.40 1.20 3.26 1.34 2.29 1.69 1.76 2.06 1.48 2.57 1.22 3.88 1.16 4.85 1.04 7.90
4.80 1.20 5.00 1.18 3.05 1.39 2.37 1.61 2.07 1.80 1.75 2.13 1.55 2.50 1.44 2.86 1.50 2.66 1.32 3.44 1.19 4.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.31 1.57 2.18 1.68 1.47 3.90 1.16 4.50 1.04 9.00
3.26 1.34 2.32 1.61 1.57 2.40 1.20 4.60 1.14 5.80
3.44 1.31 2.85 1.43 2.25 1.66 1.75 2.12 1.30 3.49 1.16 5.25 1.32 3.41 1.22 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.91 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.36 3.12 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Андерлехт 1:0 Остенде онлайн

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