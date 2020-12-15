Андерлехт
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Lotto Park
Остенде
1:0
18' ГолНмеча Лукас
10
Влап
Михел
12
Мукайру
Пол
28
Юбер
Гийом
23
Скуласон
Ари
25
Батай
Йелле
29
Д'Хасе
Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
18'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|8 (3)
|0.47
|2.
|Тау Перси
|4
|0.24
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.12
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.12
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.12
|6.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.12
|7.
|Версхарен Яри
|2
|0.12
|8.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.12
|9.
|Мукайру Пол
|1
|0.06
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.06
|11.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|5 (1)
|0.29
|2.
|Гейе Махтар
|5 (1)
|0.29
|3.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.18
|4.
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.12
|5.
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.06
|6.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.06
|7.
|Хендри Джек
|1
|0.06
|8.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.06
|9.
|Танье Антон
|1
|0.06
|10.
|Теате Артур
|1
|0.06
|11.
|Батай Йелле
|0
|0
|12.
|Квасина Марко
|0
|0
|13.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|4
|0
|2.
|Цуль Петер
|3
|0
|3.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|4.
|Требель Адриен
|2
|0
|5.
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|6.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|7.
|Влап Михел
|2
|0
|8.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|9.
|Нмеча Лукас
|2
|0
|10.
|Димата Ландри
|2
|0
|11.
|Амузу Френсис
|2
|0
|12.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|13.
|Куллен Джош
|1
|0
|14.
|Тау Перси
|1
|0
|15.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|16.
|Кана Марко
|1
|0
|17.
|Докю Жереми
|1
|0
|18.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|19.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|20.
|Колассен Антуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|6
|2
|2.
|Гейе Махтар
|6
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|4
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|5.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0
|6.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|7.
|Теате Артур
|3
|0
|8.
|Скуласон Ари
|2
|0
|9.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|10.
|Квасина Марко
|2
|0
|11.
|Матам Тео Ндика
|2
|0
|12.
|Танье Антон
|2
|0
|13.
|Хендри Джек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|8% (2)
|8% (2)
|28% (7)
|20% (5)
|24% (6)
|12% (3)
|Остенде
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =10 -3Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт
Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант
Остенде Последние 20 матчей: +9 =4 -7Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде
Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Андерлехт 5:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Остенде Первый дивизион А Андерлехт 3:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Андерлехт Лига Про Остенде 0:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Андерлехт 2:1 Остенде Лига Про Остенде 4:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 11
|33
|2.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 27
|29
|5.
|Андерлехт
|1:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|27 - 20
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Антверпен
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 25
|25
|8.
|Стандард
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 16
|25
|9.
|Остенде
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 20
|22
|10.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 24
|20
|12.
|Гент
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|24 - 26
|19
|13.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|24 - 32
|18
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|17
|6
|0
|11
|25 - 32
|18
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|24 - 31
|14
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|14
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|1:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|5.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|6.
|Антверпен
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Остенде
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 5
|17
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|6.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|8.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|12.
|Андерлехт
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|13.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|16.
|Остенде
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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