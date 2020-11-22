Фулхэм
1:2
Первый тайм: 32'
Стадион: Крэйвен Коттедж
Эвертон
0:1
1' ГолКалверт-Льюин Доминик
1:1
15' ГолРид Бобби
1:2
29' ГолКалверт-Льюин Доминик
29' Желтая карточкаРид Бобби
34
Эйна
Ола
18
Лемина
Марио
21
Рид
Харрисон
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
1'
29'
29'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.22
|2.
|Рид Бобби
|2
|0.22
|3.
|Кэрни Том
|1
|0.11
|4.
|Эйна Ола
|1
|0.11
|5.
|Лукмен Адемола
|1
|0.11
|6.
|Тете Кенни
|0
|0
|7.
|Рид Харрисон
|0
|0
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|9
|1
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.33
|3.
|Кин Майкл
|2
|0.22
|4.
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.11
|5.
|Бернард Дуарте
|1
|0.11
|6.
|Мина Йерри
|1
|0.11
|7.
|Динь Люка
|0
|0
|8.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|9.
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|10.
|Дукуре Абдулай
|0
|0
|11.
|Айуоби Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Абубакар
|1
|1
|2.
|Кэрни Том
|2
|0
|3.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|4.
|Рид Бобби
|2
|0
|5.
|Митрович Александр
|2
|0
|6.
|Одои Денис
|1
|0
|7.
|Гектор Майкл
|1
|0
|8.
|Брайан Джо
|1
|0
|9.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|10.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|11.
|Тете Кенни
|1
|0
|12.
|Рид Харрисон
|1
|0
|13.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|14.
|Лукмен Адемола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|2.
|Аллан Маркес
|3
|0
|3.
|Ришарлисон
|1
|1
|4.
|Динь Люка
|0
|1
|5.
|Тосун Дженк
|1
|0
|6.
|Родригес Хамес
|1
|0
|7.
|Гомеш Андре
|1
|0
|8.
|Бернард Дуарте
|1
|0
|9.
|Мина Йерри
|1
|0
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|12.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Эвертон
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль
Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Эвертон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Фулхэм 2:1 Эвертон Кубок лиги Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Фулхэм Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Фулхэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|7.
|Эвертон
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм 1:2 Эвертон
Исход игры
Фулхэм
6% (9)
Ничья
12.7% (19)
Эвертон
81.3% (122)
Тотал 2.5
Больше
69.59% (103)
Меньше
30.41% (45)
Обе команды забьют
Да
79.05% (117)
Нет
20.95% (31)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
60% (90)
1:1 Ничья
10.7% (16)
0:1 Эвертон
8.7% (13)
0:2 Эвертон
7.3% (11)
2:1 Фулхэм
3.3% (5)
1:0 Фулхэм
2.7% (4)
1:3 Эвертон
1.3% (2)
0:3 Эвертон
1.3% (2)
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