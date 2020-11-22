Родригес пробил по воротам с двадцати метров, но попал в соперника.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! КАЛВЕРТ-ЛЬЮИН!!! Красивую многоходовую комбинацию провели гости. Динь в завершении справа прострелил к воротам, где Калверт-Льюин переправил мяч в сетку ворот.

Родригес от углового флага навесил к воротам. Лондонцы выбили мяч на чужую половину поля.

27' Ареола забрал мяч в руки после навеса Родригеса справа.

26' Эйна справа с семнадцати метров не попал в ближний верхний угол ворот.

25' Харрисон Рид с двадцати четырёх метров пробил немного выше перекладины.

24' Динь слева навесил на дальнюю штангу, куда вышел Ареола и опередил вверху Калверт-Льюина.

23' Родригес подачу от углового флага исполнил слабо. Хозяева на ближней штанге спокойно вынесли мяч от ворот.

22' Исполнили гости угловой удар. Игроки "Фулхэма" выбили мяч к центральному кругу.

21' Ришарлисон здорово по центру прошёл вперёд, обыгрывая соперников. Удар бразильца с четырнадцати метров в правый угол Ареола в броске парировал.

20' Эйна в центре поля толкнул в спину Диня.

18' Калверт-Льюин отправил мяч в сетку после прострела Гордфри справа, но гол не засчитан из-за офсайда у нападающего "Эвертона".

17' Лукмен слева пас в штрафную площадь на ход Робинсону сделал чуть сильно. Пикфорд вышел на перехват и забрал мяч в руки.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

БОББИ РИД!!! Кэрни справа вывел к воротам Бобби Рида, который ушёл от Мины и точно пробил в дальний угол мимо Пикфорда.

15' Разыграли хозяева угловой удар, увлеклись на фланге комбинациями и к воротам мяч не доставили.

14' После прострела слева Бобби Рид пробил рядом с правой штангой.

13' Айуоби справа навесил к воротам. Калверт-Льюин не смог воспользоваться ошибкой Бобби Рида, и мяч отскочил к Ареола.

12' "Эвертон" в центре поля спокойно контролирует мяч. Забросы вперёд у гостей не проходят.

10' Ришарлисон перед чужой штрафной площадью перехватил мяч, но внутрь по центру не смог прорваться.

9' Хозяева неудачно разыграли и угловой удар. Кэрни получил обратную передачу, не успев выйти из офсайда.

8' Кэрни неудачно исполнил штрафной удар с правого фланга. Ришарлисон отправил мяч головой за боковую линию поля после подачи Тома.

7' Робинсон слева устремился вперёд, но передачу сделал в ноги сопернику.

5' "Фулхэму" никак не удаётся наладить комбинационную игру впереди. Гости постоянно перехватывают передачи соперников.

4' Динь справа неудачно обыгрался с партнёром и упустил мяч за боковую линию поля.

2' "Фулхэм" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Эвертон" - в жёлтых футболках и синих трусах.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КАЛВЕРТ-ЛЬЮИН!!! Ришарлисон у чужой штрафной площади перехватил мяч, слева прорвался внутрь и прострелил в центр на Калверт-Льюина, который скрытым ударом переправил мяч в дальний угол.