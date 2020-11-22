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  3. Англия
Фулхэм
1:2
Первый тайм: 32'

Стадион:
Эвертон
0'
0:1
1' Гол
Калверт-Льюин Доминик
1:1
15' Гол
Рид Бобби
1:2
29' Гол
Калверт-Льюин Доминик
29' Желтая карточка
Рид Бобби
32'
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
33
Робинсон
Энтони
18
Лемина
Марио
21
Рид
Харрисон
17
Кавалейру
Иван
10
Кэрни
Том
19
Лукмен
Адемола
14
Рид
Бобби
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
17
Айуоби
Алекс
19
Родригес
Хамес
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
Фулхэм
4-2-3-1
Эвертон
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Калверт-Льюин Доминик
(Ришарлисон)
15'
Рид Бобби
(Кэрни Том)
1:1
29'
1:2
Калверт-Льюин Доминик
(Динь Люка)
29'
Рид Бобби
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 0.22
2. Рид Бобби 2 0.22
3. Кэрни Том 1 0.11
4. Эйна Ола 1 0.11
5. Лукмен Адемола 1 0.11
6. Тете Кенни 0 0
7. Рид Харрисон 0 0
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 9 1
2. Родригес Хамес 3 0.33
3. Кин Майкл 2 0.22
4. Ришарлисон 1 (1) 0.11
5. Бернард Дуарте 1 0.11
6. Мина Йерри 1 0.11
7. Динь Люка 0 0
8. Коулмэн Шеймус 0 0
9. Сигурдссон Гильфи 0 0
10. Дукуре Абдулай 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Камара Абубакар 1 1
2. Кэрни Том 2 0
3. Ле Маршан Максим 2 0
4. Рид Бобби 2 0
5. Митрович Александр 2 0
6. Одои Денис 1 0
7. Гектор Майкл 1 0
8. Брайан Джо 1 0
9. Кавалейру Иван 1 0
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0
11. Тете Кенни 1 0
12. Рид Харрисон 1 0
13. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
14. Лукмен Адемола 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 3 0
2. Аллан Маркес 3 0
3. Ришарлисон 1 1
4. Динь Люка 0 1
5. Тосун Дженк 1 0
6. Родригес Хамес 1 0
7. Гомеш Андре 1 0
8. Бернард Дуарте 1 0
9. Мина Йерри 1 0
10. Холгейт Мэйсон 1 0
11. Калверт-Льюин Доминик 1 0
12. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Эвертон 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль
Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Эвертон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Фулхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:1 Фулхэм Премьер-лига
Фулхэм 2:1 Эвертон Кубок лиги Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Фулхэм Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Фулхэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
5. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
6. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
7. Эвертон 1:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 15 14
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
11. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
12. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
13. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Фулхэм 1:1 Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
18. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Первый тайм
  • Офсайд
    33'
    Лукмен оказался в офсайде.
  • Угловой
    32'
    Родригес от углового флага навесил к воротам. Лондонцы выбили мяч на чужую половину поля.
  • Желтая карточка
    31'
    Бобби Рид за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • 2 гола - дубль!
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    КАЛВЕРТ-ЛЬЮИН!!! Красивую многоходовую комбинацию провели гости. Динь в завершении справа прострелил к воротам, где Калверт-Льюин переправил мяч в сетку ворот.
  • 28'
    Родригес пробил по воротам с двадцати метров, но попал в соперника.
  • 27'
    Ареола забрал мяч в руки после навеса Родригеса справа.
  • Опасный момент
    26'
    Эйна справа с семнадцати метров не попал в ближний верхний угол ворот.
  • 25'
    Харрисон Рид с двадцати четырёх метров пробил немного выше перекладины.
  • 24'
    Динь слева навесил на дальнюю штангу, куда вышел Ареола и опередил вверху Калверт-Льюина.
  • Угловой
    23'
    Родригес подачу от углового флага исполнил слабо. Хозяева на ближней штанге спокойно вынесли мяч от ворот.
  • Угловой
    22'
    Исполнили гости угловой удар. Игроки "Фулхэма" выбили мяч к центральному кругу.
  • Опасный момент
    21'
    Ришарлисон здорово по центру прошёл вперёд, обыгрывая соперников. Удар бразильца с четырнадцати метров в правый угол Ареола в броске парировал.
  • Фол, нарушение
    20'
    Эйна в центре поля толкнул в спину Диня.
  • Офсайд
    18'
    Калверт-Льюин отправил мяч в сетку после прострела Гордфри справа, но гол не засчитан из-за офсайда у нападающего "Эвертона".
  • 17'
    Лукмен слева пас в штрафную площадь на ход Робинсону сделал чуть сильно. Пикфорд вышел на перехват и забрал мяч в руки.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    БОББИ РИД!!! Кэрни справа вывел к воротам Бобби Рида, который ушёл от Мины и точно пробил в дальний угол мимо Пикфорда.
  • Угловой
    15'
    Разыграли хозяева угловой удар, увлеклись на фланге комбинациями и к воротам мяч не доставили.
  • Опасный момент
    14'
    После прострела слева Бобби Рид пробил рядом с правой штангой.
  • 13'
    Айуоби справа навесил к воротам. Калверт-Льюин не смог воспользоваться ошибкой Бобби Рида, и мяч отскочил к Ареола.
  • 12'
    "Эвертон" в центре поля спокойно контролирует мяч. Забросы вперёд у гостей не проходят.
  • 10'
    Ришарлисон перед чужой штрафной площадью перехватил мяч, но внутрь по центру не смог прорваться.
  • Угловой
    9'
    Хозяева неудачно разыграли и угловой удар. Кэрни получил обратную передачу, не успев выйти из офсайда.
  • 8'
    Кэрни неудачно исполнил штрафной удар с правого фланга. Ришарлисон отправил мяч головой за боковую линию поля после подачи Тома.
  • 7'
    Робинсон слева устремился вперёд, но передачу сделал в ноги сопернику.
  • 5'
    "Фулхэму" никак не удаётся наладить комбинационную игру впереди. Гости постоянно перехватывают передачи соперников.
  • 4'
    Динь справа неудачно обыгрался с партнёром и упустил мяч за боковую линию поля.
  • 2'
    "Фулхэм" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Эвертон" - в жёлтых футболках и синих трусах.
  • Описание гола
    1'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КАЛВЕРТ-ЛЬЮИН!!! Ришарлисон у чужой штрафной площади перехватил мяч, слева прорвался внутрь и прострелил в центр на Калверт-Льюина, который скрытым ударом переправил мяч в дальний угол.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Крэйвен Коттедж"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 9 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Фулхэм» и «Эвертон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 150
    Фулхэм 6% (9)
    X 12.7% (19)
    Эвертон 81.3% (122)
    Все прогнозы
    1.92 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Эвертон
    9.00
    5.10
    1.93
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 5.10 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 4.33 3.84 1.84
  4.60 3.33 1.93

Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5
11.25 1.04 9.60 1.06 3.68 1.29 2.82 1.44 1.97 1.93 1.52 2.57 1.36 3.20 1.16 5.50 1.12 6.30 1.04 12.00
4.15 1.26 3.17 1.40 2.40 1.63 2.04 1.87 1.81 2.10 1.58 2.51 2.45 1.60 2.67 1.52 2.30 1.68 1.93 1.96 1.66 2.33 1.51 2.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
3.04 1.38 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
3.34 1.36 2.75 1.49 2.16 1.77 1.69 2.26 3.26 1.37 2.69 1.51 2.10 1.80 1.68 2.30 1.97 1.93 1.62 2.42 1.27 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
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Прогнозы на матч Фулхэм 1:2 Эвертон

Исход игры
Фулхэм
6% (9)
Ничья
12.7% (19)
Эвертон
81.3% (122)
Тотал 2.5
Больше
69.59% (103)
Меньше
30.41% (45)
Обе команды забьют
Да
79.05% (117)
Нет
20.95% (31)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
60% (90)
1:1 Ничья
10.7% (16)
0:1 Эвертон
8.7% (13)
0:2 Эвертон
7.3% (11)
2:1 Фулхэм
3.3% (5)
1:0 Фулхэм
2.7% (4)
1:3 Эвертон
1.3% (2)
0:3 Эвертон
1.3% (2)
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