Фулхэм
Позже
Стадион: Крэйвен Коттедж
Эвертон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.25
|2.
|Рид Бобби
|2
|0.25
|3.
|Кэрни Том
|1
|0.13
|4.
|Эйна Ола
|1
|0.13
|5.
|Лукмен Адемола
|1
|0.13
|6.
|Тете Кенни
|0
|0
|7.
|Рид Харрисон
|0
|0
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|8
|1
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.38
|3.
|Кин Майкл
|2
|0.25
|4.
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.13
|5.
|Бернард Дуарте
|1
|0.13
|6.
|Мина Йерри
|1
|0.13
|7.
|Динь Люка
|0
|0
|8.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|9.
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|10.
|Дукуре Абдулай
|0
|0
|11.
|Айуоби Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Абубакар
|1
|1
|2.
|Кэрни Том
|2
|0
|3.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|4.
|Рид Бобби
|2
|0
|5.
|Митрович Александр
|2
|0
|6.
|Одои Денис
|1
|0
|7.
|Гектор Майкл
|1
|0
|8.
|Брайан Джо
|1
|0
|9.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|10.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|11.
|Тете Кенни
|1
|0
|12.
|Рид Харрисон
|1
|0
|13.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|14.
|Лукмен Адемола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|2.
|Аллан Маркес
|3
|0
|3.
|Ришарлисон
|1
|1
|4.
|Динь Люка
|0
|1
|5.
|Тосун Дженк
|1
|0
|6.
|Родригес Хамес
|1
|0
|7.
|Гомеш Андре
|1
|0
|8.
|Бернард Дуарте
|1
|0
|9.
|Мина Йерри
|1
|0
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|12.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Эвертон
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль
Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Эвертон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Фулхэм 2:1 Эвертон Кубок лиги Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Фулхэм Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Фулхэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|6.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Прогнозы на матч Фулхэм - Эвертон
Исход игры
Фулхэм
7.4% (4)
Ничья
14.8% (8)
Эвертон
77.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (36)
Меньше
30.77% (16)
Обе команды забьют
Да
76.92% (40)
Нет
23.08% (12)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
57.4% (31)
1:1 Ничья
11.1% (6)
0:2 Эвертон
7.4% (4)
0:1 Эвертон
5.6% (3)
1:0 Фулхэм
3.7% (2)
0:3 Эвертон
3.7% (2)
2:1 Фулхэм
3.7% (2)
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