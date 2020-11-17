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Фулхэм
 
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Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 0.25
2. Рид Бобби 2 0.25
3. Кэрни Том 1 0.13
4. Эйна Ола 1 0.13
5. Лукмен Адемола 1 0.13
6. Тете Кенни 0 0
7. Рид Харрисон 0 0
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 8 1
2. Родригес Хамес 3 0.38
3. Кин Майкл 2 0.25
4. Ришарлисон 1 (1) 0.13
5. Бернард Дуарте 1 0.13
6. Мина Йерри 1 0.13
7. Динь Люка 0 0
8. Коулмэн Шеймус 0 0
9. Сигурдссон Гильфи 0 0
10. Дукуре Абдулай 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Камара Абубакар 1 1
2. Кэрни Том 2 0
3. Ле Маршан Максим 2 0
4. Рид Бобби 2 0
5. Митрович Александр 2 0
6. Одои Денис 1 0
7. Гектор Майкл 1 0
8. Брайан Джо 1 0
9. Кавалейру Иван 1 0
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0
11. Тете Кенни 1 0
12. Рид Харрисон 1 0
13. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
14. Лукмен Адемола 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 3 0
2. Аллан Маркес 3 0
3. Ришарлисон 1 1
4. Динь Люка 0 1
5. Тосун Дженк 1 0
6. Родригес Хамес 1 0
7. Гомеш Андре 1 0
8. Бернард Дуарте 1 0
9. Мина Йерри 1 0
10. Холгейт Мэйсон 1 0
11. Калверт-Льюин Доминик 1 0
12. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Эвертон 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль
Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Эвертон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Фулхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:1 Фулхэм Премьер-лига
Фулхэм 2:1 Эвертон Кубок лиги Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Фулхэм Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Фулхэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Астон Вилла Заявка 7 5 0 2 18 - 9 15
6. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
11. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 2 дня 9 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Фулхэм 7.4% (4)
    X 14.8% (8)
    Эвертон 77.8% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Эвертон
    4.03
    3.87
    1.94
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      4.03 3.87 1.94

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
    4.44 1.25 2.58 1.57 2.16 1.78 1.93 1.99 1.69 2.32 1.55 2.64 1.45 2.94 1.17 5.79
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
    3.40 1.36 2.80 1.49 2.20 1.75 1.72 2.23 1.51 2.72
    Где смотреть матч Фулхэм - Эвертон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Эвертон

    Исход игры
    Фулхэм
    7.4% (4)
    Ничья
    14.8% (8)
    Эвертон
    77.8% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (36)
    Меньше
    30.77% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (40)
    Нет
    23.08% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Эвертон
    57.4% (31)
    1:1 Ничья
    11.1% (6)
    0:2 Эвертон
    7.4% (4)
    0:1 Эвертон
    5.6% (3)
    1:0 Фулхэм
    3.7% (2)
    0:3 Эвертон
    3.7% (2)
    2:1 Фулхэм
    3.7% (2)
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