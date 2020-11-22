32
Матип
Жоэль
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
15
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|8 (4)
|1
|2.
|Мане Садио
|4
|0.5
|3.
|Жота Диогу
|3
|0.38
|4.
|Фирмино Роберто
|1
|0.13
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.13
|6.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.13
|7.
|Шакири Джердан
|0
|0
|8.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|8 (5)
|1
|2.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.38
|3.
|Барнс Харви
|2
|0.25
|4.
|Кастань Тимоти
|1
|0.13
|5.
|Прает Деннис
|1
|0.13
|6.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.13
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.13
|8.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|9.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мане Садио
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Матип Жоэль
|1
|0
|4.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|5.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|4
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|3.
|Менди Нампалис
|2
|0
|4.
|Фофана Уэсли
|2
|0
|5.
|Перес Айосе
|1
|0
|6.
|Фухс Кристиан
|1
|0
|7.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|8.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|9.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|10.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|11.
|Томас Люк
|1
|0
|12.
|Джастин Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|Лестер
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|41.18% (7)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд
Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер
Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Ливерпуль 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Лестер 2:0 Ливерпуль Кубок лиги Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Лестер 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Лестер Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ливерпуль - Лестер
Исход игры
Ливерпуль
80.8% (126)
Ничья
14.1% (22)
Лестер
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
79.08% (121)
Меньше
20.92% (32)
Обе команды забьют
Да
84.31% (129)
Нет
15.69% (24)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
53.2% (83)
3:1 Ливерпуль
9% (14)
1:1 Ничья
7.7% (12)
1:0 Ливерпуль
6.4% (10)
2:2 Ничья
5.1% (8)
2:0 Ливерпуль
5.1% (8)
3:2 Ливерпуль
3.8% (6)
1:2 Лестер
3.2% (5)
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