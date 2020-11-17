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Ливерпуль
 
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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 8 (4) 1
2. Мане Садио 4 0.5
3. Жота Диогу 3 0.38
4. Фирмино Роберто 1 0.13
5. Робертсон Эндрю 1 0.13
6. Ван Дейк Виргил 1 0.13
7. Шакири Джердан 0 0
8. Александер-Арнольд Трент 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 8 (5) 1
2. Тилеманс Юри 3 (2) 0.38
3. Барнс Харви 2 0.25
4. Кастань Тимоти 1 0.13
5. Прает Деннис 1 0.13
6. Мэддисон Джеймс 1 0.13
7. Джастин Джеймс 1 0.13
8. Юндер Дженгиз 0 0
9. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Александер-Арнольд Трент 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 4 0
2. Тилеманс Юри 3 0
3. Менди Нампалис 2 0
4. Фофана Уэсли 2 0
5. Перес Айосе 1 0
6. Фухс Кристиан 1 0
7. Амарти Даниэль 1 0
8. Кастань Тимоти 1 0
9. Мэддисон Джеймс 1 0
10. Сёюнджю Чаглар 1 0
11. Томас Люк 1 0
12. Джастин Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 16.67% (3) 11.11% (2) 27.78% (5) 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Лестер 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 41.18% (7)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд
Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер
Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Лестер 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Лестер Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Лестер 2:0 Ливерпуль Кубок лиги Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Лестер 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Лестер Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Астон Вилла Заявка 7 5 0 2 18 - 9 15
6. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
11. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Ливерпуль 84.9% (45)
    X 9.4% (5)
    Лестер 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Лестер
    1.96
    3.88
    3.74
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.96 3.88 3.74

    Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
    5.24 1.18 2.44 1.59 2.18 1.72 1.92 1.95 1.70 2.22 1.57 2.49 1.22 4.57
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
    3.08 1.39 2.44 1.58 1.85 2.01 1.58 2.42 1.40 3.05
    Где смотреть матч Ливерпуль - Лестер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Лестер

    Исход игры
    Ливерпуль
    84.9% (45)
    Ничья
    9.4% (5)
    Лестер
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.31% (43)
    Меньше
    15.69% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (45)
    Нет
    11.76% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    58.5% (31)
    3:1 Ливерпуль
    9.4% (5)
    2:0 Ливерпуль
    5.7% (3)
    3:2 Ливерпуль
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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