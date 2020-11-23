  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Бёрнли
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Кристал Пэлас
0' 3'
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
31
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
8
Куйяте
Шейку
6
Дэнн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
10
Таунсенд
Андрос
44
Ридевальд
Жайро
18
Макартур
Джеймс
25
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
23
Бачуайи
Миши
Бёрнли
4-4-2
Кристал Пэлас
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вествуд Эшли 1 0.14
2. Вуд Крис 1 0.14
3. Данн Джимми 1 0.14
4. Макнил Дуайт 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 5 (2) 0.63
2. Таунсенд Андрос 1 0.13
3. Эзе Эберечи 1 0.13
4. Дэнн Скотт 1 0.13
5. Куйяте Шейку 1 0.13
6. Айю Джордан 1 0.13
7. Ридевальд Жайро 1 0.13
8. Бачуайи Миши 0 0
9. Шлупп Джеффри 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Лонг Кевин 2 0
3. Барнс Эшли 1 0
4. Родригес Джей 1 0
5. Вествуд Эшли 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Тарковски Джеймс 1 0
8. Браунхилл Джош 1 0
9. Макнил Дуайт 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Макартур Джеймс 2 0
2. Гуаита Висенте 2 0
3. Уорд Джоэл 2 0
4. Заха Уилфрид 2 0
5. Миливоевич Лука 0 1
6. Маккарти Джеймс 1 0
7. Ван Анхольт Патрик 1 0
8. Шлупп Джеффри 1 0
9. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0
 Кристал Пэлас 36.36% (4) 27.27% (3) 0 0 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли
Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Премьер-лига
Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 5:0 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 21 - 16 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
10. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
12. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
13. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
15. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
18. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
  • Первый тайм
  • Угловой
    4'
    Игроки "Кристал Пэлас" разыграли корнер, затем с правого фланга последовала подача к линии вратарской, Поуп грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    3'
    Клайн пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади, Поуп занял грамотную позицию и спокойно перевёл мяч на угловой. 
  • 2'
    Родригес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Данна. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва за очки, которые очень нужны "Бёрнли", чтобы выбраться из зоны вылета. "Кристал Пэлас" также в случае победы может добраться до зоны Лиги Европы, а поэтому и команда Роя Ходжсона должна сделать всё возможное, чтобы на "Терф Мур" набрать заветные очки. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче девятого тура чемпионата Англии между "Бёрнли" и лондонским "Кристал Пэлас". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Кевин Френд из Лестершира. Помогать ему на бровках будут Саймон Бэк из Бедфордшира и Эдриан Холмс. Резервным арбитром на этот матч назначен Майк Дин из Хесволла. 
    • Прогнозы 153
    Бёрнли 25.5% (39)
    X 38.6% (59)
    Кристал Пэлас 35.9% (55)
    -1
    выиграет Кристал Пэлас, со счетом 0:1
    https://www.liveresult.ru/football/matches/match1026773_Burnley-Crystal_Palace-online/forecast
    milanova #
    Все прогнозы
    2.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.85
    3.15
    3.00
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 2.95 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.66 3.12 2.99
  2.70 3.15 3.00

Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.50 1.09 5.95 1.14 2.69 1.48 2.01 1.83 1.60 2.49 1.31 3.52 1.23 4.30 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 17.75
8.38 1.10 3.03 1.42 2.65 1.53 2.24 1.71 1.88 2.04 1.66 2.34 1.50 2.76 1.25 4.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.54 1.61 2.31 1.31 3.45 1.08 7.70 1.06 9.10
2.70 1.51 2.21 1.72 1.73 2.22 1.47 2.83 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
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Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Бёрнли
25.5% (39)
Ничья
38.6% (59)
Кристал Пэлас
35.9% (55)
Тотал 2.5
Больше
33.77% (51)
Меньше
66.23% (100)
Обе команды забьют
Да
68.21% (103)
Нет
31.79% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (52)
1:2 Кристал Пэлас
18.3% (28)
0:1 Кристал Пэлас
15% (23)
1:0 Бёрнли
11.1% (17)
2:1 Бёрнли
10.5% (16)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Бёрнли
2.6% (4)
0:2 Кристал Пэлас
1.3% (2)
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