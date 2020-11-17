Бёрнли
Позже
Стадион: Терф Мур
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вествуд Эшли
|1
|0.14
|2.
|Вуд Крис
|1
|0.14
|3.
|Данн Джимми
|1
|0.14
|4.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.63
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.13
|3.
|Эзе Эберечи
|1
|0.13
|4.
|Дэнн Скотт
|1
|0.13
|5.
|Куйяте Шейку
|1
|0.13
|6.
|Айю Джордан
|1
|0.13
|7.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.13
|8.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|9.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Лонг Кевин
|2
|0
|3.
|Барнс Эшли
|1
|0
|4.
|Родригес Джей
|1
|0
|5.
|Вествуд Эшли
|1
|0
|6.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|7.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|8.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|9.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макартур Джеймс
|2
|0
|2.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|2
|0
|5.
|Миливоевич Лука
|0
|1
|6.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|7.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|8.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|9.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Кристал Пэлас
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|0
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли
Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 5:0 Бёрнли
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|6.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|2.76
|3.22
|2.80
|
|2.88
|3.08
|2.85
Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бёрнли - Кристал Пэлас
Исход игры
Бёрнли
32.1% (25)
Ничья
38.5% (30)
Кристал Пэлас
29.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
30.26% (23)
Меньше
69.74% (53)
Обе команды забьют
Да
64.47% (49)
Нет
35.53% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (26)
0:1 Кристал Пэлас
16.7% (13)
2:1 Бёрнли
14.1% (11)
1:0 Бёрнли
12.8% (10)
1:2 Кристал Пэлас
11.5% (9)
0:0 Ничья
2.6% (2)
2:0 Бёрнли
2.6% (2)
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