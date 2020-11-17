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Бёрнли
 
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Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вествуд Эшли 1 0.14
2. Вуд Крис 1 0.14
3. Данн Джимми 1 0.14
4. Макнил Дуайт 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 5 (2) 0.63
2. Таунсенд Андрос 1 0.13
3. Эзе Эберечи 1 0.13
4. Дэнн Скотт 1 0.13
5. Куйяте Шейку 1 0.13
6. Айю Джордан 1 0.13
7. Ридевальд Жайро 1 0.13
8. Бачуайи Миши 0 0
9. Шлупп Джеффри 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Лонг Кевин 2 0
3. Барнс Эшли 1 0
4. Родригес Джей 1 0
5. Вествуд Эшли 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Тарковски Джеймс 1 0
8. Браунхилл Джош 1 0
9. Макнил Дуайт 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Макартур Джеймс 2 0
2. Гуаита Висенте 2 0
3. Уорд Джоэл 2 0
4. Заха Уилфрид 2 0
5. Миливоевич Лука 0 1
6. Маккарти Джеймс 1 0
7. Ван Анхольт Патрик 1 0
8. Шлупп Джеффри 1 0
9. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0
 Кристал Пэлас 36.36% (4) 27.27% (3) 0 0 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли
Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Премьер-лига
Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 5:0 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Астон Вилла Заявка 7 5 0 2 18 - 9 15
6. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
11. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2020, осталось 2 дня 15 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 78
    Бёрнли 32.1% (25)
    X 38.5% (30)
    Кристал Пэлас 29.5% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.88
    3.22
    2.85
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.22 2.80
      2.88 3.08 2.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.70 1.09 6.10 1.13 2.69 1.48 2.00 1.83 1.60 2.49 1.27 3.84 1.19 4.80 1.06 9.40 1.05 10.25 1.00 20.00
    7.85 1.11 2.81 1.49 2.43 1.62 2.06 1.85 1.75 2.19 1.58 2.53 1.21 4.88
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.53 1.64 2.26 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
    2.57 1.55 2.11 1.80 1.62 2.39 1.41 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.12 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
    Где смотреть матч Бёрнли - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Бёрнли
    32.1% (25)
    Ничья
    38.5% (30)
    Кристал Пэлас
    29.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.26% (23)
    Меньше
    69.74% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    64.47% (49)
    Нет
    35.53% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (26)
    0:1 Кристал Пэлас
    16.7% (13)
    2:1 Бёрнли
    14.1% (11)
    1:0 Бёрнли
    12.8% (10)
    1:2 Кристал Пэлас
    11.5% (9)
    0:0 Ничья
    2.6% (2)
    2:0 Бёрнли
    2.6% (2)
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