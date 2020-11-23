  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Саутгемптон
0' 39'
11
Патрисиу
Руй
22
Семеду
Нелсон
49
Килман
Макс
15
Боли
Вийи
3
Аит-Нури
Раян
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
6
Ромеу
Ориоль
8
Уорд-Праус
Джеймс
12
Дженепо
Мусса
10
Адамс
Че
32
Уолкотт
Тео
Вулверхэмптон
4-3-3
Саутгемптон
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.44
2. Поденсе Даниэл 1 0.11
3. Нету Педру 1 0.11
4. Саисс Ромен 1 0.11
5. Аит-Нури Раян 1 0.11
6. Килман Макс 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 5 (1) 0.56
2. Адамс Че 3 0.33
3. Уорд-Праус Джеймс 3 0.33
4. Вестергор Янник 2 0.22
5. Армстронг Стюарт 1 0.11
6. Ромеу Ориоль 1 0.11
7. Дженепо Мусса 1 0.11
8. Уолкотт Тео 0 0
9. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 2 0
2. Коди Конор 1 0
3. Моутинью Жоау 1 0
4. Марсал Фернандо 1 0
5. Дендонкер Леандер 1 0
6. Килман Макс 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 3 0
2. Уокер-Питерс Кайл 3 0
3. Бертранд Райан 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Уорд-Праус Джеймс 1 0
6. Адамс Че 1 0
7. Дженепо Мусса 1 0
8. Диало Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Саутгемптон 12.5% (2) 12.5% (2) 37.5% (6) 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:2 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вулверхэмптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 21 - 16 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
11. Кристал Пэлас Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
12. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
13. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
15. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Бёрнли Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
  • Первый тайм
  • Угловой
    41'
    Аит-Нури на правом фланге нарушил правила против Адамса. Игроки "Саутгемптона" теперь уже заработали неплохой стандарт. 
  • Угловой
    40'
    Моутинью разыграл угловой с Аит-Нури, далее Раян ушёл к лицевой линии и выполнил подачу к линии вратарской, Вестергор головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    39'
    Моутинью со стандарта выполнил хорошую подачу к правому углу вратарской, Поденсе головой отправил мяч под перекладину, но Маккарти успел среагировать и перевести мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Вестергор на правом фланге сбил Траоре. "Вулверхэмптон" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • 37'
    Траоре попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Бертрандом Адама потерял мяч. 
  • Угловой
    36'
    Уорд-Праус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Боли головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 35'
    Дженепо с левого фланга сместился в центр, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной, Адамс в касание пробил по воротам, мяч попал в Боли и ушёл на угловой. 
  • 34'
    Семеду с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Поденсе в борьбе с Уокером-Питерсом не смог головой направить мяч в ближний угол ворот. 
  • Опасный момент
    33'
    Адамс выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, Армстронг в падении пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 32'
    Траоре перехватил мяч на половине поля "Саутгемптона" у Ромеу, затем Адама немного прошёл вперёд, обыграл пару соперников и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал всё в того же Ромеу, а затем его в левом углу выловил Маккарти. 
  • 31'
    Уорд-Праус со стандарта из центра поля отправил мяч на правый унгол штрафной площади, Вестергор выполнил скидку в центр штрафной, мяч заметался между игроками, Патрисиу попытался сыграть на выходе, но своего голкипера не услышал Боли, который выбил мяч к линии штрафной, где уже пришлось остальным игрокам "Вулверхэмптона" поработать, чтобы его окончательно перехватить. 
  • 30'
    Аит-Нури с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Боли также не дали пробить головой точно в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 29'
    Моутинью со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Климан в борьбе с Вестергором не смог головой пробить в левый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Против Траоре теперь уже нарушил правила Вестергор на правом фланге. Игроки "Вулверхэмптона" готовятся к стандарту. 
  • Судья
    26'
    В эпизоде после подачи Уорд-Прауса Вестергор головой сбросил мяч к правому углу вратарской, был намёк, что Семеду при перехвате мяча подыграл себе рукой, но всё же судьи разобрались, что защитник "Вулверхэмптона" сыграл в рамках правил. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Против Траоре в центре поля были нарушены правила со стороны Беднарека. Игроки "Вулверхэмптона" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 24'
    Уорд-Праус со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Аит-Нури на своей половине поля нарушил правила против Уокера-Питерса. "Саутгемптон" тщательно готовится к стандарту. 
  • Судья
    22'
    Траоре на правом фланге в борьбе с Дженепо оказался на газоне, далее мяч подхватил Бертранд, Андре Марринер показал, что нужно играть дальше. 
  • 21'
    Адамс попытался по центру пройти в штрафную площадь "Вулверхэмптона", Климан грамотно сыграл в подкате и выбил мяч точно на Дендонкера. 
  • 20'
    Попытались сейчас игроки "Вулверхэмптона" использовать высокий прессинг, но пока Маккарти сво своими защитниками действуют без грубых ошибок. 
  • 19'
    И вновь игра у нас начинает застревать в центре поля, команды умудряются даже ауты вбрасывать секунд по тридцать. 
  • 18'
    Аит-Нури на правом фланге у "Вулверхэмптона" пока чувствует себя не очень уверенно, ещё не до конца освоился в АПЛ бывший игрок "Анже". 
  • 17'
    Начинает постепенно "Саутгемптон" пытаться добавлять в скорости в атаке, а то уж у нас совсем игра становилась монотонной. 
  • Опасный момент
    16'
    Армстронг выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Уолкотту, Тео пробил в ближний угол ворот, Патрисиу отбил мяч перед собой, но затем голкипер "Вулверхэмптона" успел его накрыть и не дал тем самым Адамсу сыграть на добивании. 
  • 15'
    Довольно медленно стали действовать обе команды, пока никто не хочет рисковать и брать инициативу на себя, но ничья в этот вечер на самом деле никого не устроит. 
  • 14'
    Игроки "Вулверхэмптона" пока больше времени проводят с мячом, но толку от этого немного, дальше центра поля им довольно трудно пройти. 
  • 13'
    Дендонкер из глубины поля сильно зарядил мяч на ход Траоре по правому флангу, но даже быстрый Адама не смог сохранить его в игре, будет удар от ворот. 
  • 12'
    У "Саутгемптона" также пока довольно тяжело развиваются атаки, много ошибок допускают "святые" при передачах вперёд. 
  • 11'
    Моутинью на левом фланге отыгрался с Поденсе, затем Жоау ушёл к лицевой линии и выполнил подачу к левому углу вратарской, там были только игроки "Саутгемптона". 
  • 10'
    Адамс от радиуса штрафной площади выполнил опасную передачу пяткой на ход Дженепо, Климан за счёт грамотной позиции оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Угловой
    9'
    Моутинью разыграл угловой с Аит-Нури, затем Жоау с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Килман головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Маккарти. 
  • Опасный момент
    8'
    Семеду пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Маккарти в прыжке отбил мяч к правому углу штрафной площади, Дендонкер сыграл на добивании, мяч полетел также под правый угол ворот, Маккарти успел подняться и перевести его на угловой. 
  • 7'
    Моутинью со стандарта пробил точно в "стенку" из игроков "Саутгемптона", которую грамотно выставил Маккарти. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Ромеу у своей штрафной площади нарушил правила против Поденсе. "Вулверхэмптон" заработал очень опасный стандарт. 
  • Угловой
    5'
    Уорд-Праус с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, на этот раз хозяева поля уверенно отбились при стандарте. 
  • Угловой
    4'
    Уолкотт разыграл угловой с Уорд-Праусом, затем Джеймс отдал пас на Армстронга, Стюарт с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после активной борьбы игрокам "Вулверхэмптона" пришлось вновь выбить мяч на угловой, на этот раз это сделал Невеш. 
  • 3'
    Дженепо с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Че неудачно подстроился под мяч и не смог пробить по воротам. 
  • 2'
    Уолкотт попытался по центру пройти к штрафной площади "Вулверхэмптона", но в окружении соперников Тео потерял мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва за три очка, в случае победы "Вулверхэмптон" догонит "Саутгемптон", который располагается в зоне Лиги Европы, а "святые" в свою очередь могут добраться до зоны Лиги чемпионов, но для этого им также нельзя терять очков в этот вечер. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Андре Марринер из Бирмингема. Помогать ему на бровках будут Саймон Лонг из Суффолка и Ричард Уэст из Ист-Райдинга-оф-Йоркшира. Резервным арбитром на этот матч назначен Джонатан Мосс из Лидса. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче девятого тура чемпионата Англии между "Вулверхэмптоном" и "Саутгемптоном". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 153
    Вулверхэмптон 54.2% (83)
    X 29.4% (45)
    Саутгемптон 16.3% (25)
    Все прогнозы
    1.91 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Саутгемптон
    2.53
    3.26
    3.48
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.20 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.26 3.48
  2.80 2.59 3.30

Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.90 1.09 6.35 1.12 2.79 1.45 2.09 1.76 1.64 2.40 1.30 3.60 1.22 4.40 1.07 8.60 1.06 9.40 1.01 18.50
8.33 1.10 3.53 1.32 2.87 1.45 2.08 1.80 1.75 2.15 1.54 2.56 1.71 2.21 1.53 2.61 1.65 2.31 1.48 2.75 1.22 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.67 2.21 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.30
1.20 4.94 1.10 7.99 1.21 4.81 1.44 2.94 1.34 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
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Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Саутгемптон

Исход игры
Вулверхэмптон
54.2% (83)
Ничья
29.4% (45)
Саутгемптон
16.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
49.67% (75)
Меньше
50.33% (76)
Обе команды забьют
Да
74.17% (112)
Нет
25.83% (39)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
30.7% (47)
1:1 Ничья
24.2% (37)
1:0 Вулверхэмптон
18.3% (28)
1:2 Саутгемптон
11.8% (18)
0:0 Ничья
3.3% (5)
0:1 Саутгемптон
2.6% (4)
3:1 Вулверхэмптон
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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