Траоре попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Бертрандом Адама потерял мяч.

Моутинью со стандарта выполнил хорошую подачу к правому углу вратарской, Поденсе головой отправил мяч под перекладину, но Маккарти успел среагировать и перевести мяч на угловой.

Моутинью разыграл угловой с Аит-Нури, далее Раян ушёл к лицевой линии и выполнил подачу к линии вратарской, Вестергор головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Аит-Нури на правом фланге нарушил правила против Адамса. Игроки "Саутгемптона" теперь уже заработали неплохой стандарт.

36' Уорд-Праус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Боли головой выбил мяч подальше от своих ворот.

35' Дженепо с левого фланга сместился в центр, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной, Адамс в касание пробил по воротам, мяч попал в Боли и ушёл на угловой.

34' Семеду с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Поденсе в борьбе с Уокером-Питерсом не смог головой направить мяч в ближний угол ворот.

33' Адамс выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, Армстронг в падении пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

32' Траоре перехватил мяч на половине поля "Саутгемптона" у Ромеу, затем Адама немного прошёл вперёд, обыграл пару соперников и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал всё в того же Ромеу, а затем его в левом углу выловил Маккарти.

31' Уорд-Праус со стандарта из центра поля отправил мяч на правый унгол штрафной площади, Вестергор выполнил скидку в центр штрафной, мяч заметался между игроками, Патрисиу попытался сыграть на выходе, но своего голкипера не услышал Боли, который выбил мяч к линии штрафной, где уже пришлось остальным игрокам "Вулверхэмптона" поработать, чтобы его окончательно перехватить.

30' Аит-Нури с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Боли также не дали пробить головой точно в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

29' Моутинью со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Климан в борьбе с Вестергором не смог головой пробить в левый угол ворот.

27' Против Траоре теперь уже нарушил правила Вестергор на правом фланге. Игроки "Вулверхэмптона" готовятся к стандарту.

26' В эпизоде после подачи Уорд-Прауса Вестергор головой сбросил мяч к правому углу вратарской, был намёк, что Семеду при перехвате мяча подыграл себе рукой, но всё же судьи разобрались, что защитник "Вулверхэмптона" сыграл в рамках правил.

25' Против Траоре в центре поля были нарушены правила со стороны Беднарека. Игроки "Вулверхэмптона" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

24' Уорд-Праус со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

23' Аит-Нури на своей половине поля нарушил правила против Уокера-Питерса. "Саутгемптон" тщательно готовится к стандарту.

22' Траоре на правом фланге в борьбе с Дженепо оказался на газоне, далее мяч подхватил Бертранд, Андре Марринер показал, что нужно играть дальше.

21' Адамс попытался по центру пройти в штрафную площадь "Вулверхэмптона", Климан грамотно сыграл в подкате и выбил мяч точно на Дендонкера.

20' Попытались сейчас игроки "Вулверхэмптона" использовать высокий прессинг, но пока Маккарти сво своими защитниками действуют без грубых ошибок.

19' И вновь игра у нас начинает застревать в центре поля, команды умудряются даже ауты вбрасывать секунд по тридцать.

18' Аит-Нури на правом фланге у "Вулверхэмптона" пока чувствует себя не очень уверенно, ещё не до конца освоился в АПЛ бывший игрок "Анже".

17' Начинает постепенно "Саутгемптон" пытаться добавлять в скорости в атаке, а то уж у нас совсем игра становилась монотонной.

16' Армстронг выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Уолкотту, Тео пробил в ближний угол ворот, Патрисиу отбил мяч перед собой, но затем голкипер "Вулверхэмптона" успел его накрыть и не дал тем самым Адамсу сыграть на добивании.

15' Довольно медленно стали действовать обе команды, пока никто не хочет рисковать и брать инициативу на себя, но ничья в этот вечер на самом деле никого не устроит.

14' Игроки "Вулверхэмптона" пока больше времени проводят с мячом, но толку от этого немного, дальше центра поля им довольно трудно пройти.

13' Дендонкер из глубины поля сильно зарядил мяч на ход Траоре по правому флангу, но даже быстрый Адама не смог сохранить его в игре, будет удар от ворот.

12' У "Саутгемптона" также пока довольно тяжело развиваются атаки, много ошибок допускают "святые" при передачах вперёд.

11' Моутинью на левом фланге отыгрался с Поденсе, затем Жоау ушёл к лицевой линии и выполнил подачу к левому углу вратарской, там были только игроки "Саутгемптона".

10' Адамс от радиуса штрафной площади выполнил опасную передачу пяткой на ход Дженепо, Климан за счёт грамотной позиции оказался первым на мяче и выбил его в аут.

9' Моутинью разыграл угловой с Аит-Нури, затем Жоау с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Килман головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Маккарти.

8' Семеду пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Маккарти в прыжке отбил мяч к правому углу штрафной площади, Дендонкер сыграл на добивании, мяч полетел также под правый угол ворот, Маккарти успел подняться и перевести его на угловой.

7' Моутинью со стандарта пробил точно в "стенку" из игроков "Саутгемптона", которую грамотно выставил Маккарти.

6' Ромеу у своей штрафной площади нарушил правила против Поденсе. "Вулверхэмптон" заработал очень опасный стандарт.

5' Уорд-Праус с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, на этот раз хозяева поля уверенно отбились при стандарте.

4' Уолкотт разыграл угловой с Уорд-Праусом, затем Джеймс отдал пас на Армстронга, Стюарт с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после активной борьбы игрокам "Вулверхэмптона" пришлось вновь выбить мяч на угловой, на этот раз это сделал Невеш.

3' Дженепо с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Че неудачно подстроился под мяч и не смог пробить по воротам.

2' Уолкотт попытался по центру пройти к штрафной площади "Вулверхэмптона", но в окружении соперников Тео потерял мяч.