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Вулверхэмптон
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.5
2. Поденсе Даниэл 1 0.13
3. Нету Педру 1 0.13
4. Саисс Ромен 1 0.13
5. Аит-Нури Раян 1 0.13
6. Килман Макс 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 5 (1) 0.63
2. Адамс Че 3 0.38
3. Уорд-Праус Джеймс 3 0.38
4. Вестергор Янник 2 0.25
5. Армстронг Стюарт 1 0.13
6. Ромеу Ориоль 1 0.13
7. Дженепо Мусса 1 0.13
8. Уолкотт Тео 0 0
9. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 2 0
2. Коди Конор 1 0
3. Моутинью Жоау 1 0
4. Марсал Фернандо 1 0
5. Дендонкер Леандер 1 0
6. Килман Макс 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 3 0
2. Уокер-Питерс Кайл 3 0
3. Бертранд Райан 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Уорд-Праус Джеймс 1 0
6. Адамс Че 1 0
7. Дженепо Мусса 1 0
8. Диало Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Саутгемптон 12.5% (2) 12.5% (2) 37.5% (6) 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:2 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вулверхэмптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Астон Вилла Заявка 7 5 0 2 18 - 9 15
6. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
11. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 76
    Вулверхэмптон 55.3% (42)
    X 23.7% (18)
    Саутгемптон 21.1% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Саутгемптон
    2.33
    3.35
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.35 3.38
      2.33 3.34 3.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.40 1.08 6.80 1.11 2.91 1.42 2.25 1.66 1.69 2.30 1.33 3.38 1.25 4.05 1.09 7.60 1.07 8.50 1.01 16.75
    3.08 1.41 2.69 1.52 2.29 1.69 1.91 2.00 1.68 2.29 1.51 2.72 1.24 4.41
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.72 2.12 1.36 3.15 1.09 7.20 1.06 8.80
    2.71 1.50 2.22 1.71 1.72 2.22 1.46 2.85 1.34 3.48
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.56 2.43 1.20 4.40 1.14 5.70
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Саутгемптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Саутгемптон

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    55.3% (42)
    Ничья
    23.7% (18)
    Саутгемптон
    21.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (37)
    Меньше
    50% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (52)
    Нет
    29.73% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    30.3% (23)
    1:0 Вулверхэмптон
    21.1% (16)
    1:1 Ничья
    19.7% (15)
    1:2 Саутгемптон
    15.8% (12)
    0:0 Ничья
    3.9% (3)
    0:1 Саутгемптон
    2.6% (2)
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