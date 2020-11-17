Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Саутгемптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0.5
|2.
|Поденсе Даниэл
|1
|0.13
|3.
|Нету Педру
|1
|0.13
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.13
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.13
|6.
|Килман Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.63
|2.
|Адамс Че
|3
|0.38
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.38
|4.
|Вестергор Янник
|2
|0.25
|5.
|Армстронг Стюарт
|1
|0.13
|6.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.13
|7.
|Дженепо Мусса
|1
|0.13
|8.
|Уолкотт Тео
|0
|0
|9.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|2
|0
|2.
|Коди Конор
|1
|0
|3.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|4.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|6.
|Килман Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|3.
|Бертранд Райан
|1
|0
|4.
|Стивенс Джек
|1
|0
|5.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|6.
|Адамс Че
|1
|0
|7.
|Дженепо Мусса
|1
|0
|8.
|Диало Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Саутгемптон
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|37.5% (6)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =2 -8Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|6.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|2.33
|3.35
|3.38
|
|2.33
|3.34
|3.40
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Саутгемптон
Исход игры
Вулверхэмптон
55.3% (42)
Ничья
23.7% (18)
Саутгемптон
21.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
50% (37)
Меньше
50% (37)
Обе команды забьют
Да
70.27% (52)
Нет
29.73% (22)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
30.3% (23)
1:0 Вулверхэмптон
21.1% (16)
1:1 Ничья
19.7% (15)
1:2 Саутгемптон
15.8% (12)
0:0 Ничья
3.9% (3)
0:1 Саутгемптон
2.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!