Жоэлинтон получил мяч у радиуса штрафной площади, развернулся и пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Гуаита поймал его без всякого труда.

Эзе выполнил передачу на ход Клайну к правому углу штрафной площади, уже у лицевой линии Натаниэль нагнал мяч, последовал прострел в штрафную площадь, мяч попал в ногу Альмирону и ушёл на угловой.

Таунсенд с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Дарлоу грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Жоэлинтон при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади Альмирону, Мигель сразу же зачем-то выполнил ответный пас назад, а форвард "Ньюкасла" уже убежал в центр штрафной.

Эзе неплохо пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Дарлоу в прыжке отбил мяч к правому углу штрафной площади.

19' Льюис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже Жоэлинтон в борьбе с Кэхиллом не смог головой точно пробить в правый угол ворот.

18' Защитник "Ньюкасла" Федерико Фернандес получил жёлтую карточку за отмашку в центре поля против Шлуппа.

17' Шелви из центра поля выполнил передачу на ход Манкильо по правому флангу, Хави обработал мяч, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Данн оказался первым на мяче и разрядил обстановку у своих ворот.

16' Очень долго "Ньюкасл" развивает свои атаки через центр, игроки "Кристал Пэлас" успевают без всякого труда вернуться на свои позиции и подготовиться к забросам.

15' Временами очень медленно начинают играть команды, что также для них совершенно не впервой.

14' Уилсон нерасторопно сыграл на правом фланге у штрафной площади "Кристал Пэлас", на ровном месте форвард "Ньюкасла" потерял мяч.

13' Айю на левом фланге ушёл от Манкильо, но при входе в штрафную площадь Джордан слишком далеко отпустил от себя мяч, а затем огрел по ногам Фернандеса.

12' Таунсенд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Шелви головой выбил мяч подальше от своих ворот.

11' Ван Анхольт с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кларк не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

10' Жоэлинтон прошёл вперёд по центру, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

9' Кларк ошибся с передачей на правый фланг, мяч полетел слишком высоко и ушёл в аут.

8' В среднем темпе "Ньюкасл" катает мяч на своей половине поля, "Кристал Пэлас" пытается "линией" выжимать соперника подальше от своих ворот, но пока это получается не всегда.

7' Пока по большей части "Кристал Пэлас" вынужден играть от обороны, но команда Роя Ходжсона это умеет делать, а поэтому пока у "Ньюкасла" в атаке мало что получается.

6' Уилсон на этот раз прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ван Анхольта и вновь улетел в аут.

5' Манкильо попытался что-то придумать при проходе вперёд по правому флангу, но его накрыл Куйяте, мяч ушёл в аут от игрока "Ньюкасла".

4' Льюис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жоэлинтон в борьбе с Данном не смог головой как следует пробить в левый угол ворот.

3' Команды очень спокойно начинают игру, "Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" понимают, что форсировать не нужно.

2' Уилсон в борьбе с Данном оказался на газоне на левом фланге у штрафной площади "Кристал Пэлас", Грэм Скотт показал, что будет только аут в пользу "Ньюкасла".