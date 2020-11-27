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  3. Англия
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Ньюкасл
0'
18' Желтая карточка
Фернандес Федерико
26'
31
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
24
Кэхилл
Гари
6
Данн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
8
Куйяте
Шейку
18
Макартур
Джеймс
10
Таунсенд
Андрос
15
Шлупп
Джеффри
25
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
26
Дарлоу
Карл
19
Манкильо
Хави
18
Фернандес
Федерико
2
Кларк
Киран
15
Льюис
Джамал
16
Хендрик
Джефф
36
Лонгстафф
Шон
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
9
Жоэлинтон
13
Уилсон
Каллум
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

Ход матча

18'
 
Фернандес Федерико

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 5 (2) 0.5
2. Таунсенд Андрос 1 0.1
3. Эзе Эберечи 1 0.1
4. Данн Скотт 1 0.1
5. Куйяте Шейку 1 0.1
6. Айю Джордан 1 0.1
7. Ридевальд Жайро 1 0.1
8. Бачуайи Миши 0 0
9. Шлупп Джеффри 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 6 (3) 0.6
2. Хендрик Джефф 1 0.1
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.1
4. Мёрфи Джейкоб 1 0.1
5. Альмирон Мигель 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Макартур Джеймс 2 0
2. Гуаита Висенте 2 0
3. Уорд Джоэл 2 0
4. Заха Уилфрид 2 0
5. Миливоевич Лука 0 1
6. Маккарти Джеймс 1 0
7. Ван Анхольт Патрик 1 0
8. Шлупп Джеффри 1 0
9. Митчелл Тайрик 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 3 0
2. Льюис Джамал 3 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Мёрфи Джейкоб 2 0
5. Жоэлинтон 2 0
6. Фернандес Федерико 1 0
7. Уилсон Каллум 1 0
8. Крафт Эмиль 1 0
9. Ласcеллс Джамал 1 0
10. Манкильо Хави 1 0
11. Альмирон Мигель 1 0
12. Лонгстафф Шон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 36.36% (4) 27.27% (3) 0 0 27.27% (3) 9.09% (1)
 Ньюкасл 11.11% (1) 0 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл Премьер-лига
Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 21 - 16 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
10. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
12. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
13. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Бёрнли Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
7. Эвертон Заявка 4 2 1 1 12 - 9 7
8. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
13. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Брайтон Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Вест Бромвич Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Лидс Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
15. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
16. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    24'
    Эзе неплохо пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Дарлоу в прыжке отбил мяч к правому углу штрафной площади. 
  • 23'
    Жоэлинтон при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади Альмирону, Мигель сразу же зачем-то выполнил ответный пас назад, а форвард "Ньюкасла" уже убежал в центр штрафной. 
  • Угловой
    22'
    Таунсенд с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Дарлоу грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 21'
    Эзе выполнил передачу на ход Клайну к правому углу штрафной площади, уже у лицевой линии Натаниэль нагнал мяч, последовал прострел в штрафную площадь, мяч попал в ногу Альмирону и ушёл на угловой. 
  • 20'
    Жоэлинтон получил мяч у радиуса штрафной площади, развернулся и пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Гуаита поймал его без всякого труда. 
  • 19'
    Льюис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже Жоэлинтон в борьбе с Кэхиллом не смог головой точно пробить в правый угол ворот. 
  • Желтая карточка
    18'
    Защитник "Ньюкасла" Федерико Фернандес получил жёлтую карточку за отмашку в центре поля против Шлуппа. 
  • 17'
    Шелви из центра поля выполнил передачу на ход Манкильо по правому флангу, Хави обработал мяч, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Данн оказался первым на мяче и разрядил обстановку у своих ворот. 
  • 16'
    Очень долго "Ньюкасл" развивает свои атаки через центр, игроки "Кристал Пэлас" успевают без всякого труда вернуться на свои позиции и подготовиться к забросам. 
  • 15'
    Временами очень медленно начинают играть команды, что также для них совершенно не впервой. 
  • 14'
    Уилсон нерасторопно сыграл на правом фланге у штрафной площади "Кристал Пэлас", на ровном месте форвард "Ньюкасла" потерял мяч. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Айю на левом фланге ушёл от Манкильо, но при входе в штрафную площадь Джордан слишком далеко отпустил от себя мяч, а затем огрел по ногам Фернандеса. 
  • Угловой
    12'
    Таунсенд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Шелви головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 11'
    Ван Анхольт с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кларк не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • 10'
    Жоэлинтон прошёл вперёд по центру, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 9'
    Кларк ошибся с передачей на правый фланг, мяч полетел слишком высоко и ушёл в аут. 
  • 8'
    В среднем темпе "Ньюкасл" катает мяч на своей половине поля, "Кристал Пэлас" пытается "линией" выжимать соперника подальше от своих ворот, но пока это получается не всегда. 
  • 7'
    Пока по большей части "Кристал Пэлас" вынужден играть от обороны, но команда Роя Ходжсона это умеет делать, а поэтому пока у "Ньюкасла" в атаке мало что получается. 
  • 6'
    Уилсон на этот раз прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ван Анхольта и вновь улетел в аут. 
  • 5'
    Манкильо попытался что-то придумать при проходе вперёд по правому флангу, но его накрыл Куйяте, мяч ушёл в аут от игрока "Ньюкасла". 
  • 4'
    Льюис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жоэлинтон в борьбе с Данном не смог головой как следует пробить в левый угол ворот. 
  • 3'
    Команды очень спокойно начинают игру, "Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" понимают, что форсировать не нужно. 
  • Судья
    2'
    Уилсон в борьбе с Данном оказался на газоне на левом фланге у штрафной площади "Кристал Пэлас", Грэм Скотт показал, что будет только аут в пользу "Ньюкасла". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сегодня "Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" постараются порадовать нас качественным футболом с парочкой забитых голов, что у этих команд далеко не всегда получается. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Грэм Скотт из Оксфордшира. Помогать ему на бровках будут Питер Джеймс Киркап и Саймон Лонг из Суффолка. Резервным арбитром на этот матч назначен Майкл Солсбери. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стартовом матче десятого тура чемпионата Англии между лондонским "Кристал Пэлас" и "Ньюкаслом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 151
    Кристал Пэлас 66.2% (100)
    X 26.5% (40)
    Ньюкасл 7.3% (11)
    Все прогнозы
    1.66 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Ньюкасл
    2.50
    3.10
    3.60
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.10 3.60
  2.50 2.85 3.46

Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
8.33 1.10 2.73 1.50 2.19 1.74 1.91 1.99 1.60 2.45 1.45 2.89 1.64 2.37 1.46 2.86 1.24 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
1.75 2.18 1.46 2.87 1.18 5.45 1.43 3.01 1.34 3.49
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Кристал Пэлас
66.2% (100)
Ничья
26.5% (40)
Ньюкасл
7.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
70.95% (105)
Нет
29.05% (43)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
37.7% (57)
1:0 Кристал Пэлас
23.2% (35)
1:1 Ничья
22.5% (34)
1:2 Ньюкасл
6% (9)
2:0 Кристал Пэлас
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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