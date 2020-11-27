Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Селхерст Парк
Ньюкасл
18' Желтая карточкаФернандес Федерико
24
Кэхилл
Гари
25
Эзе
Эберечи
26
Дарлоу
Карл
15
Льюис
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.5
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.1
|3.
|Эзе Эберечи
|1
|0.1
|4.
|Данн Скотт
|1
|0.1
|5.
|Куйяте Шейку
|1
|0.1
|6.
|Айю Джордан
|1
|0.1
|7.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.1
|8.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|9.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|6 (3)
|0.6
|2.
|Хендрик Джефф
|1
|0.1
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.1
|4.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.1
|5.
|Альмирон Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макартур Джеймс
|2
|0
|2.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|2
|0
|5.
|Миливоевич Лука
|0
|1
|6.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|7.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|8.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|9.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|3
|0
|2.
|Льюис Джамал
|3
|0
|3.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|4.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|5.
|Жоэлинтон
|2
|0
|6.
|Фернандес Федерико
|1
|0
|7.
|Уилсон Каллум
|1
|0
|8.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|9.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|10.
|Манкильо Хави
|1
|0
|11.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|12.
|Лонгстафф Шон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|0
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Ньюкасл
|11.11% (1)
|0
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 16
|20
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|7.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 9
|7
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Брайтон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|15.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|2.20
|3.10
|3.60
|
|2.50
|2.85
|3.46
Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Кристал Пэлас
66.2% (100)
Ничья
26.5% (40)
Ньюкасл
7.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
70.95% (105)
Нет
29.05% (43)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
37.7% (57)
1:0 Кристал Пэлас
23.2% (35)
1:1 Ничья
22.5% (34)
1:2 Ньюкасл
6% (9)
2:0 Кристал Пэлас
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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