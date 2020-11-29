Арсенал
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Эмирейтс
Вулверхэмптон
23
Луис
Давид
34
Джака
Гранит
28
Уиллок
Джо
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
37
Траоре
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
- Защитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килман МаксЗащитник
- Защитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.3
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2 (1)
|0.2
|3.
|Пепе Николя
|1
|0.1
|4.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.1
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.1
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.1
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0.4
|2.
|Нету Педру
|2
|0.2
|3.
|Поденсе Даниэл
|1
|0.1
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.1
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.1
|6.
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|3
|0
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|3.
|Пепе Николя
|0
|1
|4.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|5.
|Джака Гранит
|1
|0
|6.
|Себальос Дани
|1
|0
|7.
|Парти Томас
|1
|0
|8.
|Холдинг Роб
|1
|0
|9.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|3
|0
|2.
|Траоре Адама
|1
|0
|3.
|Коди Конор
|1
|0
|4.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|5.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|6.
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|7.
|Килман Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Вулверхэмптон
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +15 =1 -4Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде
Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 16
|16
|7.
|Эвертон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|12.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|13.
|Лидс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 6
|12
|3.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|6.
|Лидс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Арсенал
85.6% (131)
Ничья
12.4% (19)
Вулверхэмптон
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.73% (89)
Меньше
40.27% (60)
Обе команды забьют
Да
67.11% (100)
Нет
32.89% (49)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
49% (75)
1:0 Арсенал
17.6% (27)
2:0 Арсенал
11.8% (18)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Арсенал
5.2% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Вулверхэмптон
1.3% (2)
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