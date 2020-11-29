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  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Вулверхэмптон
0' 17'
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
23
Луис
Давид
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
12
Виллиан
Боргес
28
Уиллок
Джо
7
Сака
Букайо
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
11
Патрисиу
Руй
22
Семеду
Нелсон
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
5
Марсал
Фернандо
37
Траоре
Адама
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
Арсенал
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-4-2

Ход матча

15'
 
Силва Фабио
Хименес Рауль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.3
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.2
3. Пепе Николя 1 0.1
4. Габриэль дос Сантос 1 0.1
5. Нкетиа Эдди 1 0.1
6. Сака Букайо 1 0.1
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.4
2. Нету Педру 2 0.2
3. Поденсе Даниэл 1 0.1
4. Саисс Ромен 1 0.1
5. Аит-Нури Раян 1 0.1
6. Килман Макс 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 3 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
3. Пепе Николя 0 1
4. Ляказетт Александр 1 0
5. Джака Гранит 1 0
6. Себальос Дани 1 0
7. Парти Томас 1 0
8. Холдинг Роб 1 0
9. Габриэль дос Сантос 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 3 0
2. Траоре Адама 1 0
3. Коди Конор 1 0
4. Моутинью Жоау 1 0
5. Марсал Фернандо 1 0
6. Дендонкер Леандер 1 0
7. Килман Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Вулверхэмптон 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде
Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Арсенал 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:4 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
5. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
7. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
8. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
9. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
11. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
12. Арсенал 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
13. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
14. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
19. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
3. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Арсенал 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Арсенал 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 5 2 1 2 3 - 5 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    17'
    Моутинью в центре поля нарушил правила против Себальоса. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 16'
    Силва выполнил передачу на ход Нету по левому флангу, мяч задел ногу Луиса, сам же Педру не смог оторваться от Джаки, который выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Траоре перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Арсенала", правила были нарушены против Тирни. 
  • 14'
    Возобновляется наша игра, посмотрим, как такой эпизод повлияет повлияет на "Арсенал" и "Вулверхэмптон". 
  • 13'
    Хименеса увозят в больницу, так он и не пришёл в себя, будем надеяться, что с форвардом "Вулверхэмптона" всё будет нормально. 
  • 12'
    С Давидом Луисом также продолжают работать врачи "Арсенала", но он готов продолжить игру. 
  • Замена
    11'
    В составе "Вулверхэмптона" уже произошла замена. Вместо Рауля Хименеса на поле вышел Фабио Силва. Сам же Хименес пока продолжает лежать на газоне. 
  • 10'
    В составе "Вулверхэмптона" уже готова замена, на поле выйдет Фабио Силва. 
  • 9'
    Давид Луис после паузы смог подняться, но у защитника "Арсенала" сильное рассечение. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Вышли на поле врачи "Арсенала" и "Вулверхэмптона", а также медбригада, Давид Луис и Хименес пока лежат без движения. 
  • Угловой
    7'
    Виллиан выполнил подачу к правому углу вратарской, Давид Луис хотел головой пробить по воротам, но в итоге влетел в Хименеса. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Траоре после паса назад на Дендонкера невольно наступил на ногу Уиллоку, Майкл Оливер выдержал небольшую паузу, но затем всё же дал свисток в пользу "Арсенала". 
  • 5'
    Моутинью с левого фланга выполнил перевод к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, даже быстрый Траоре не смог сохранить его в игре. 
  • 4'
    Активный Нету попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Виллианом он потерял мяч. 
  • Угловой
    3'
    Моутинью разыграл угловой с Нету, затем Педру с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 2'
    Поденсе с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Джака сыграл неосмотрительно и на ровном месте выбил мяч на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва за три очка. "Арсеналу" и "Вулверхэмптону" обязательно нужно побеждать, чтобы выбираться из середины турнирной таблицы, посмотрим, кто в этот вечер окажется более удачливым и добьётся поставленной цели. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.15 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.44 3.88
  2.08 3.21 3.94

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.40 1.08 6.75 1.11 2.88 1.43 2.15 1.72 1.67 2.34 1.28 3.72 1.22 4.70 1.08 8.80 1.06 9.20 1.00 19.25
2.74 1.49 2.38 1.62 2.02 1.85 1.73 2.19 1.56 2.52 1.49 2.78 1.24 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.71 2.14 1.32 3.38 1.08 7.60 1.06 9.40
2.42 1.61 1.99 1.91 1.53 2.62 1.35 3.37 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 5.05 1.13 6.05
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Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Арсенал
85.6% (131)
Ничья
12.4% (19)
Вулверхэмптон
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.73% (89)
Меньше
40.27% (60)
Обе команды забьют
Да
67.11% (100)
Нет
32.89% (49)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
49% (75)
1:0 Арсенал
17.6% (27)
2:0 Арсенал
11.8% (18)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Арсенал
5.2% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Вулверхэмптон
1.3% (2)
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