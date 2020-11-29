Хименеса увозят в больницу, так он и не пришёл в себя, будем надеяться, что с форвардом "Вулверхэмптона" всё будет нормально.

Возобновляется наша игра, посмотрим, как такой эпизод повлияет повлияет на "Арсенал" и "Вулверхэмптон".

Траоре перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Арсенала", правила были нарушены против Тирни.

Силва выполнил передачу на ход Нету по левому флангу, мяч задел ногу Луиса, сам же Педру не смог оторваться от Джаки, который выбил мяч в аут.

Моутинью в центре поля нарушил правила против Себальоса. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

12' С Давидом Луисом также продолжают работать врачи "Арсенала", но он готов продолжить игру.

11' В составе "Вулверхэмптона" уже произошла замена. Вместо Рауля Хименеса на поле вышел Фабио Силва. Сам же Хименес пока продолжает лежать на газоне.

10' В составе "Вулверхэмптона" уже готова замена, на поле выйдет Фабио Силва.

9' Давид Луис после паузы смог подняться, но у защитника "Арсенала" сильное рассечение.

8' Вышли на поле врачи "Арсенала" и "Вулверхэмптона", а также медбригада, Давид Луис и Хименес пока лежат без движения.

7' Виллиан выполнил подачу к правому углу вратарской, Давид Луис хотел головой пробить по воротам, но в итоге влетел в Хименеса.

6' Траоре после паса назад на Дендонкера невольно наступил на ногу Уиллоку, Майкл Оливер выдержал небольшую паузу, но затем всё же дал свисток в пользу "Арсенала".

5' Моутинью с левого фланга выполнил перевод к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, даже быстрый Траоре не смог сохранить его в игре.

4' Активный Нету попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Виллианом он потерял мяч.

3' Моутинью разыграл угловой с Нету, затем Педру с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

2' Поденсе с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Джака сыграл неосмотрительно и на ровном месте выбил мяч на угловой.