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Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.33
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.22
3. Пепе Николя 1 0.11
4. Габриэль дос Сантос 1 0.11
5. Нкетиа Эдди 1 0.11
6. Сака Букайо 1 0.11
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.44
2. Нету Педру 2 0.22
3. Поденсе Даниэл 1 0.11
4. Саисс Ромен 1 0.11
5. Аит-Нури Раян 1 0.11
6. Килман Макс 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 3 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
3. Пепе Николя 0 1
4. Ляказетт Александр 1 0
5. Джака Гранит 1 0
6. Себальос Дани 1 0
7. Парти Томас 1 0
8. Холдинг Роб 1 0
9. Габриэль дос Сантос 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 3 0
2. Траоре Адама 1 0
3. Коди Конор 1 0
4. Моутинью Жоау 1 0
5. Марсал Фернандо 1 0
6. Дендонкер Леандер 1 0
7. Килман Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Вулверхэмптон 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде
Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Арсенал 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:4 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 21 - 16 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
11. Кристал Пэлас Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
12. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
13. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
15. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Бёрнли Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Кристал Пэлас Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Эвертон Заявка 4 2 1 1 12 - 9 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
13. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Брайтон Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Вест Бромвич Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Лидс Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
15. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
16. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Арсенал 86.3% (44)
    X 11.8% (6)
    Вулверхэмптон 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.12
    3.40
    3.92
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.40 3.85
      2.12 3.37 3.92

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
    3.00 1.43 2.61 1.55 2.21 1.74 1.85 2.07 1.65 2.38 1.48 2.83 1.23 4.58
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25
    2.67 1.51 2.19 1.75 1.69 2.26 1.45 2.92
    Где смотреть матч Арсенал - Вулверхэмптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Арсенал
    86.3% (44)
    Ничья
    11.8% (6)
    Вулверхэмптон
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (28)
    Меньше
    42.86% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    63.27% (31)
    Нет
    36.73% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    45.1% (23)
    2:0 Арсенал
    17.6% (9)
    1:0 Арсенал
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    3:1 Арсенал
    3.9% (2)
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