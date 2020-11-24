Арсенал
Позже
Стадион: Эмирейтс
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.33
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2 (1)
|0.22
|3.
|Пепе Николя
|1
|0.11
|4.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.11
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.11
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.11
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0.44
|2.
|Нету Педру
|2
|0.22
|3.
|Поденсе Даниэл
|1
|0.11
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.11
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.11
|6.
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|3
|0
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|3.
|Пепе Николя
|0
|1
|4.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|5.
|Джака Гранит
|1
|0
|6.
|Себальос Дани
|1
|0
|7.
|Парти Томас
|1
|0
|8.
|Холдинг Роб
|1
|0
|9.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|3
|0
|2.
|Траоре Адама
|1
|0
|3.
|Коди Конор
|1
|0
|4.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|5.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|6.
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|7.
|Килман Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Вулверхэмптон
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +15 =1 -4Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде
Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 16
|20
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 9
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Брайтон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|2.00
|3.40
|3.85
|
|2.12
|3.37
|3.92
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон
Исход игры
Арсенал
86.3% (44)
Ничья
11.8% (6)
Вулверхэмптон
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (28)
Меньше
42.86% (21)
Обе команды забьют
Да
63.27% (31)
Нет
36.73% (18)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
45.1% (23)
2:0 Арсенал
17.6% (9)
1:0 Арсенал
13.7% (7)
1:1 Ничья
5.9% (3)
2:2 Ничья
3.9% (2)
3:1 Арсенал
3.9% (2)
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