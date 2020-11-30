Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Фулхэм
33
Томас
Люк
26
Прает
Деннис
34
Эйна
Ола
21
Рид
Харрисон
14
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|8 (5)
|0.89
|2.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.33
|3.
|Барнс Харви
|2
|0.22
|4.
|Кастань Тимоти
|1
|0.11
|5.
|Прает Деннис
|1
|0.11
|6.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.11
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.11
|8.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|9.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|3
|0.33
|2.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.22
|3.
|Кэрни Том
|1
|0.11
|4.
|Лукмен Адемола
|1
|0.11
|5.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.11
|6.
|Эйна Ола
|1
|0.11
|7.
|Тете Кенни
|0
|0
|8.
|Рид Харрисон
|0
|0
|9.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|4
|0
|2.
|Менди Нампалис
|3
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|4.
|Джастин Джеймс
|2
|0
|5.
|Фофана Уэсли
|2
|0
|6.
|Перес Айосе
|1
|0
|7.
|Фухс Кристиан
|1
|0
|8.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|9.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|10.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|11.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|12.
|Томас Люк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рид Бобби
|3
|0
|2.
|Камара Абубакар
|1
|1
|3.
|Кэрни Том
|2
|0
|4.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|5.
|Митрович Александр
|2
|0
|6.
|Одои Денис
|1
|0
|7.
|Гектор Майкл
|1
|0
|8.
|Брайан Джо
|1
|0
|9.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|10.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|11.
|Тете Кенни
|1
|0
|12.
|Рид Харрисон
|1
|0
|13.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|14.
|Лукмен Адемола
|1
|0
|15.
|Робинсон Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|41.18% (7)
|Фулхэм
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага
Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Лестер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фулхэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 16
|16
|8.
|Эвертон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|12.
|Лидс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 6
|12
|3.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|6.
|Лидс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер - Фулхэм
Исход игры
Лестер
95.3% (143)
Ничья
3.3% (5)
Фулхэм
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (68)
Меньше
53.42% (78)
Обе команды забьют
Да
45.21% (66)
Нет
54.79% (80)
Популярный счёт
2:0 Лестер
36.7% (55)
2:1 Лестер
27.3% (41)
1:0 Лестер
12.7% (19)
3:1 Лестер
9.3% (14)
3:0 Лестер
3.3% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
3:2 Лестер
2% (3)
4:2 Лестер
1.3% (2)
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