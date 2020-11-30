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Лестер
 
Позже

Стадион:
Фулхэм
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
28
Фухс
Кристиан
2
Джастин
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
24
Менди
Нампалис
33
Томас
Люк
26
Прает
Деннис
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
33
Робинсон
Энтони
21
Рид
Харрисон
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
14
Рид
Бобби
15
Лофтус-Чик
Рубен
19
Лукмен
Адемола
17
Кавалейру
Иван
Лестер
3-4-2-1
Фулхэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 8 (5) 0.89
2. Тилеманс Юри 3 (2) 0.33
3. Барнс Харви 2 0.22
4. Кастань Тимоти 1 0.11
5. Прает Деннис 1 0.11
6. Мэддисон Джеймс 1 0.11
7. Джастин Джеймс 1 0.11
8. Юндер Дженгиз 0 0
9. Менди Нампалис 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 3 0.33
2. Митрович Александр 2 (1) 0.22
3. Кэрни Том 1 0.11
4. Лукмен Адемола 1 0.11
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.11
6. Эйна Ола 1 0.11
7. Тете Кенни 0 0
8. Рид Харрисон 0 0
9. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 4 0
2. Менди Нампалис 3 0
3. Тилеманс Юри 3 0
4. Джастин Джеймс 2 0
5. Фофана Уэсли 2 0
6. Перес Айосе 1 0
7. Фухс Кристиан 1 0
8. Амарти Даниэль 1 0
9. Кастань Тимоти 1 0
10. Мэддисон Джеймс 1 0
11. Сёюнджю Чаглар 1 0
12. Томас Люк 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 3 0
2. Камара Абубакар 1 1
3. Кэрни Том 2 0
4. Ле Маршан Максим 2 0
5. Митрович Александр 2 0
6. Одои Денис 1 0
7. Гектор Майкл 1 0
8. Брайан Джо 1 0
9. Кавалейру Иван 1 0
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0
11. Тете Кенни 1 0
12. Рид Харрисон 1 0
13. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
14. Лукмен Адемола 1 0
15. Робинсон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 41.18% (7)
 Фулхэм 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага
Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Лестер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фулхэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Лестер 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 4:3 Фулхэм Кубок лиги Фулхэм 3:2 Лестер Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
5. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
6. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
7. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
8. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
9. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
10. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
11. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
19. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
3. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Лестер 95.3% (143)
    X 3.3% (5)
    Фулхэм 1.3% (2)
    Все прогнозы
    1.96 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Фулхэм
    1.55
    4.70
    7.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.40 6.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.70 7.00
      1.55 4.47 6.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.50 1.00 11.25 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.30 1.69 1.76 2.06 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.50 1.04 7.70
    4.49 1.23 2.70 1.52 2.27 1.70 2.02 1.89 1.75 2.19 1.58 2.51 1.47 2.82 1.17 5.68
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
    3.30 1.37 2.86 1.46 2.24 1.70 1.75 2.19 1.52 2.66 1.35 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
    Где смотреть матч Лестер - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Фулхэм

    Исход игры
    Лестер
    95.3% (143)
    Ничья
    3.3% (5)
    Фулхэм
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.58% (68)
    Меньше
    53.42% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    45.21% (66)
    Нет
    54.79% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Лестер
    36.7% (55)
    2:1 Лестер
    27.3% (41)
    1:0 Лестер
    12.7% (19)
    3:1 Лестер
    9.3% (14)
    3:0 Лестер
    3.3% (5)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    3:2 Лестер
    2% (3)
    4:2 Лестер
    1.3% (2)
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