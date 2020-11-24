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Лестер
 
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Стадион:
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 8 (5) 0.89
2. Тилеманс Юри 3 (2) 0.33
3. Барнс Харви 2 0.22
4. Кастань Тимоти 1 0.11
5. Прает Деннис 1 0.11
6. Мэддисон Джеймс 1 0.11
7. Джастин Джеймс 1 0.11
8. Юндер Дженгиз 0 0
9. Менди Нампалис 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 3 0.33
2. Митрович Александр 2 (1) 0.22
3. Кэрни Том 1 0.11
4. Лукмен Адемола 1 0.11
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.11
6. Эйна Ола 1 0.11
7. Тете Кенни 0 0
8. Рид Харрисон 0 0
9. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 4 0
2. Менди Нампалис 3 0
3. Тилеманс Юри 3 0
4. Джастин Джеймс 2 0
5. Фофана Уэсли 2 0
6. Перес Айосе 1 0
7. Фухс Кристиан 1 0
8. Амарти Даниэль 1 0
9. Кастань Тимоти 1 0
10. Мэддисон Джеймс 1 0
11. Сёюнджю Чаглар 1 0
12. Томас Люк 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 3 0
2. Камара Абубакар 1 1
3. Кэрни Том 2 0
4. Ле Маршан Максим 2 0
5. Митрович Александр 2 0
6. Одои Денис 1 0
7. Гектор Майкл 1 0
8. Брайан Джо 1 0
9. Кавалейру Иван 1 0
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0
11. Тете Кенни 1 0
12. Рид Харрисон 1 0
13. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
14. Лукмен Адемола 1 0
15. Робинсон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 41.18% (7)
 Фулхэм 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага
Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Лестер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фулхэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Лестер 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 4:3 Фулхэм Кубок лиги Фулхэм 3:2 Лестер Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 21 - 16 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
10. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
12. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
13. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
14. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Бёрнли Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Эвертон Заявка 4 2 1 1 12 - 9 7
8. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
13. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Брайтон Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Вест Бромвич Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Лидс Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2020, осталось 2 дня 15 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 73
    Лестер 93.2% (68)
    X 4.1% (3)
    Фулхэм 2.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Фулхэм
    1.55
    4.49
    6.31
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.53 4.25 6.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.30 6.30
      1.55 4.49 6.31

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.30 1.33 2.17 1.76 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.50
    4.31 1.25 2.62 1.54 2.21 1.73 1.96 1.94 1.68 2.30 1.53 2.65 1.43 2.99 1.16 5.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.05
    3.34 1.36 2.75 1.49 2.16 1.76 1.69 2.25 1.50 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.36 3.12 1.24 4.05
    Где смотреть матч Лестер - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Фулхэм

    Исход игры
    Лестер
    93.2% (68)
    Ничья
    4.1% (3)
    Фулхэм
    2.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.66% (31)
    Меньше
    56.34% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    40.85% (29)
    Нет
    59.15% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Лестер
    34.2% (25)
    2:1 Лестер
    23.3% (17)
    1:0 Лестер
    16.4% (12)
    3:1 Лестер
    8.2% (6)
    3:0 Лестер
    5.5% (4)
    1:1 Ничья
    2.7% (2)
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