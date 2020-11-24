Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Фулхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|8 (5)
|0.89
|2.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.33
|3.
|Барнс Харви
|2
|0.22
|4.
|Кастань Тимоти
|1
|0.11
|5.
|Прает Деннис
|1
|0.11
|6.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.11
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.11
|8.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|9.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|3
|0.33
|2.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.22
|3.
|Кэрни Том
|1
|0.11
|4.
|Лукмен Адемола
|1
|0.11
|5.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.11
|6.
|Эйна Ола
|1
|0.11
|7.
|Тете Кенни
|0
|0
|8.
|Рид Харрисон
|0
|0
|9.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|4
|0
|2.
|Менди Нампалис
|3
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|4.
|Джастин Джеймс
|2
|0
|5.
|Фофана Уэсли
|2
|0
|6.
|Перес Айосе
|1
|0
|7.
|Фухс Кристиан
|1
|0
|8.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|9.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|10.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|11.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|12.
|Томас Люк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рид Бобби
|3
|0
|2.
|Камара Абубакар
|1
|1
|3.
|Кэрни Том
|2
|0
|4.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|5.
|Митрович Александр
|2
|0
|6.
|Одои Денис
|1
|0
|7.
|Гектор Майкл
|1
|0
|8.
|Брайан Джо
|1
|0
|9.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|10.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|11.
|Тете Кенни
|1
|0
|12.
|Рид Харрисон
|1
|0
|13.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|14.
|Лукмен Адемола
|1
|0
|15.
|Робинсон Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|41.18% (7)
|Фулхэм
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага
Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Лестер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фулхэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 16
|20
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 9
|7
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Брайтон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер - Фулхэм
Исход игры
Лестер
93.2% (68)
Ничья
4.1% (3)
Фулхэм
2.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.66% (31)
Меньше
56.34% (40)
Обе команды забьют
Да
40.85% (29)
Нет
59.15% (42)
Популярный счёт
2:0 Лестер
34.2% (25)
2:1 Лестер
23.3% (17)
1:0 Лестер
16.4% (12)
3:1 Лестер
8.2% (6)
3:0 Лестер
5.5% (4)
1:1 Ничья
2.7% (2)
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